Eurobasket 2025: Ήττα της Εθνικής από την Τουρκία με 94-68

Εκτός τελικού είναι η Εθνική μας ομάδα, που έχασε από την Τουρκία 94-68 στον ημιτελικό του Eurobasket 2025, στη Ρίγα της Λετονίας.

Η Τουρκία θα παίξει στον τελικό (21:00) την Κυριακή με τη Γερμανία και η Ελλάδα στις 17:00 με την Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο.

Η Εθνική μας ομάδα ήταν πίσω στο σκορ καθ'όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και κυνηγούσε την ανατροπή.

Η «γαλανόλευκη» βρισκόταν στο -18 από την Τουρκία (31-49) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94