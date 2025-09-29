Μαρία Ένεζλη: H εγκυμοσύνη στα 44 και το πρόβλημα υγείας μετά τη γέννα

Για την εγκυμοσύνη της αλλά και το πρόβλημα που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση του γιου της μίλησε η Μαρία Ένεζλη.

«Η εγκυμοσύνη μου ήρθε πολύ απρόσμενα. Είχα όλες αυτές τις ανακατωσούρες μέχρι και την ημέρα που γέννησα. Όταν γέννησα, έπαθα διάσταση ηβικής σύμφυσης. Όταν γεννάς φυσιολογικά… τα κόκκαλα στην ειδική σύμφυση άνοιξαν λίγο παραπάνω. Το μωρό γεννήθηκε 3.700 γραμμάρια. Απλώς, εμένα η λεκάνη μου ήταν στενή και ζορίστηκα λίγο παραπάνω. Έλεγα ότι έσπασε η λεκάνη μου. Μετά μπήκα σε διαδικασία με φυσικοθεραπείες, φορούσα μία ειδική ζώνη», περιέγραψε αρχικά η ραδιοφωνική παραγωγός στην εκπομπή Happy Day.

Μάλιστα, βγαίνοντας από το μαιευτήριο επικοινώνησε με ορθοπεδικό, ο οποίος της είπε πως θα χρειαζόταν να χειρουργηθεί. «Εκεί τρελάθηκα!», σχολίασε και συνέχισε, λέγοντας:

«Τελικά, όλα έφτιαξαν από μόνα τους. Είναι θαυματουργές αυτές οι 40 ημέρες της λοχείας».

«Δεν ήμουν ο άνθρωπος που το έβαζα κάτω. Ήμουν πολύ μάχιμη. Δεν έπρεπε να πάρω αγκαλιά το μωρό μου γιατί δεν έπρεπε να σηκώνω βάρος. Όταν χρειαζόταν να το κάνω μπάνιο, μου το έφερνε η μητέρα ή ο άνδρας μου», συμπλήρωσε.

Η Μαρία Ένεζλη και ο σύζυγός της στη βάπτιση του γιου τους/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Μαρία Ένεζλη που συμμετείχε στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, γέννησε το μωρό της σε ηλικία 44 ετών. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε το μωρό ήρθε εντελώς απρόσμενα, ενώ η ίδια είχε κλείσει το κεφάλαιο «μητρότητα» μέσα της. «Έλα όμως που κάποια ανώτερη δύναμη, είχε άλλα σχέδια. Αν είναι να συμβεί κάτι, θα σου έρθει», κατέληξε.

Με τον σύζυγό της, Δημήτρη, γνωρίστηκαν μέσω κοινής παρέας κι έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Ο γιος τους είναι σήμερα 17 μηνών. Ο μικρός πήρε το όνομα Αρίωνας – Στυλιανός και η βάπτισή του έγινε τον περασμένο Ιούνιο.

