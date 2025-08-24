Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 

Το Ford Puma είναι ένα μοντέλο που τείνει να γίνει ένα διαχρονικό best-seller χάρη στην σχεδίαση αλλά και στο ιδιαίτερα αποδοτικό μοτέρ, το οποίο επικουρείται από ένα ήπιο υβριδικό σύστημα. Οι αισθητικές αλλαγές είναι διακριτικές αλλά στο εσωτερικό πλέον υπάρχει μια οθονάρα και τυο τελευταίας γενιάς σύστημα SYNC 4, που το ανεβάζει κατηγορία στον τομέα της τεχνολογίας. Πάμε να δοκιμάσουμε μαζί το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid.



Η εξωτερική σχεδίαση του νέου Puma έχει δεχτεί ένα Face lifting βελτιώσεις που του έχουν δώσει πιο δυναμική άποψη. Την ανασχεδιασμένη μάσκα στην οποία δεσπόζει το το νέο σήμα της Ford πλαισιώνουν τα ολοκαίνουργια φωτιστικά σώματα, με νέα φωτεινή υπογραφή σε στιλ «νυχιού», η οποία ενισχύει την εντυπωσιακή παρουσία του νέου Puma.

Όλη κορμοστασιά του Puma χαρακτηρίζεται από τις ανάγλυφες γραμμές με την ανασηκωμένη ουρά, σχεδιαστικές επιλογές οι οποίες σου δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα αιλουροειδές το οποίο είναι έτοιμο να ορμήξει.

Νέα είναι και η σχεδίαση των ζαντών ελαφρού κράματος, ενώ ένα ακόμα πρόσθετο διακριτικό του αυτοκινήτου είναι ο φωτισμός εδάφους ο οποίος προβάλλει το λογότυπο του Puma κατά την είσοδο ή την έξοδο του οδηγού από το όχημα.



Περνάμε στο εσωτερικό με την στιβαρή συναρμογή και την καλή ποιότητα των πλαστικών. Το νέο Ford Puma διαθέτει νέο μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών με ευκρινή γραφικά και δυνατότητα παραμετροποιήσεων, προβάλλοντας τις πληροφορίες που ο οδηγός θεωρεί ότι είναι πιο χρήσιμες. Στον πίνακα οργάνων έχεις απροσκοπτή οπτική πρόσβαση «μέσα» από το νέο τετραγωνισμένο τιμόνι.

Η κεντρική οριζόντια οθόνη 12 ίντσων είναι τοποθετημένη ψηλά στην κεντρική κονσόλα και σου δίνει την αίσθηση ότι «αιωρείται» και έχει κλίση προς τη μεριά του οδηγού. Η μεγάλη πρποσθήκη είναι το τελευταίας γενιάς σύστημα SYNC 4. Αυτό είναι συνδεδεμένο στο cloud και υποστηρίζεται από συνδεσιμότητα 5G, συμβατό με το σύστημα Alexa Τα smartphone συνδέονται ασύρματα με Apple CarPlay και Android Auto.Επιπλέον, η συμβατότητα με τις ενημερώσεις λογισμικού Ford Software Update σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα συνεχών νέων ενημερώσεων όσο περνά ο χρόνος.



Πλούσιος είναι ο κατάλογος με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού του νέου Puma τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν σύστημα κάμερας surround-view 360 μοιρών, Intelligent Adaptive Cruise Control, σύστημα διατήρησης λωρίδας και το σύστημα Reverse Brake Assist.

Όταν το όχημα ανιχνεύσει ακίνητα αντικείμενα, όπως πεζούς, ποδήλατα, κολωνάκια ή άλλα οχήματα, προειδοποιεί τον οδηγό και ενεργοποιεί τα φρένα αποτρέποντας ή μετριάζοντας την σφοδρότητα μιας σύγκρουσης. Με την ίδια λογική λειτουργεί το σύστημα Rear Cross Traffic Braking το οποίο φρενάρει το όχημα, όταν ανιχνεύσει κινούμενα αντικείμενα, όπως πεζούς, ποδηλάτες ή οχήματα.



Οι χώροι για τους επιβάτες είναι άνετοι αλλά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στο πορτμπαγκάζ, χάρη και στο καινοτόμο MegaBox, το οποίο προσφέρει επιπλέον 80 λίτρα αποθηκευτικού χώρου στο δάπεδο του χώρου αποσκευών με το διπλό πάτωμα.

Διαθέτει και τάπα αποστράγγισης στο κάτω μέρος, δίνοντας σου την δυνατότητα να το πλύνεις με λάστιχο. Η συνολική χωρητικότητα των 536 λίτρων δίνει το μεγαλύτερο πορτ-μπαγκάζ όλης της κατηγορίας. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η συνολική χωρητκότητα ανεβαίνει στα 1.216 λίτρα. Δαιαστάσεις: 4.207 x 1.805 x 1.537 mm.



Πάμε όμως στην «καρδιά» του ανανεωμένου Puma η ποποία ουσιαστικά παραμένει η ίδια. Μιλάμε για τον 1.000άρη υπερτροφοδοτούμενο EcoBoost βενζινοκινητήρα με την ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Η απόδοση είναι 125 ίππου στις 6.000 σ.α.λ. με την ροπή των 210 Nm να εμφανίζεται σε μια κλίμακα 2.000-3.000 σ.α.λ. Το ήπια υβριδικό σύστημα το οποίο συμμετέχει τόσο στην εκκίνηση όσο και την επιτάχυνση αν μη τι άλλο συνεισφέρει τα μέγιστα στην οικονομία καυσίμου.



Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 16 ίππους και 50 Nm ροπή και ουσιαστικά εξαλείφει την όποια υστέρηση στις χαμηλές στροφές. Στο πάτημα του πεντάλ γκαζιού νιώθεις την ηλεκτρική ώθηση, από χαμηλά, μέχρι και τις 5.000 σ.α.λ. ο μηχανικό σύνολο μεταφέρει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 7 σχέσεων διπλού συμπλέκτης (Powershift).

Με την επιλογή του σπορ προγράμματος οδήγησης, ανεβάζει στροφές με γρήγορους ρυθμούς πάνω από τις 2.000 σ.α.λ. ,τα ο 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε περίπου 9,6 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 190 χλμ./ώρα. Η αίσθηση που σου δίνει το Puma όταν πατάς το γκάζι είναι ότι δείχνει πολύ πιο γρήγορο. Το Puma είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο σου προκαλεί θετικά συναισθήματα όταν το οδηγείς χάρη στο μπρίο που διαθέτει.

Τόσο το στιβαρό πλαίσιο όσο και η σωστή ρύθμιση της ανάρτησης αλλά και το εξαιρετικά πλούσιο,σε πληροφόρηση σε παρακινούν να ανεβάσεις ρυθμούς όχι μόνο στον ανοιχτό δρόμο αλλά και στις κλειστές καμπές του δρόμου. Το τιμόνι προσφέρει πολύ καλή πληροφόρηση ενώ το όλο σύνολο χαρίζει σταθερότητα αλλά και ευελιξία κάνοντας την οδήγηση ιδιαίτερα ευχάριστη ακόμη και στις κλειστές καμπές του δρόμου. Τα πατήματα είναι σίγουρα με τις κλίσεις στις στροφές να είναι ελάχιστες και ελεγχόμενες ακόμη και όταν ανεβάσεις ρυθμούς.

Εξ ίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η ανάρτηση φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, κάνοντας ακόμη πιο ευχάριστη την μετακίνηση. Η ποιότητα κύλισης είναι σε υψηλά επίπεδα και στον ανοιχτό δρόμο το Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid είναι ευθύβολο με υποδειγματικη σταθερότητα.

Την ίδια στιγμή το σύστημα πέδησης αποδείχθηκε άμεσο και αποτελεσματικό ακόμη και σε συνεχή φρεναρίσματα πανικού. Όσον αφορά την οικονομία καυσίμου στην επιλογή του οικονομικού προγράμματος η μέση κατανάλωση καυσίμου κυμάνθηκε στα 5,5 με 6 λίτρα /100 χλμ. Εκπομπές CO2: 130 γρμ./χλμ.



Η Ford δείχνει σίγουρη για την αξιοπιστία των αυτοκινήτων της. Το ανανεωμένο Puma διαθέτει εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιόμετρα.Οι άνθρωποι της Ford έκαναν το αυτονόητο. Κράτησαν την πετυχημένη συνατγή αλλά την έκαναν πιο...νόστιμη όχι μόνο οπτικά με την ψηφιακή αναβάθμιση αλλάκαι με την γεύση που σου δίνει όταν αρχίζεις να δοικιμάζεις τις οδηγικές αρετές του.

Το ανανεωμένο μοντέλο έχει πιο δυναμική εμφάνιση, είναι πλουσιότερο σε τεχνολογία με ένα μηχανικό σύνολο που διακρίνεται για την απόδοση του, την αξιοπιστία και την οικονομία καυσίμου. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε από 25485 ευρώ για την έκδοση Titanium.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

