Πένθος στον ελληνικό στίβο: Πέθανε ο Αντώνης Γεωργαλλίδης

Έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφία segas.gr
Στίβος: Πέθανε Ο Αντώνης Γεωργαλλίδης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ηλικία 65 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Γεωργαλλίδης, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο βυθίζοντας στο πένθος τον ελληνικό και τον κυπριακό χώρο του στίβου.

Ο Αντώνης Γεωργαλλίδης υπήρξε πρωταθλητής στα σπριντ και κάτοχος παγκύπριων και πανελληνίων ρεκόρ, ενώ για περίπου 40 χρόνια υπηρέτησε την ΚΟΕΑΣ. Τα τελευταία 14 χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες του ως γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, αποχαιρέτησε τον Αντώνη Γεωργαλλίδη με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας κλασικού αθλητισμού.

Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ

«Παρακαλούμε δεχθείτε τα Θερμά και Ειλικρινή Συλλυπητήρια της Προέδρου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σοφίας Σακοράφα και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, για την αδόκητη απώλεια του Αντώνη Γεωργαλλίδη, ενός πρωταθλητή, ενός μέχρι το τέλος αγωνιστή, μιας εμβληματικής προσωπικότητας με διαχρονική παρουσία στο κίνημα του κλασικού αθλητισμού και πολύτιμο έργο στον Κυπριακό στίβο και την ΚΟΕΑΣ.

Η προσφορά του θα δικαιώνει πάντα την τιμή όλων μας στη μνήμη του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα…

Η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Σοφία Σακοράφα».

Σημειώνεται ότι με απόφαση του ΚΟΕΑΣ, οι σημαίες στους επόμενες αγώνες στίβου θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ τα φετινά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Α θα είναι αφιερωμένα στη μνήμη του Αντώνη Γεωργαλλίδη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top