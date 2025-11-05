Αυξημένο το Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνεται

Αυξημένο θα είναι φέτος το Δώρο Χριστουγέννων για τους ανέργους μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 στα 880 ευρώ.

Το φετινό Δώρο Χριστουγέννων φτάνει τα 540 ευρώ, έναντι 509,75 ευρώ που δόθηκαν πέρυσι. Η αύξηση αφορά όλους όσοι επιδοτήθηκαν από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για οποιαδήποτε χρονική περίοδο μεταξύ 1ης Μαΐου και 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης, αντιστοιχούν τρία ημερήσια επιδόματα Δώρου Χριστουγέννων. Αν η διάρκεια επιδότησης είναι μικρότερη ή πρόκειται για μερική απασχόληση, το ποσό προσαρμόζεται αναλογικά.

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται για τους ανέργους

Το Δώρο υπολογίζεται με βάση το σταθερό μέρος του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας, το οποίο μεταβάλλεται ανά τρίμηνο:

1ο τρίμηνο: 70% του κατώτατου ημερομισθίου

2ο τρίμηνο: 60% του κατώτατου ημερομισθίου

3ο τρίμηνο: 50% του κατώτατου ημερομισθίου

4ο τρίμηνο: 40% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη

Αν και το νέο επίδομα μπορεί να φτάσει έως 1.295 ευρώ, το Δώρο υπολογίζεται αποκλειστικά στο σταθερό τμήμα του επιδόματος, όπως και για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ - Ποιοι εξαιρούνται

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων θα γίνει αυτόματα από τη ΔΥΠΑ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους. Το ποσό θα πιστωθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ανέργων.

Η πληρωμή αναμένεται να γίνει νωρίτερα από πέρυσι, μεταξύ 15 και 19 Δεκεμβρίου 2025, καθώς η 20ή Δεκεμβρίου (παραδοσιακή ημερομηνία καταβολής) φέτος πέφτει Σάββατο.

Σημειώνεται ότι το δώρο Χριστουγέννων δε θα λάβουν οι μακροχρόνια άνεργοι που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και όσοι επιδοτήθηκαν για διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.