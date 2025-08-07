Kosmocar: Αναλυτικά οι οργανωτικές αλλαγές και τα πρόσωπα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της ευελιξίας και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις προκλήσεις της αγοράς, η Kosmocar ανακοινώνει οργανωτικές αλλαγές που ενισχύουν τον ενιαίο επιχειρησιακό σχεδιασμό και εστιάζουν στην ενδυνάμωση των Μαρκών του Ομίλου.

Ανάληψη καθηκόντων Chief Operating Officer από τον κ. Ευάγγελο Καλογηράτο

Ο κ. Ευάγγελος Καλογηράτος αναλαμβάνει τη θέση του Chief Operating Officer (COO) της Kosmocar, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο ευθυνών του. Ο νέος του ρόλος περιλαμβάνει:

Διατήρηση της γενικής διεύθυνσης της Karenta, η οποία εντάσσεται λειτουργικά στη δομή της Kosmocar διατηρώντας τη νομική της αυτοτέλεια.

Ανάληψη της θέσης Εντεταλμένου Συμβούλου της MAN Hellas.

Συνολική ευθύνη για τις δραστηριότητες μεταχειρισμένων οχημάτων, ενοικίασης (Luxury Hire) και τον συντονισμό των Διευθύνσεων Digitalisation & IT, Προμηθειών και Εγκαταστάσεων & Τεχνικών Υποδομών.

Ο κ. Καλογηράτος θα αναφέρεται στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Kosmocar, κ. Αριστείδη Αραβανή, ενώ για τη λειτουργία της Karenta θα λογοδοτεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Karenta. Ο κ. Καλογηράτος διαθέτει μακρά εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στη χονδρική και λιανική διανομή οχημάτων, με έμφαση στη διαχείριση και ανάπτυξη δικτύων. Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Karenta, οδήγησε την εταιρεία σε ιστορικά υψηλές επιδόσεις, ενίσχυσε την εμπορική της δυναμική και αναβάθμισε κρίσιμες δραστηριότητες όπως το Karenta Leasing και το Aftersales, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και στον εκσυγχρονισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών.

2. Ανάληψη στρατηγικού ρόλου για τις μάρκες Skoda και Ducati από τον κ. Ανδρέα Χαλμπέ

Ο κ. Ανδρέας Χαλμπές αναλαμβάνει τον νέο ρόλο του Skoda Strategy Director, Ducati Strategy Director, παράλληλα με τη διατήρηση της υφιστάμενης θέσης του ως Head of Audi & Bentley.Στο νέο του ρόλο, θα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης των Μαρκών Skoda και Ducati στην ελληνική αγορά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίτευξη των εμπορικών και οικονομικών τους στόχων, καθώς και για τον σχεδιασμό δράσεων που ενισχύουν την εμπειρία πελάτη – τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερη προτεραιότητα αποτελεί η καθοδήγηση του repositioning της Skoda, με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της ως τεχνολογικά σύγχρονης και καινοτόμου Μάρκας.

Στην πορεία του στην Kosmocar ο κ. Χαλμπές έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο τόσο στην επιτυχημένη αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Skoda την περίοδο 2016–2020, όσο και στην ενίσχυση της παρουσίας των Audi και Bentley στην ελληνική αγορά από το 2021 και εξής.Ο κ. Χαλμπές θα αναφέρεται στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Kosmocar, κ. Αριστείδη Αραβανή, ενώ θα έχει υπό την καθοδήγησή του τους κ.κ. Σταύρο Λιάπη και Γιάννη Μυτιλινάκη, καθώς και τους υφιστάμενους συνεργάτες των Audi και Bentley.

Ενσωμάτωση των εταιρικών πωλήσεων στις μάρκες

Για την αποτελεσματικότερη ευθυγράμμιση της στρατηγικής με τα εμπορικά κανάλια, οι εταιρικές Πωλήσεις εντάσσονται πλέον στις Μάρκες της Kosmocar. Την ευθύνη του τομέα διατηρεί ο κ. Σταμάτης Μπογέας, ο οποίος θα αναφέρεται στους Heads των μαρκών για τα σχετικά θέματα. Η νέα διάρθρωση αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των προτάσεων προς τους εταιρικούς πελάτες, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε Μάρκας. Η αλλαγή αυτή ενισχύει τη στρατηγική συνοχή του οργανισμού και διευκολύνει την οριζόντια διασύνδεση λειτουργιών, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δυναμικής της Kosmocar.

