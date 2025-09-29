Τζένη Χειλουδάκη:Τι κάνει σήμερα το πρώην μοντέλο που μεσουρανούσε στα 90's

H Τζένη Χειλουδάκη, ήταν αναμφισβήτητα μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και αντισυμβατικές προσωπικότητες της δεκαετίας του '90.

Τα τελευταία χρόνια, το πρώην μοντέλο, το οποίο εξοικείωσε τους Έλληνες με την queer κουλτούρα, ζει μόνιμα στην Κρήτη και μέσα από τις σπάνιες, πλέον, συνεντεύξεις της και της σελίδας της στα social media περνά με ειλικρίνεια τα μηνύματά της.

Σε συνέντευξή της πριν από μερικά χρόνια, είχε δηλώσει για όσα έζησε τη δεκαετία του '90 ως το πρώτο τρανς μοντέλο ότι: «Έχω να θυμάμαι υπέροχες στιγμές από ταξίδια σε όλο τον κόσμο... Χρήμα, δόξα, φιλίες, φοβερές παρέες με την καλή κοινωνία, πόρτες που άνοιξαν... Μεγάλοι έρωτες. Όλα αυτά μπορεί να θόλωσαν σαν πέρασαν τα χρόνια, μα τα έζησα στον υπερθετικό βαθμό και θα μείνουν γλυκές μνήμες μέσα στο χρονοντούλαπο. Έζησα τα πάντα. Τα έκανα όλα στη ζωή. Και τι ζωή, Θεέ μου!»

Ενώ για τον θάνατο της μητέρας της, ο οποίος της στοίχισε πολύ, εξομολογήθηκε ότι: «Όταν έφυγε από τη ζωή η μανούλα μου, εγώ πέθανα, ήμουν ένα κενό πλάσμα. Μετά από ένα σωρό συνεδρίες, φάρμακα και ψυχιάτρους, αποφάσισα πως πρέπει να σταματήσω να πεθαίνω κάθε μέρα και να αρχίσω να ζω. Εκείνο το διάστημα, στο οποίο κοιμόμουν στο αυτοκίνητό μου. Έμεινα στον δρόμο. Υπήρχαν μέρες που πεινούσα».

Η Τζένη Χειλουδάκη (2014) / Φωτογραφία: NDP

Ενώ μέσα από τη σελίδα της στο facebook είχε εκμυστηρευτεί στους ακόλουθούς της ότι έχει αποφασίσει να απέχει συνειδητά από τα φώτα της δημοσιότητας και ότι έχει επιλέξει συνειδητά τη μοναξιά της, «όχι γιατί με κυριεύει η φύση του μισανθρώπου, αλλά γιατί έχω πια πολλές παραξενιές, δε σηκώνω μύγα στο σπαθί μου... και ετσι,αγαπημένοι από μακριά και ούτε γάτα ούτε ζημιά».

Τι κάνει σήμερα η Τζένη Χειλουδάκη

Αρχές Σεπτεμβρίου, με μια ανάρτησή της στα social media η Τζένη Χειλουδάκη αποκάλυψε ότι μία νέα εποχή ξεκινά για εκείνη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μια ολόκληρη εποχή έσβησε και μια άλλη αρχιζει... με τον ερχομό του φθινοπώρου ανακατατάξεις, όνειρα, διαγραφές και νέα ξεκινήματα... αποφασίζω να βγάλω από τη ζωή μου άτομα που πια δεν έχω να πω τίποτα μαζί τους... άλλωστε, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι δύσκολες και με τον χρόνο φαίνεται εάν άξιζαν να αντέξουν...»

Ενώ για το πώς αισθάνεται τώρα που πλησιάζει τα 60, είπε: «Κοντεύω τα εξήντα και όσο μεγαλώνω βλέπω ότι μοιάζω στη μανούλα μου και αυτό με κάνει χαρούμενη. Η γιαγιά που φροντίζω, το Σοφάκι μου, μου είπε ότι λάμπει το πρόσωπό μου και εγώ απάντησα "πολύ νερό καλή περιποίηση στη μουράκλα και φυσικά πνευματική και ψυχική υγεία". Δεν της είπα όμως ότι μέρος της λάμψης οφείλεται στην ίδια που αβίαστα μου βγάζει όλη την αγάπη που έχω να δώσω, γιατί είναι μια υπέροχη κυρία. Σας φιλώ όλους αγαπημένα μου πλάσματα. Καλό ξημέρωμα».

