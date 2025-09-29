Τζένη Χειλουδάκη:Τι κάνει σήμερα το πρώην μοντέλο που μεσουρανούσε στα 90's

H απόφαση να μείνει μόνιμα στην Κρήτη και ο θάνατος της μητέρας της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 11:44 Βασίλης Μπισμπίκης: Με χειροπέδες στην Ευελπίδων - Τι είπε για το τροχαίο
29.09.25 , 11:43 Οι Encardia έρχονται στο Theatre of the NO
29.09.25 , 11:31 PEUGEOT 9X8: Πρωταγωνίστησαν στον «Αγώνα 6 Ωρών» στο Fuji
29.09.25 , 11:25 Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδελφού της
29.09.25 , 11:24 Το μυστικό μακροζωίας της 117χρονης Μαρίας - Η τροφή που έτρωγε καθημερινά
29.09.25 , 11:23 Τα ζώδια που θα έχουν μεγάλες εντάσεις τον Οκτώβριο
29.09.25 , 11:22 Σωκράτης Μάλαμας: Η ηλικία, τα τέσσερα παιδιά & ο έρωτας για τη σύζυγό του
29.09.25 , 11:11 Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών για το 2022 & το 2023
29.09.25 , 11:04 Τροχαίο Μαρκόπουλο: Νεκρός 21χρονος - Ι.Χ. κατέληξε σε χαντάκι
29.09.25 , 10:45 24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
29.09.25 , 10:40 Το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα ακίνητα
29.09.25 , 10:28 Η Σταχτοπούτα στο Θέατρο Αυλαία στον Πειραιά
29.09.25 , 10:19 Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
29.09.25 , 10:18 Τα Φαντάσματα: Σαρωτική πρεμιέρα και αποθέωση στο X!
29.09.25 , 10:15 Μικρή Μαντλίν: «Είμαι απολύτως βέβαιος για το ποιος πήρε το κορίτσι»
Βασίλης Μπισμπίκης: Με χειροπέδες έφτασε στην Ευελπίδων
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Τα ζώδια που θα έχουν μεγάλες εντάσεις τον Οκτώβριο
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φωτογραφία μετά τις φήμες χωρισμού
Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
Αύγυπτος: Τραγωδία σε γάμο – Πέθανε ο γαμπρός την ώρα που χόρευε
Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδελφού της
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Μικρή Μαντλίν: «Είμαι απολύτως βέβαιος για το ποιος πήρε το κορίτσι»
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Τζένη Χειλουδάκη: Ο θάνατος της μητέρας της και η απόφαση να ζήσει μόνιμα στη Κρήτη / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H Τζένη Χειλουδάκη, ήταν αναμφισβήτητα μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και αντισυμβατικές προσωπικότητες της δεκαετίας του '90.

Μαρίνα Ρώμα: Τι κάνει σήμερα η όμορφη ηθοποιός της δεκαετίας του '80

Τα τελευταία χρόνια, το πρώην μοντέλο, το οποίο εξοικείωσε τους Έλληνες με την queer κουλτούρα, ζει μόνιμα στην Κρήτη και μέσα από τις σπάνιες, πλέον, συνεντεύξεις της και της σελίδας της στα social media περνά με ειλικρίνεια τα μηνύματά της. 

 

 

Σε συνέντευξή της πριν από μερικά χρόνια, είχε δηλώσει για όσα έζησε τη δεκαετία του '90 ως το πρώτο τρανς μοντέλο ότι: «Έχω να θυμάμαι υπέροχες στιγμές από ταξίδια σε όλο τον κόσμο... Χρήμα, δόξα, φιλίες, φοβερές παρέες με την καλή κοινωνία, πόρτες που άνοιξαν... Μεγάλοι έρωτες. Όλα αυτά μπορεί να θόλωσαν σαν πέρασαν τα χρόνια, μα τα έζησα στον υπερθετικό βαθμό και θα μείνουν γλυκές μνήμες μέσα στο χρονοντούλαπο. Έζησα τα πάντα. Τα έκανα όλα στη ζωή. Και τι ζωή, Θεέ μου!»

Ασημένια Βουλιώτη: Το βιογραφικό, η μόδα και το Instagram της «Μαγδαληνής»

 

Ενώ για τον θάνατο της μητέρας της, ο οποίος της στοίχισε πολύ, εξομολογήθηκε ότι: «Όταν έφυγε από τη ζωή η μανούλα μου, εγώ πέθανα, ήμουν ένα κενό πλάσμα. Μετά από ένα σωρό συνεδρίες, φάρμακα και ψυχιάτρους, αποφάσισα πως πρέπει να σταματήσω να πεθαίνω κάθε μέρα και να αρχίσω να ζω. Εκείνο το διάστημα, στο οποίο κοιμόμουν στο αυτοκίνητό μου. Έμεινα στον δρόμο. Υπήρχαν μέρες που πεινούσα».

 

 

Τζένη Χειλουδάκη:Τι κάνει σήμερα το πρώην μοντέλο που μεσουρανούσε στα 90's

Η Τζένη Χειλουδάκη (2014) / Φωτογραφία: NDP

Ενώ μέσα από τη σελίδα της στο facebook είχε εκμυστηρευτεί στους ακόλουθούς της ότι έχει αποφασίσει να απέχει συνειδητά από τα φώτα της δημοσιότητας και ότι έχει επιλέξει συνειδητά τη μοναξιά της, «όχι γιατί με κυριεύει η φύση του μισανθρώπου, αλλά γιατί έχω πια πολλές παραξενιές, δε σηκώνω μύγα στο σπαθί μου... και ετσι,αγαπημένοι από μακριά και ούτε γάτα ούτε ζημιά».

 

 

Τι κάνει σήμερα η Τζένη Χειλουδάκη

Αρχές Σεπτεμβρίου, με μια ανάρτησή της στα social media η Τζένη Χειλουδάκη αποκάλυψε ότι μία νέα εποχή ξεκινά για εκείνη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μια ολόκληρη εποχή έσβησε και μια άλλη αρχιζει... με τον ερχομό του φθινοπώρου ανακατατάξεις, όνειρα, διαγραφές και νέα ξεκινήματα... αποφασίζω να βγάλω από τη ζωή μου άτομα που πια δεν έχω να πω τίποτα μαζί τους... άλλωστε, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι δύσκολες και με τον χρόνο φαίνεται εάν άξιζαν να αντέξουν...»

Ενώ για το πώς αισθάνεται τώρα που πλησιάζει τα 60, είπε: «Κοντεύω τα εξήντα και όσο μεγαλώνω βλέπω ότι μοιάζω στη μανούλα μου και αυτό με κάνει χαρούμενη. Η γιαγιά που φροντίζω, το Σοφάκι μου, μου είπε ότι λάμπει το πρόσωπό μου και εγώ απάντησα "πολύ νερό καλή περιποίηση στη μουράκλα και φυσικά πνευματική και ψυχική υγεία". Δεν της είπα όμως ότι μέρος της λάμψης οφείλεται στην ίδια που αβίαστα μου βγάζει όλη την αγάπη που έχω να δώσω, γιατί είναι μια υπέροχη κυρία. Σας φιλώ όλους αγαπημένα μου πλάσματα. Καλό ξημέρωμα».

Δείτε τη φωτογραφία της Τζένης Χειλουδάκη, χωρίς ίχνος μακιγιάζ:

 

 

Δείτε φωτογραφίες της Τζένης Χειλουδάκη από το Instagram της:

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΗ ΧΕΙΛΟΥΔΑΚΗ
 |
ΜΟΝΤΕΛΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top