Νέα σενάρια για Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό

"Άρχισαν τα ίδια οι Τούρκοι", αναφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς τα δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα που αφορούν τον Γιουσούφ Γιαζίτσι αναφέρουν ότι ο άσος των Πειραιωτών θα αποχωρήσει στην προσεχή μεταγραφική περίοδο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στους Ερυθρόλευκους και δεν δίνει καμία σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν στη χώρα του. Αντίθετα, δείχνει τη σύνδεσή του με την ομάδα, φιλώντας το έμβλημα του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδο.

