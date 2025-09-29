Καιρός: Με βροχές ξεκινά η εβδομάδα – Έρχεται νέα ισχυρότερη κακοκαιρία

Με φθινοπωρινό καιρό ξεκινά η νέα εβδομάδα, καθώς τοπικές βροχές σημειώνονται ήδη από νωρίς το πρωί σε πολλές περιοχές της χώρας. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δε θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς, μόνο στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, δύο νέα διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, φέρνοντας ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Συγκεκριμένα, σήμερα Δευτέρα, οι βροχές θα μετακινηθούν προς τις Κυκλάδες και τα νοτιοδυτικά της Κρήτης, επηρεάζοντας στη συνέχεια και τα βόρεια Δωδεκάνησα.

Την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπονται παροδικές βροχές στο βορειοδυτικό Αιγαίο, στην ανατολική Θεσσαλία και στα ανατολικά της Πελοποννήσου.

Ωστόσο, από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει εκ νέου έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα.

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα καιρικής πρόγνωσης sever-weather.eu, ισχυρό κύμα ψύχους κατεβαίνει από την κεντρική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και αναμένεται να επηρεάσει και τη χώρα μας από το Σαββατοκύριακο.

Το ψυχρό μέτωπο, που ήδη ρίχνει το θερμόμετρο κοντά στο μηδέν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, θα συναντηθεί με θερμότερες αέριες μάζες από τη Μεσόγειο, προκαλώντας έντονες βροχές και καταιγίδες στον ελλαδικό χώρο.

H πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή από το Σάββατο, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με το κρύο να γίνεται εντονότερο από την Κυριακή. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς, ενισχύοντας το αίσθημα ψύχους.

Οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι μετά το έντονο αυτό κύμα ψύχους αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας προς τα μέσα Οκτωβρίου, καθώς το ρεύμα από τον Ατλαντικό θα επανέλθει, μεταφέροντας θερμότερες αέριες μάζες στην ήπειρο.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το αργά το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές πλην του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους έντονα στην ανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.