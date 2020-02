Η Alfa Romeo Tonale πήρε το βραβείο του πιο όμορφου πρωτότυπου

Το βραβείο “Most Beautiful Show Car 2020” κατέκτησε η Alfa Romeo Tonale στα πλαίσια του 35ου Festival Automobile International. Η Tonale ψηφίστηκε από ένα πάνελ 17 κριτών που προέρχονται από το χώρο του design,των Μ.Μ.Ε, της μόδας, αλλά και των αγώνων αυτοκινήτου.

Η τελετή της απονομής πραγματοποιήθηκε στο Hôtel des Invalides στο Παρίσι παρουσία περισσοτέρων από 700 προσωπικοτήτων από το χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, των τεχνών, των media και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το Festival Automobile International δημιουργήθηκε το 1986 στη Γαλλία (Chamonix) και σήμερα αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές εκδηλώσεις στο χώρο του αυτοκινήτου. Το βραβείο που κατέκτησε η Alfa Romeo Tonale απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1988 και θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις σε επίπεδο σχεδιασμού για το χώρο του αυτοκινήτου.Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Klaus Busse, Επικεφαλής Σχεδιασμού της FCA για την περιοχή ΕΜΕΑ, ο κ. Jérôme Monce, CEO της FCA France και ο κ. Stéphane Labous, Brand Director της Alfa Romeo στη Γαλλία.

Συνολικά πέντε μοντέλα της Alfa Romeo έχουν κατακτήσει στα πλαίσια του Festival Automobile International το βραβείο ''Most Beautiful Car of the Year'' (164, Brera, MiTo, 4C, Giulia), ενώ το 2006 η 8C Competizione κατέκτησε το Supercar Grand Prize.