Μέτσοβο: Χαροπαλεύει άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο

Είχε πάει στο δάσος για να κόψει ξύλα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.08.25 , 23:17 «My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
22.08.25 , 22:58 Δέσποινα Βανδή: Οι γονείς της, ο έρωτας στα 50 και το νέο σπίτι
22.08.25 , 22:54 Ανατροπή λεωφορείου στη Ν. Υόρκη: Πολλοί νεκροί και τραυματίες
22.08.25 , 22:36 Αγγελική Νικολούλη: Η ανακοίνωση για το νέο της επαγγελματικό βήμα
22.08.25 , 22:32 Μέτσοβο: Χαροπαλεύει άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο
22.08.25 , 22:05 Ασημένια Βουλιώτη: Το βιογραφικό, η μόδα και το Instagram της «Μαγδαληνής»
22.08.25 , 21:36 Αντρέας Γεωργίου: Το γλυκό φιλί στη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου
22.08.25 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 22/8/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 32.000.000 ευρώ
22.08.25 , 21:02 Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό
22.08.25 , 20:26 Ο Greenwood πλακώθηκε από τη γουρούνα - Τα νεότερα για την υγεία του
22.08.25 , 20:25 Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Απόλυτα υγιής και με τη βούλα»
22.08.25 , 19:53 Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό
22.08.25 , 19:20 Κρατερός Κατσούλης: Η ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του
22.08.25 , 19:11 Ford Performance: Τα τελευταία αντίτυπα του εμβληματικού GT Mk IV
22.08.25 , 18:48 Σοφία Κουρτίδου: Πήρε εξιτήριο - Ο λόγος που μπήκε στο χειρουργείο
Μιχόπουλος - Ευριπίδου: Τράβηξαν τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου
Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό
Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό
Ξαφνικό πρόβλημα υγείας για τη Χριστίνα Μπόμπα - Τι συνέβη;
Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
Δήμητρα Παπαδήμα: Στα 62 της με κορμί που ζηλεύουν 20άρες!
Έκτορας Μποτρίνι: Άλλος άνθρωπος - Δείτε τον γνωστό σεφ σε ηλικία 25 ετών!
Σίσσυ Χρηστίδου: Καλοκαιρινές ανάσες με στιλάτο μαύρο μπικίνι!
Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
Δανάη Παππά: Είναι το απόλυτο birthday girl! Τα πόσα έκλεισε η ηθοποιός;
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξυλοκόπος στο Μέτσοβο πήγε για το μεροκάματο και βρέθηκε να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όταν έπεσε πάνω του δέντρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαίρης Τζώρα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, o 54χρονος είχε πάει στο δάσος, για να κόψει ξύλα. Εμπορεύεται καυσόξυλα στην περιοχή, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή, έχει μουλάρια με τα οποία μεταφέρει τα ξύλα μέσα από δύσβατες περιοχές.

Όπως όλα δείχνουν, το ατύχημα συνέβη όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν τον καταπλάκωσε ο κορμός της οξιάς που έκοβε.

Μέτσοβο: Χαροπαλεύει άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο

Αν και βαριά τραυματισμένος επικοινώνησε με το 112 και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης.

Η Πυροσβεστική ενημέρωσε τον Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας και μπήκαν μαζί στο δάσος, για να τον αναζητήσουν.

Ο άτυχος επαγγελματίας δίνει μάχη για τη ζωή του.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΤΣΟΒΟ
 |
ΞΥΛΟΚΟΠΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top