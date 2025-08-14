BMW iX3: Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

Η νέα BMW iX3 ενσαρκώνει την προσέγγιση του BMW Group για την εφαρμογή μιας ολιστικής στρατηγικής βιωσιμότητας των προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Στο πλαίσιο της εξέλιξης του μοντέλου, εφαρμόστηκαν εκτεταμένα μέτρα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, την παραγωγή και τη χρήση, με σαφή στόχο τη διατήρηση των πόρων και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ως εκ τούτου, η Neue Klasse αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πορεία του Group προς την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών CO₂ για το 2030 και το 2050.



Τα κύρια μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO₂e στην αλυσίδα εφοδιασμού περιλαμβάνουν τη χρήση δευτερογενών υλικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με καινοτομίες σε προϊόντα και διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα, οι εκπομπές CO₂e μειώθηκαν κατά 35% στην αλυσίδα εφοδιασμού, στη φάση εξέλιξης του προϊόντος.

Οι κυψέλες της μπαταρίας υψηλής τάσης Gen6 της BMW iX3 κατασκευάζονται κατά 50% από δευτερογενή υλικά που περιέχουν κοβάλτιο, λίθιο και νικέλιο. Επιπλέον, αξιοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο στα υλικά ανόδων και καθόδων όσο και στην παραγωγή των ίδιων των κυψελών. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπομπές CO₂e ανά βατώρα μειώθηκαν κατά 42% σε σύγκριση με τις κυψέλες της μπαταρίας Gen5 του προηγούμενου μοντέλου.