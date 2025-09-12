Ελλάδα - Τουρκία: Γαλανόλευκη απόβαση στη Ρίγα - Χαμός στις πτήσεις

Ο Μιχάλης Λαμπράκης, αντιπρόεδρος των «Πελαργών», μετέφερε τον παλμό που επικρατεί λίγες ώρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό της Εθνικής μπάσκετ. Όσα είπε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star (11/9/2025)

Tα «λιοντάρια» της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ δίνουν απόψε στις 21:00 το πιο κρίσιμο παιχνίδι της τελευταίας εικοσαετίας, αντιμετωπίζοντας την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket 2025.

Η θριαμβευτική νίκη απέναντι στη Λιθουανία την περασμένη Τρίτη άναψε τη «φλόγα» στους φιλάθλους, οι οποίοι έσπευσαν να βρουν τρόπο να βρεθούν στη Ρίγα και να στηρίξουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Μέσα σε λίγες ώρες οι πτήσεις γέμισαν, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και από το πρωί της Παρασκευής, εκατοντάδες Έλληνες ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς τη Λετονία, μετατρέποντας το σημερινό ντέρμπι σε μια μεγάλη γιορτή με γαλανόλευκο χρώμα. Στόχος να στηρίξουν την Εθνική, ώστε να επιστρέψει με ένα μετάλλιο, κάτι που λείπει από το 2009.

Από νωρίς το πρωί, 189 φίλαθλοι – κυρίως μέλη των «Πελαργών» – γέμισαν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με σημαίες, πανό και συνθήματα, πριν πετάξουν με τσάρτερ για το μεγάλο ραντεβού της Εθνικής απέναντι στην Τουρκία. Αντίστοιχα, δεκάδες ακόμη αναχώρησαν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετατρέποντας το ταξίδι σε… προθέρμανση με τραγούδια και πανηγυρισμούς μέσα στα αεροπλάνα.

Συνολικά, περίπου 1.000 Έλληνες θα βρεθούν απόψε στη Riga Arena, με τους γαλανόλευκους οπαδούς να αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν σε αριθμό τους Τούρκους.

🇬🇷🙌 Οι Πελαργοί είναι όπως πάντα στο πλευρό της Εθνικής και ετοιμάζονται για τον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία! pic.twitter.com/IVy5QtPuzb — SPORT24 (@sport24) September 12, 2025

🇬🇷🙌 Τρέλα από τους Έλληνες φιλάθλους κατά την άφιξη της αποστολής στο ξενοδοχείο! pic.twitter.com/kOpk5KNNmO — SPORT24 (@sport24) September 12, 2025

Την ίδια ώρα, στη Λετονία καταφθάνουν και «θρύλοι» του ελληνικού μπάσκετ, όπως ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, για να δώσουν το δικό τους «παρών», μαζί με παράγοντες και επισήμους που θέλουν να ζήσουν από κοντά το ιστορικό παιχνίδι.