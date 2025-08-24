Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid

Βελτίωσαν την συνταγή της επιτυχίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.08.25 , 09:59 Καιρός: Η θερμοκρασία πέφτει, τα μποφόρ αυξάνονται - Πότε θα ζεστάνει ξανά
24.08.25 , 09:11 Θρήνος για τον Ντέμη Νικολαΐδη: Πέθανε η σύντροφός του, Αλεξάνδρα
24.08.25 , 09:03 Ανδρέας Μιαούλης: Ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης με το άδικο τέλος
24.08.25 , 09:00 Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid
24.08.25 , 08:52 Βόλος: Συντετριμμένη η κόρη της 36χρονης Μαριόλα - «Θα τον εκδικηθώ»
24.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Αυγούστου
23.08.25 , 23:59 Μύκονος: Συμμορία με «γουρούνες» λεηλατούσε τουριστικά καταλύματα
23.08.25 , 23:52 Χαλκιδική: Ακρωτηριάστηκε οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στη Νικήτη
23.08.25 , 23:00 «Σχέδιο Διάσωσης»: Η παιδική ταινία on demand έως τις 31/8!
23.08.25 , 22:36 Νίκαια: Άγνωστοι έκλεψαν το ορειχάλκινο άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού»
23.08.25 , 21:46 Πάτμος: Καφέ νερό τρέχει από τις βρύσες στο νησί - Παρέμβαση εισαγγελέα
23.08.25 , 20:43 Το τατουάζ του πατέρα της 4χρονης Αμέλιας που πνίγηκε στους Παξούς
23.08.25 , 19:47 Βόλος: Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την κρυψώνα του 40χρονου
23.08.25 , 18:53 Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου
23.08.25 , 18:20 Προφυλακίσθηκε ο Βούλγαρος οδηγός για το τροχαίο στον Ίασμο
Ανδρέας Μιαούλης: Ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης με το άδικο τέλος
Route 360: Αγωνία για τον Γιάννη και τη Βάσω: Το drone έχασε τα ίχνη τους
Φαίη Σκορδά: Απόδραση στο εξωτερικό λίγο πριν τη νέα σεζόν
Βόλος: Συντετριμμένη η κόρη της 36χρονης Μαριόλα - «Θα τον εκδικηθώ»
Ιωάννα Τούνη: Παντρεύεται η κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη!
Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε για κούρεμα
Σπυροπούλου: Έζησε το απόλυτο καλοκαίρι με την οικογένειά της στη Νάξο!
Απ. Βεσυρόπουλος: Του έκαναν επί μία ώρα ΚΑΡΠΑ- Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ford Puma είναι ένα μοντέλο που τείνει να γίνει ένα διαχρονικό best-seller χάρη στην σχεδίαση αλλά και στο ιδιαίτερα αποδοτικό μοτέρ, το οποίο επικουρείται από ένα ήπιο υβριδικό σύστημα. Οι αισθητικές αλλαγές είναι διακριτικές αλλά στο εσωτερικό πλέον υπάρχει μια οθονάρα και τυο τελευταίας γενιάς σύστημα SYNC 4, που το ανεβάζει κατηγορία στον τομέα της τεχνολογίας. Πάμε να δοκιμάσουμε μαζί το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid.  

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 
Η εξωτερική σχεδίαση του νέου Puma έχει δεχτεί ένα Face lifting βελτιώσεις που του έχουν δώσει πιο δυναμική άποψη. Την ανασχεδιασμένη μάσκα στην οποία δεσπόζει το το νέο σήμα της Ford πλαισιώνουν τα ολοκαίνουργια φωτιστικά σώματα, με νέα φωτεινή υπογραφή σε στιλ «νυχιού», η οποία ενισχύει την εντυπωσιακή παρουσία του νέου Puma.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 

Όλη κορμοστασιά του Puma χαρακτηρίζεται από τις ανάγλυφες  γραμμές με την ανασηκωμένη ουρά, σχεδιαστικές επιλογές οι οποίες  σου δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα αιλουροειδές το οποίο είναι έτοιμο να ορμήξει. 

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 

Νέα είναι και η σχεδίαση των ζαντών ελαφρού κράματος, ενώ ένα ακόμα πρόσθετο διακριτικό του αυτοκινήτου είναι ο φωτισμός εδάφους ο οποίος  προβάλλει το λογότυπο του Puma κατά την είσοδο ή την έξοδο του οδηγού από το όχημα.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 
Περνάμε στο εσωτερικό με την στιβαρή συναρμογή και την καλή ποιότητα των πλαστικών. Το νέο Ford Puma διαθέτει νέο μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών με ευκρινή γραφικά  και δυνατότητα παραμετροποιήσεων,  προβάλλοντας τις πληροφορίες που ο οδηγός θεωρεί ότι είναι πιο χρήσιμες. Στον πίνακα οργάνων έχεις απροσκοπτή οπτική πρόσβαση «μέσα» από το νέο τετραγωνισμένο τιμόνι.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 

Η κεντρική οριζόντια οθόνη 12 ίντσων  είναι τοποθετημένη ψηλά στην κεντρική κονσόλα και σου δίνει την αίσθηση ότι «αιωρείται» και έχει κλίση προς τη μεριά του οδηγού. Η μεγάλη πρποσθήκη είναι  το τελευταίας γενιάς σύστημα SYNC 4.  Αυτό είναι συνδεδεμένο στο cloud και υποστηρίζεται από συνδεσιμότητα 5G, συμβατό με το σύστημα Alexa Τα smartphone συνδέονται ασύρματα με Apple CarPlay και Android Auto.Επιπλέον, η συμβατότητα με τις ενημερώσεις λογισμικού Ford Software Update σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα συνεχών νέων ενημερώσεων  όσο περνά ο χρόνος.  

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 
Πλούσιος είναι ο κατάλογος με τα  προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού του νέου Puma τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν σύστημα κάμερας surround-view 360 μοιρών, Intelligent Adaptive Cruise Control, σύστημα διατήρησης λωρίδας  και το σύστημα Reverse Brake Assist.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 

Όταν το όχημα ανιχνεύσει ακίνητα αντικείμενα, όπως πεζούς, ποδήλατα, κολωνάκια ή άλλα οχήματα, προειδοποιεί τον οδηγό και ενεργοποιεί τα φρένα αποτρέποντας ή μετριάζοντας την  σφοδρότητα μιας σύγκρουσης. Με την ίδια λογική λειτουργεί το σύστημα Rear Cross Traffic Braking το οποίο φρενάρει το όχημα, όταν ανιχνεύσει κινούμενα αντικείμενα, όπως πεζούς, ποδηλάτες ή οχήματα.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 
Οι χώροι για τους επιβάτες είναι άνετοι αλλά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στο πορτμπαγκάζ, χάρη και στο  καινοτόμο MegaBox, το οποίο προσφέρει επιπλέον 80 λίτρα αποθηκευτικού χώρου στο δάπεδο του χώρου αποσκευών με το διπλό πάτωμα.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 

Διαθέτει και τάπα αποστράγγισης στο κάτω μέρος, δίνοντας σου την δυνατότητα να το πλύνεις με  λάστιχο. Η συνολική χωρητικότητα των 536 λίτρων δίνει το μεγαλύτερο πορτ-μπαγκάζ όλης της κατηγορίας. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η συνολική χωρητκότητα ανεβαίνει στα 1.216 λίτρα. Δαιαστάσεις: 4.207 x 1.805 x 1.537 mm.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 
Πάμε όμως στην «καρδιά» του ανανεωμένου Puma η ποποία ουσιαστικά παραμένει η ίδια. Μιλάμε για τον 1.000άρη υπερτροφοδοτούμενο EcoBoost βενζινοκινητήρα  με την ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Η απόδοση είναι 125  ίππου στις 6.000 σ.α.λ. με την ροπή των 210 Nm να εμφανίζεται σε μια κλίμακα 2.000-3.000 σ.α.λ. Το ήπια υβριδικό σύστημα το οποίο συμμετέχει τόσο στην εκκίνηση όσο και την επιτάχυνση  αν μη τι άλλο συνεισφέρει τα μέγιστα στην οικονομία καυσίμου.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 
Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 16 ίππους και 50 Nm ροπή και ουσιαστικά εξαλείφει την όποια υστέρηση στις  χαμηλές στροφές. Στο πάτημα του πεντάλ γκαζιού νιώθεις την ηλεκτρική ώθηση, από χαμηλά, μέχρι και τις 5.000 σ.α.λ. ο μηχανικό σύνολο μεταφέρει την κίνηση στους  μπροστινούς τροχούς μέσω αυτόματου  κιβωτίου ταχυτήτων 7 σχέσεων διπλού συμπλέκτης (Powershift).  

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 

Με την επιλογή του σπορ προγράμματος οδήγησης, ανεβάζει στροφές  με γρήγορους ρυθμούς πάνω από τις 2.000 σ.α.λ. ,τα ο 0-100 χλμ./ώρα έρχονται  σε περίπου 9,6 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 190 χλμ./ώρα. Η αίσθηση που σου δίνει το Puma όταν πατάς το γκάζι  είναι ότι δείχνει πολύ πιο γρήγορο. Το Puma είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο σου προκαλεί θετικά συναισθήματα όταν το οδηγείς χάρη στο μπρίο που διαθέτει.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 

Τόσο το στιβαρό πλαίσιο όσο και η σωστή ρύθμιση της ανάρτησης αλλά και το εξαιρετικά πλούσιο,σε πληροφόρηση σε παρακινούν να ανεβάσεις ρυθμούς όχι μόνο στον ανοιχτό δρόμο αλλά και στις κλειστές καμπές του δρόμου. Το τιμόνι προσφέρει πολύ καλή πληροφόρηση ενώ το όλο σύνολο χαρίζει σταθερότητα αλλά και ευελιξία κάνοντας την οδήγηση ιδιαίτερα ευχάριστη ακόμη και στις κλειστές καμπές του δρόμου. Τα πατήματα είναι σίγουρα με τις κλίσεις στις στροφές να είναι ελάχιστες και ελεγχόμενες ακόμη και όταν ανεβάσεις ρυθμούς.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 

Εξ ίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η ανάρτηση φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, κάνοντας ακόμη πιο ευχάριστη την μετακίνηση. Η ποιότητα κύλισης είναι σε υψηλά επίπεδα και στον ανοιχτό δρόμο το Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid είναι ευθύβολο με υποδειγματικη σταθερότητα.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 

Την ίδια στιγμή το σύστημα πέδησης αποδείχθηκε άμεσο και αποτελεσματικό ακόμη και σε συνεχή φρεναρίσματα πανικού.  Όσον αφορά την οικονομία καυσίμου στην επιλογή του οικονομικού προγράμματος η μέση κατανάλωση καυσίμου κυμάνθηκε στα 5,5 με 6 λίτρα /100 χλμ. Εκπομπές CO2: 130 γρμ./χλμ.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 
Η Ford δείχνει σίγουρη για την αξιοπιστία των αυτοκινήτων της. Το ανανεωμένο Puma διαθέτει εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιόμετρα.Οι άνθρωποι της Ford έκαναν το αυτονόητο. Κράτησαν την πετυχημένη συνατγή αλλά την έκαναν πιο...νόστιμη όχι μόνο οπτικά με την ψηφιακή αναβάθμιση αλλάκαι με την γεύση που σου δίνει όταν αρχίζεις να δοικιμάζεις τις οδηγικές αρετές του.

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 

Το ανανεωμένο μοντέλο έχει πιο δυναμική εμφάνιση, είναι πλουσιότερο σε τεχνολογία με ένα μηχανικό σύνολο που διακρίνεται για την απόδοση του, την αξιοπιστία και την οικονομία καυσίμου. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε από 25485 ευρώ για την έκδοση Titanium.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
FORD PUMA 1.0 ECOBOOST HYBRID
 |
ΔΟΚΙΜΗ
 |
TEST DRIVE
 |
ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top