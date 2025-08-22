Αγγελική Νικολούλη: Η ανακοίνωση για το νέο της επαγγελματικό βήμα

Η ανάρτηση της δημοσιογράφου στο Instagram

Δείτε την αντίδραση της Αγγελικής Νικολούλη όταν δέχτηκε απειλητικό e-mail στην εκπομπή της
Με την εκπομπή της Φως στο Τούνελ έχει καταφέρει να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό για χρόνια, αποκαλύπτοντας σκοτεινές υποθέσεις και βοηθώντας στην επίλυση πολλών μυστηρίων. 

Αγγελική Νικολούλη: Η ανακοίνωση για το Φως στο Τούνελ

Ωστόσο, η Αγγελική Νικολούλη, μια από τις πιο έμπειρες συντάκτριες του αστυνομικού ρεπορτάζ δεν περιορίζεται μόνο στην τηλεόραση. Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram στις 22 Αυγούστου, κάνει ένα σημαντικό επαγγελματικό βήμα. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει το νέο της βιβλίο με τίτλο Απαγωγή.

Η ανάρτηση της Αγγελικής Νικολούλη

Σύμφωνα με την ίδια, το βιβλίο θα είναι ένα θρίλερ βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Η ανάρτησή της στο Instagram υπόσχεται μια ανατρεπτική πλοκή, γεμάτη αγωνία κι ανατροπές. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε: «Θα ζήσετε μια ανατρεπτική υπόθεση βασισμένη σε αληθινή ιστορία, που θα σας κρατήσει σε εγρήγορση μέχρι την τελευταία σελίδα!». 

Αγγελική Νικολούλη: Έλαβε απειλητικό μήνυμα την ώρα της εκπομπής της!

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, έχει γράψει στο παρελθόν πέντε ακόμα βιβλία, δείχνοντας την επιθυμία της να εξερευνήσει νέους τρόπους για να μοιραστεί τις ιστορίες της με το κοινό. Το τελευταία της βιβλίο ήταν το Θα γίνω σκιά σου, ενώ ένα από τα πιο επιτυχημένα της είναι το Έρωτας φονιάς.

Η Αγγελική Νικολούλη μεταφέρει τις ιστορίες που ζει μέσα από το ρεπορτάζ, στις σελίδες ενός βιβλίου!

Η Αγγελική Νικολούλη μεταφέρει τις ιστορίες που ζει μέσα από το ρεπορτάζ, στις σελίδες ενός βιβλίου! /Φωτογραφία Mega

Η συγγραφή ενός βιβλίου της δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνει σε μια υπόθεση με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να δημιουργήσει μια εμπειρία που θα καθηλώσει τον αναγνώστη.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
 |
ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
