Τηλεοπτική και δημοσιογραφική κάλυψη κορυφής στο F4 της EuroLeague

Τα αθλητικά κανάλια της Nova αναδείχθηκαν ξανά πρωταθλητές

Η τηλεοπτική και δημοσιογραφική κορυφή της EuroLeague έχει τη σφραγίδα της Nova! Οι συνδρομητές της Nova και φίλοι του μπάσκετ, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Παρασκευή 22/5 και την Κυριακή 24/5 αποκλειστικά στο «παρκέ» του Novasports το συναρπαστικό Final Four της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ που έκρινε και το φετινό πρωταθλητή.

Σε ένα συναρπαστικό Final Four που επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια και διεξήχθη στο T-Center, ο Ολυμπιακός, επικράτησε σε έναν συναρπαστικό τελικό της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 92-85 και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Οι συνδρομητές της Nova, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια καθηλωτική εμπειρία, με εκτεταμένα pre και post game shows, αποκλειστικές συνεντεύξεις, ανάλυση υψηλού επιπέδου και συνεχή ροή εικόνας και πληροφορίας, από τη συνέντευξη τύπου που «άνοιξε» τη διοργάνωση μέχρι τη μεγάλη απονομή, τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια και όλες τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές μετά τον θρίαμβο, σε ζωντανή μετάδοση.

Το Final Four της EuroLeague Basketball, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες  με τα αθλητικά κανάλια της Nova να αναδεικνύονται για άλλη μια φορά πρωταθλητές στην κάλυψη αθλητικών διοργανώσεων. 

Η δημοσιογραφική ομάδα που βρέθηκε στο γήπεδο, με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Δώρα Παντέλη, Χρήστο Καούρη, Νικήτα Αυγουλή, Δημήτρη Καρύδα, Γιώργο Βαλαβάνη, Ορέστη Συντελή, Αποστόλη Λάμπο και Νίκο Τζουάννη, τον αναλυτή Δημήτρη Μαυροειδή, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Λιώρη και την αρχισυνταξία του Παντελή Λώλη και ολόκληρο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο, παρουσίασε μέσα από τα κανάλια Novasports, όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, που έγινε στο T-Center και καλύφθηκε από τη Nova με υψηλότατα στάνταρ παραγωγής υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Γκόλτσιου.

Παράλληλα, μέσα από το Novasports.gr και τα social media Novasports, υπό την αρχισυνταξία του Βασίλη Δούκα, η εμπειρία της διοργάνωσης αναβαθμίστηκε, με real-time ενημέρωση, αποκλειστικό περιεχόμενο και δυναμική ψηφιακή παρουσία.

Η Nova συγχαίρει την KAE Ολυμπιακός για την κατάκτηση της φετινής EuroLeague στο Final Four της Αθήνας και για άλλη μία φορά στηρίζει έμπρακτα τον Ελληνικό Αθλητισμό βοηθώντας τις Ελληνικές ομάδες να διαπρέψουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από την επένδυση της σε premium αθλητικό περιεχόμενο που ενδιαφέρει τον Έλληνα φίλαθλο.
 

