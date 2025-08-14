Ιστορικά αυτοκίνητα σε έναν δύσκολο αγώνα

Η κρίσιμη καμπή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων 2025

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων, ένας θεσμός που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2002 ως Κύπελλο, περιλαμβάνει φέτος 6 αγώνες, τόσο σε ασφάλτινο, όσο και σε χωμάτινο τερέν. Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί τον τέταρτο γύρο του Πρωταθλήματος, με αυξημένο συντελεστή 3, γεγονός που θα ευνοήσει όσους φέρουν θετικό αποτέλεσμα στον διεθνή αυτόν αγώνα που θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η κρίσιμη καμπή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων 2025

Η Χαλκίδα φιλοξένησε την πρεμιέρα του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων, με το ασφάλτινο Ράλλυ Ευβοϊκού να διεξάγεται στις 4 Μαΐου, συγκεντρώνοντας 11 συμμετοχές στην κατηγορία των Ιστορικών. Παρά τη μικρή του εμπειρία από το χώρο των ράλλυ, ο Γιώργος Τσακανίκας, έχοντας δίπλα του τον Απόστολο Μακάριο, οδήγησε εντυπωσιακά το Ford Sierra RS Cosworth 4x4 και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η κρίσιμη καμπή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων 2025

Παντός εδάφους οι Γιώργος Παραδείσης-Πλούταρχος Στεργίου (Ford Escort MKI) κινήθηκαν με το πλάι με το Ford Escort MKI, τερματίζοντας δεύτεροι, ξεπερνώντας στο τέλος το εμπόδιο των Αλέξανδρου Χριστοδούλου-Αθανάσιου Σαμαρά (Lancia Stratos) που κατέλαβαν την τρίτη θέση στα Ιστορικά. Μια θέση πιο πίσω βρέθηκαν οι Κωνσταντίνος και Ανδρέας Κοφινάς με Alfa Romeo Alfetta GTV, τερματίζοντας εμπρός από τους Δημήτρη Παύλο Μελά-Στάθη Βαρδαξή με Porsche 911. Οι δύο φορές Πρωταθλητές Ελλάδος στα Ιστορικά, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους νωρίς από μηχανική βλάβη που αντιμετώπισαν στη Lancia Delta Integrale.

Η κρίσιμη καμπή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων 2025

Η συνέχεια του θεσμού δόθηκε στα τέλη Μαΐου, αυτή τη φορά σε χωμάτινη επιφάνεια. Το Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας προσέλκυσε 26 «στολίδια» του παρελθόντος, με τα πληρώματα να δίνουν τη δική τους μάχη στις τρεις ειδικές διαδρομές του αγώνα. Στα Ιστορικά επικράτησαν οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς, οι οποίοι βγήκαν αλώβητοι από τα 56 αγωνιστικά χιλιόμετρα με τη λευκή Lancia Delta HF Integrale. Την καλύτερη εμφάνισή τους έκαναν οι Χαράλαμπος Μπουσούνης-Νικόλαος Γιαννόπουλος, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με το Ford Sierra RS Cosworth 4x4, αφήνοντας ένα λεπτό πιο πίσω τους Ιωάννη Τσαλαματά-Νικόλαο Μπαμπαλή με Ford Escort MKII. Για μόλις τρία δευτερόλεπτα έμειναν εκτός βάθρου οι τέταρτοι, Δημήτρης Παύλος Μελάς-Στάθης Βαρδαξής με την Porsche 911 Carrera RS. Τους ακολούθησαν οι Χαρά Μωραΐτη-Δημήτρης Αμαξόπουλος (Toyota Corolla KE30) και οι Δημήτρης Τρίκαρδος-Νίκος Μανούσκος με Ford Escort MKI.

Το Ηπειρωτικό Ράλλυ, ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων δεν προσμέτρησε εν τέλει στο θεσμό, καθώς δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός εκκινούντων. Το μοναδικό πλήρωμα που συμμετείχε στην κατηγορία των Ιστορικών, ήταν αυτό των Αλέξανδρου Χριστοδούλου-Αθανάσιου Σαμαρά με μια Lancia Stratos HF.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2025
