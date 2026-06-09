Σπουδαία πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Τζόρβα, για τα κακοποιημένα παιδιά

Έτρεξε σε φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου στον Διόνυσο για καλό σκοπό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.06.26 , 13:05 Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί μάνα και γιος
09.06.26 , 13:01 Ελενα Κώνστα για Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Είμαστε οικογένεια»
09.06.26 , 12:54 Έλενα Τσαγκρινού: «Είμαι ερωτευμένη. Δεν κρύβω την προσωπική μου ζωή»
09.06.26 , 12:52 MasterChef Sneak Preview: Άναψαν τα αίματα μεταξύ Χρήστου και Ανδρέα
09.06.26 , 12:49 Πρωτοψάλτη, Πορτοκάλογλου, Παπακωνσταντίνου, Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων
09.06.26 , 12:27 Φτιάξτε απίστευτη Πάβλοβα με μαρμελάδα, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
09.06.26 , 12:26 Τροχαίο Θεσσαλονίκη: Μια νεκρή στα Μάλγαρα
09.06.26 , 12:00 Πρώτα «Εγώ» ή πρώτα «Εμείς»; Κυνηγάς τη σχέση ή ανακαλύπτεις τον εαυτό σου;
09.06.26 , 11:53 Τα superfoods που επιλέγει η Μαριέττα Χρουσαλά στο πρωινό της
09.06.26 , 11:52 Δασκουλίδης-Μπάστα-Βοζίκη Live στον Πειραιά
09.06.26 , 11:52 Σαμαρά: «Tα μάτια μου γεμίζoυν δάκρυα»- Το συγκινητικό post της ηθοποιού
09.06.26 , 11:51 Έλενα Χαραλαμπούδη: Το προσβλητικό σχόλιο που δέχτηκε για την εμφάνισή της
09.06.26 , 11:46 «Χαλάει» ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Τι θα γίνει στην Αττική
09.06.26 , 11:30 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το 1% Club αγαπήθηκε και θα συνεχίσει και 2η σεζόν»
09.06.26 , 11:25 Aπών από την εκπομπή της Σκορδά ο Ουγγαρέζος- Τι είπε η παρουσιάστρια
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Γιώργος Νίκας: «Η Αλεξάνδρα ήταν αγχωμένη» - Όσα είπε ο πεθερός του Αργυρού
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Μυστήριο τέλος! Αυτή ήταν η αιτία της έντονης οσμής στην Αττική
«Θα είμαι ο κουμπάρος της Κατερίνας Καινούργιου και είμαι πολύ χαρούμενος»
Έλενα Χαραλαμπούδη: Το προσβλητικό σχόλιο που δέχτηκε για την εμφάνισή της
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας μπορεί να έχει αποσυρθεί εδώ και κάποια χρόνια από τον χώρο του ποδοσφαίρου, και να έχει αφοσιωθεί στην αγροτική ζωή, στη Λακωνία, ωστόσο δεν παύει να είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες και θέληση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. 

Αλέξανδρος Τζόρβας: Μας Ξεναγεί Στο Κτήμα Του Στη Λακωνία - Video

Έτσι, ήταν από τους εμπνευστές, τους διοργανωτές και τους βαικούς πρωταγωνιστές του «1st Ultra Track 100km Athens», του αγώνα δρόμου, αφιερωμένου στη στήριξη και την ενίσχυση των παιδιών που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

tzorvas zina

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν, ο παλιός διεθνής τερματοφύλακας του Παναθηναίκού, του ΟΦΗ και της Eθνικής μας, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και εξήγησε τους στόχους της διοργάνωσης που φιλοδοξεί να μεγαλώσει, να καθιερωθεί και να αποτελέσει θεσμό τα επόμενα χρόνια. 

Συγκεκριμένα, ο Τζόρβας τόνισε μιλώντας στην εκπομπή, ότι οι μεγάλες αποστάσεις αποτελούν το νέο του πάθος, και θα ήθελε να το συνδυάσει με την κοινωνική προσφορά, ειδικά βοηθώντας τα παιδιά που μεγαλώνουν σε κακοποιητικό περιβάλλον. 

 Ο ίδιος μάλιστα, φόρεσε τα αθλητικά του παπούτσια και έδωσε πρώτος το καλό παράδειγμα, κάνοντας 50 χιλιόμετρα, μαζί με την Νανά, μέσα στο Εθνικό Στάδιο του Διονύσου. 

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας ήταν πραγματικά ασταμάτητος, καθώς πέτυχε τον συγκεκριμένο άθλο σε 6 ώρες, αποδεικνύοντας ότι όταν υπάρχει θέληση και πίστη, τα πάντα είναι δυνατά.

Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης διατέθηκαν στο σωματείο ΕΛΙΖΑ, το οποίο δραστηριοποιείται κατά της παιδικής κακοποίησης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΡΒΑΣ
 |
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top