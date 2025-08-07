Toyota Ηellas: Ενισχύει την παρουσία της στα Νότια Προάστια

Ποιός είναι ο νέος αντιπρόσωπος

Ποιός είναι ο νέος αντιπρόσωπος
Toyota Ηellas: Ενισχύει την παρουσία της στα Νότια Προάστια
Η Toyota Ηellas, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Inchcape plc, ενισχύει την παρουσία της στην Αττική, καλωσορίζοντας την Ισμαήλος Μ.Α.Ε., έναν διαχρονικά αξιόπιστο συνεργάτη στον κλάδο της αυτοκίνησης, στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων της.Ειδικότερα, η Ισμαήλος Μ.Α.Ε αναλαμβάνει την διαχείριση νέας καθετοποιημένης Έκθεσης Toyota στα Νότια Προάστια, με τη λειτουργία της να έχει ξεκινήσει την 1η Αυγούστου.

Toyota Ηellas: Ενισχύει την παρουσία της στα Νότια Προάστια

Με 35 χρόνια εμπειρίας ως Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Επισκευαστής, η Ισμαήλος Μ.Α.Ε. μοιράζεται με την Toyota το πάθος για την αυτοκίνηση και τις κοινές αξίες ως προς την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό και τη δέσμευση σε ποιοτική εξυπηρέτηση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η νέα Έκθεση έχει σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Toyota New Retail Concept, για να προσφέρει στους πελάτες του Νότιου Τομέα μια νέα εποχή στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών.

Με στρατηγικές συνεργασίες όπως αυτή με την Ισμαήλος M.Α.Ε., η Toyota συνεχίζει να εξελίσσει το Δίκτυό της, προσφέροντας υψηλότερα πρότυπα εξυπηρέτησης, καινοτομίας και φροντίδας, με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσανατολισμό στις ανάγκες κάθε πελάτη.

 

