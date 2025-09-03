Η Citroёn πρωταγωνιστεί στην έκθεση αυτοκινήτου στην Θεσσαλονίκη

Τα μοντέλα που παρουσιάζει στην Auto Thessaloniki 2025

Η Citroёn πρωταγωνιστεί στην έκθεση αυτοκινήτου στην Θεσσαλονίκη
Ό Όμιλος Συγγελίδη συμμετέχει δυναμικά στην έκθεση Auto Thessaloniki 2025, η οποία λαμβάνει χώρα από τις 6 έως τις14 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.  Στο περίπτερο του Ομίλου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τρία νέα μοντέλα της Citroën, τα οποία αποτυπώνουν τον σύγχρονο χαρακτήρα και τη φιλοσοφία της μάρκας:

Νέο Citroen C3
H νέα γενιά του δημοφιλούς σουπερμίνι ταυτίζεται απολύτως με την υπόσχεση της Citroёn για προσιτή κινητικότητα και γνωρίζει ήδη μεγάλη επιτυχία στην ελληνική αγορά, με εκατοντάδες παραγγελίες να έχουν ήδη καταγραφεί από το Επίσημο Λανσάρισμά του στο τέλος του 2024. Την γκάμα των κινητήρων του μοντέλου απαρτίζουν οι εκδόσεις Turbo 100hp βενζίνης, Hybrid 110hp Automatic και αμιγώς ηλεκτρική 113hp με αυτονομία έως 326km (WLTP). 
Έκθεμα: C3 Turbo 100hp MAX

Η Citroёn πρωταγωνιστεί στην έκθεση αυτοκινήτου στην Θεσσαλονίκη
Νέο C3 Aircross 
Αποτελώντας μια ουσιαστική εξέλιξη του επιτυχημένου προκατόχου του, το νέο C3 Aircross  συνδυάζει σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία άνεση. Είναι διαθέσιμο με πλήρη γκάμα κινητήρων (βενζίνη, Hybrid, Electric) και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού. Με μήκος 4,4μ. και πλάτος 1,79μ., το νέο C3 Aircross δείχνει πιο μυώδες ενώ προσφέρει κορυφαία άνεση και ευρυχωρία στο εσωτερικό για όλους τους επιβάτες (για πρώτη φορά προσφέρεται και σε επταθέσια διάταξη (διαθέσιμη στην ελληνική αγορά στα τέλη της χρονιάς). 
Έκθεμα: C3 Aircross Hybrid 145 MAX.

Η Citroёn πρωταγωνιστεί στην έκθεση αυτοκινήτου στην Θεσσαλονίκη

Νέο C4
To νέο Citroen C4 αποτελεί την ανανεωμένη πρόταση της Citroen στην κατηγορία των Crossover, με φρέσκια σχεδίαση, πρακτικές εξωτερικές διαστάσεις και ευρύχωρο εσωτερικό, καθώς και πλήρη γκάμα υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων: Hybrid 110hp & 145hp Automatic, Electric 136hp & 156hp με αντίστοιχες αυτονομίες 354 & 414km συνδυασμένου κύκλου (WLTP). Πρόσφατα την γκάμα του μοντέλου εμπλούτισαν δύο νέες εκδόσεις Plus Pack & Plus Tech Pack που προσφέρουν κορυφαία σχέση τιμής-εξοπλισμού  και συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία με premium χαρακτηριστικά.
Έκθεμα: C4 FL Hybrid 145 Auto MAX

Όλα τα μοντέλα της Citroёn διακρίνονται για το κορυφαίο επίπεδο άνεσης που προσφέρουν, λόγω των αναρτήσεων Citroën Advanced Comfort με υδραυλικά στοπ, καθώς και των επανασχεδιασμένων καθισμάτων Advanced Comfort® με επιπλέον αφρώδες υλικό ώστε να  εξασφαλίζουν κορυφαία στήριξη και ξεκούραση. Επιπλέον, εξοπλίζονται με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την ηρεμία  του οδηγού σε κάθε συνθήκη  και διαδρομή. 

