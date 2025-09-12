Eurobasket 2025: Ήττα της Εθνικής από την Τουρκία με 94-68

Πάμε για το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στους Φινλανδούς

12.09.25 , 22:44 Eurobasket 2025: Ήττα της Εθνικής από την Τουρκία με 94-68
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Πρώτη Δημοσίευση: 12.09.25, 21:22
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκτός τελικού είναι η Εθνική μας ομάδα, που έχασε από την Τουρκία 94-68 στον ημιτελικό του Eurobasket 2025, στη Ρίγα της Λετονίας. 

Eurobasket 2025: Αυτοί είναι οι διαιτητές του Ελλάδα- Τουρκία

Η Τουρκία θα παίξει στον τελικό (21:00) την Κυριακή με τη Γερμανία και η Ελλάδα στις 17:00 με την Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο.

Η Εθνική μας ομάδα ήταν πίσω στο σκορ καθ'όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και κυνηγούσε την ανατροπή.

Η «γαλανόλευκη» βρισκόταν στο -18 από την Τουρκία (31-49) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94

Ελλάδα - Τουρκία: Γαλανόλευκη απόβαση στη Ρίγα - Χαμός στις πτήσεις

