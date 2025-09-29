Aprilia SR GT Replica 2025: Οι τιμές στην Ελλάδα

Το Aprilia SR GT “urban adventure” σκουτερ, παρουσιάζεται σε μία νέα σπορ έκδοση Replica 2025, εμπνευσμένη από τις Aprilia RS-GP που οδηγούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP οι Jorge Martin και Marco Bezzecchi.

To Aprilia SR GT βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας του όσον αφορά την ισχύ και την απόδοση του κινητήρα, χάρη σε δύο υπερσύγχρονους κινητήρες Euro 5+ υγρόψυκτους, με ηλεκτρονικό ψεκασμό και τετραβάλβιδο χρονισμό από την οικογένεια i-get. Μαζί με τον μονοκύλινδρο i-get 125 cc, με μέγιστη ισχύ 11 kW στις 8.900 σ.α.λ. και ροπή έως και 12 Nm στις 6.750 σ.α.λ., το Aprilia SR GT 200 τροφοδοτείται από τον μονοκύλινδρο κινητήρα 174 cc που διαθέτει ισχύ 13 kW στις 8.650 σ.α.λ. και ροπή 16,5 Nm στις 7.000 σ.α.λ.



Ακριβώς όπως οι μοτοσυκλέτες MotoGP που δημιουργούνται από το αγωνιστικό τμήμα του Noale, οι ζάντες είναι βαμμένες μαύρες, με κόκκινες λεπτομέρειες που δημιουργούν αντίθεση στο κανάλι του μπροστινού τροχού. Με την πρώτη ματιά, ξεχωρίζουν τα εμπρός και πίσω δισκόφρενα με προφίλ μαργαρίτας. Αντανακλώντας το αγωνιστικό πνεύμα της μοτοσυκλέτας, το πακέτο εξοπλισμού περιλαμβάνει επίσης ελαστικά με σπορ πέλμα δρόμου αντί για τα ελαφρώς τρακτερωτά ελαστικά “all terrain” που χαρακτηρίζουν τις άλλες εκδόσεις, Aprilia SR GT και SR GT Sport.



Τα λογότυπα των χορηγών της ομάδας Aprilia Racing προσδίδουν στο Aprilia SR GT Replica 2025 την εντυπωσιακή εμφάνιση των μοτοσυκλέτών RS-GP που αγωνίζονται σε πίστες σε όλο τον κόσμο, ενώ παρέχονται επίσης οι αριθμοί αγώνων των δύο επίσημων αναβατών, του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Jorge Martin και του Marco Bezzecchi. Μία ακόμα αισθητική πινελιά που εκφράζει τη στενή σχέση μεταξύ του SR GT Replica και του κόσμου του MotoGP.

Το νέο Aprilia SR GT Replica 2025 διατίθεται από το δίκτυο της Aprilia στις εκδόσεις 125 και 200 στην τιμή των 3.549 € και 3.749 € αντίστοιχα, με 4 χρόνια εγγύηση.