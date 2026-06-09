Ο Αλέξανδρος Τζόρβας μπορεί να έχει αποσυρθεί εδώ και κάποια χρόνια από τον χώρο του ποδοσφαίρου, και να έχει αφοσιωθεί στην αγροτική ζωή, στη Λακωνία, ωστόσο δεν παύει να είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες και θέληση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Έτσι, ήταν από τους εμπνευστές, τους διοργανωτές και τους βαικούς πρωταγωνιστές του «1st Ultra Track 100km Athens», του αγώνα δρόμου, αφιερωμένου στη στήριξη και την ενίσχυση των παιδιών που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν, ο παλιός διεθνής τερματοφύλακας του Παναθηναίκού, του ΟΦΗ και της Eθνικής μας, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και εξήγησε τους στόχους της διοργάνωσης που φιλοδοξεί να μεγαλώσει, να καθιερωθεί και να αποτελέσει θεσμό τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Τζόρβας τόνισε μιλώντας στην εκπομπή, ότι οι μεγάλες αποστάσεις αποτελούν το νέο του πάθος, και θα ήθελε να το συνδυάσει με την κοινωνική προσφορά, ειδικά βοηθώντας τα παιδιά που μεγαλώνουν σε κακοποιητικό περιβάλλον.

Ο ίδιος μάλιστα, φόρεσε τα αθλητικά του παπούτσια και έδωσε πρώτος το καλό παράδειγμα, κάνοντας 50 χιλιόμετρα, μαζί με την Νανά, μέσα στο Εθνικό Στάδιο του Διονύσου.

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας ήταν πραγματικά ασταμάτητος, καθώς πέτυχε τον συγκεκριμένο άθλο σε 6 ώρες, αποδεικνύοντας ότι όταν υπάρχει θέληση και πίστη, τα πάντα είναι δυνατά.

Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης διατέθηκαν στο σωματείο ΕΛΙΖΑ, το οποίο δραστηριοποιείται κατά της παιδικής κακοποίησης.