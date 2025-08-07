Kosmocar: Αναλυτικά οι οργανωτικές αλλαγές και τα πρόσωπα

Στόχος η επιχειρησιακή ευελιξία και στρατηγική εστίαση ανά μάρκα

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 22:47 «Εκείνη την περίοδο δεχόμουν μόνιμα απειλές για τη ζωή μου»
07.08.25 , 22:29 Κατερίνα Καραβάτου: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές με τα παιδιά της
07.08.25 , 22:00 Δανάη Μπάρκα: «Προτού πεθάνω να παντρευτείς» Η συμβουλή της γιαγιάς Τούλας
07.08.25 , 21:59 Η Γαλλία φλέγεται: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1948!
07.08.25 , 21:33 Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
07.08.25 , 21:21 Δανάη Μιχαλάκη: Έτσι γιορτάζει τα 4 χρόνια γάμου με τον Γιώργο Παπαγεωργίου
07.08.25 , 20:52 Kosmocar: Αναλυτικά οι οργανωτικές αλλαγές και τα πρόσωπα
07.08.25 , 20:52 Μαρία Κορινθίου: Το τρυφερό στόρι αφιερωμένο στον νέο της σύντροφο!
07.08.25 , 20:48 Νέα Στύρα: Η αυτοψία δεν έδειξε πρόβλημα στο πηδάλιο του πλοίου
07.08.25 , 20:10 Ασπροβάλτα: 5 τραυματίες από έκρηξη μετά από διαρροή σε φιάλη υγραερίου
07.08.25 , 19:55 Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες διακοπές μαζί με τα τρία της παιδάκια
07.08.25 , 19:54 Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής
07.08.25 , 19:23 Σοφία Παθέκα: «Το ατύχημα με το πόδι με καθήλωσε και έμεινα εκτός δουλειάς»
07.08.25 , 19:10 Έρχονται τα πρώτα αναδρομικά σε 70.000 απόστρατους
07.08.25 , 19:10 Κατερίνα Γερονικολού: Παιχνίδια στη θάλασσα, φορώντας το floral μπικίνι της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Kosmocar: Αναλυτικά οι οργανωτικές αλλαγές και τα πρόσωπα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της ευελιξίας και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις προκλήσεις της αγοράς, η Kosmocar ανακοινώνει οργανωτικές αλλαγές που ενισχύουν τον ενιαίο επιχειρησιακό σχεδιασμό και εστιάζουν στην ενδυνάμωση των Μαρκών του Ομίλου.

Ανάληψη καθηκόντων Chief Operating Officer από τον κ. Ευάγγελο Καλογηράτο

Ο κ. Ευάγγελος Καλογηράτος αναλαμβάνει τη θέση του Chief Operating Officer (COO) της Kosmocar, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο ευθυνών του. Ο νέος του ρόλος περιλαμβάνει:
Διατήρηση της γενικής διεύθυνσης της Karenta, η οποία εντάσσεται λειτουργικά στη δομή της Kosmocar διατηρώντας τη νομική της αυτοτέλεια.

Ανάληψη της θέσης Εντεταλμένου Συμβούλου της MAN Hellas.
Συνολική ευθύνη για τις δραστηριότητες μεταχειρισμένων οχημάτων, ενοικίασης (Luxury Hire) και τον συντονισμό των Διευθύνσεων Digitalisation & IT, Προμηθειών και Εγκαταστάσεων & Τεχνικών Υποδομών.

Ο κ. Καλογηράτος θα αναφέρεται στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Kosmocar, κ. Αριστείδη Αραβανή, ενώ για τη λειτουργία της Karenta θα λογοδοτεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Karenta. Ο κ. Καλογηράτος διαθέτει μακρά εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στη χονδρική και λιανική διανομή οχημάτων, με έμφαση στη διαχείριση και ανάπτυξη δικτύων. Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Karenta, οδήγησε την εταιρεία σε ιστορικά υψηλές επιδόσεις, ενίσχυσε την εμπορική της δυναμική και αναβάθμισε κρίσιμες δραστηριότητες όπως το Karenta Leasing και το Aftersales, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και στον εκσυγχρονισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών.

2. Ανάληψη στρατηγικού ρόλου για τις μάρκες Skoda και Ducati από τον κ. Ανδρέα Χαλμπέ

Ο κ. Ανδρέας Χαλμπές αναλαμβάνει τον νέο ρόλο του Skoda Strategy Director, Ducati Strategy Director, παράλληλα με τη διατήρηση της υφιστάμενης θέσης του ως Head of Audi & Bentley.Στο νέο του ρόλο, θα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης των Μαρκών Skoda και Ducati στην ελληνική αγορά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίτευξη των εμπορικών και οικονομικών τους στόχων, καθώς και για τον σχεδιασμό δράσεων που ενισχύουν την εμπειρία πελάτη – τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερη προτεραιότητα αποτελεί η καθοδήγηση του repositioning της Skoda, με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της ως τεχνολογικά σύγχρονης και καινοτόμου Μάρκας.

Στην πορεία του στην Kosmocar ο κ. Χαλμπές έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο τόσο στην επιτυχημένη αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Skoda την περίοδο 2016–2020, όσο και στην ενίσχυση της παρουσίας των Audi και Bentley στην ελληνική αγορά από το 2021 και εξής.Ο κ. Χαλμπές θα αναφέρεται στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Kosmocar, κ. Αριστείδη Αραβανή, ενώ θα έχει υπό την καθοδήγησή του τους κ.κ. Σταύρο Λιάπη και Γιάννη Μυτιλινάκη, καθώς και τους υφιστάμενους συνεργάτες των Audi και Bentley.

Ενσωμάτωση των εταιρικών πωλήσεων στις μάρκες

Για την αποτελεσματικότερη ευθυγράμμιση της στρατηγικής με τα εμπορικά κανάλια, οι εταιρικές Πωλήσεις εντάσσονται πλέον στις Μάρκες της Kosmocar. Την ευθύνη του τομέα διατηρεί ο κ. Σταμάτης Μπογέας, ο οποίος θα αναφέρεται στους Heads των μαρκών για τα σχετικά θέματα. Η νέα διάρθρωση αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των προτάσεων προς τους εταιρικούς πελάτες, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε Μάρκας. Η αλλαγή αυτή ενισχύει τη στρατηγική συνοχή του οργανισμού και διευκολύνει την οριζόντια διασύνδεση λειτουργιών, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δυναμικής της Kosmocar.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚOSMOCAR
 |
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
 |
ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top