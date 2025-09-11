Eurobasket: «Πυρετός» λίγο πριν το Ελλάδα - Τουρκία - Στο STAR οι Πελαργοί

«Μάχη» για ένα εισιτήριο για τη Ρίγα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.25 , 21:05 Στη φυλακή ο 19χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό μετά από καταδίωξη
11.09.25 , 21:01 Μαρινέλλα: «Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον» - Τα νεότερα για την υγεία της
11.09.25 , 20:30 Πετράλωνα: Επίθεση εξωσχολικών σε μαθητή Λυκείου μετά τον αγιασμό!
11.09.25 , 20:29 Eurobasket: «Πυρετός» λίγο πριν το Ελλάδα - Τουρκία - Στο STAR οι Πελαργοί
11.09.25 , 20:11 «Έγκλημα στον Νείλο»: Ταινία μυστηρίου σε α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
11.09.25 , 20:02 Μητσοτάκης στον Εμίρη Κατάρ: Ανεπίτρεπτη η παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας
11.09.25 , 19:36 Άννα Βίσση: Οι πρόβες στο Καλλιμάρμαρο
11.09.25 , 19:28 Aυτό είναι το απόλυτο comfort ρούχο του φθινοπώρου
11.09.25 , 19:13 Τσάρλι Κερκ: Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του δολοφόνου του
11.09.25 , 18:56 Ο «Τροχός της Τύχης» επιστρέφει για 12η σεζόν στο Star!
11.09.25 , 18:43 VW: Καταιγισμός νέων μοντέλων
11.09.25 , 18:41 Απίστευτη ανακάλυψη για τον Άρη: «Πρόκειται για καθαρή ένδειξη ζωής»
11.09.25 , 18:25 SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών - Δωρεάν εξετάσεις στην Αλόννησο
11.09.25 , 18:22 Οκτώβριος πιο ζεστός από τις κανονικές θερμοκρασίες
11.09.25 , 18:20 Τα γυαλιά της Συνατσάκη πάνε στον Στρατή: Η στιλάτη «κλοπή» που έγινε viral
Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της
Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια
Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα ανακοίνωση που έκανε μέσω των social media
Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της, Εύα στην πρώτη της μέρα στο Γυμνάσιο
Στο νοσοκομείο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Έκανε επέμβαση στην καρδιά
Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»
Οικονομάκου: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα
Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Οι πελαργοί, που βρίσκονται πάντα στο πλευρό της Εθνικής Μπάσκετ, μιλούν στο STAR (11/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής μάχη της εθνικής μας ομάδας και ο πυρετός στη Ρίγα έχει χτυπήσει κόκκινο. Ήδη εκατοντάδες φίλαθλοι έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στην Λετονική πρωτεύουσα. Ο αρχηγός των «Πελαργών» μίλησε στο STAR και τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου, καλώντας τους Έλληνες για ενισχύσεις.

Ελλάδα - Τουρκία: Ο «πυρετός» ανεβαίνει λίγες ώρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό

Ελλάδα - Τουρκία: Ο «πυρετός» ανεβαίνει λίγες ώρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό

«Ο κόσμος έρχεται πάρα πολύ εδώ για να ενισχύσει την ομάδα, γιατί θα είναι μια μεγάλη νίκη· νίκη γοήτρου πλέον και μεγάλη νίκη για το μπάσκετ, ώστε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε ένα βήμα πριν από τον τελικό», λέει στο STAR ο Μιχάλης Λαμπράκης, αντιπρόεδρος «Πελαργών».

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, εμείς ακολουθούμε την εθνική από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το τουρνουά και έχουμε δει στα βλέμματα των παικτών μας ότι κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια και έχουν φτάσει ήδη ψηλά», πρόσθεσε με τη σειρά του ο Λευτέρης Δρύλης, μέλος των «Πελαργών». 

Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας

Στα γαλανόλευκα θα ντυθεί η Ρίγα - Γεμάτες οι πτήσεις 

Πτήσεις τσάρτερ αναχωρούν γεμάτες από τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και πτήσεις της γραμμής, ενώ το κόστος του ταξιδιού ξεκινά από τα 1.200 ευρώ και μπορεί να φτάσει αστρονομικά ποσά.

«Η μεγαλύτερη μάζα είναι ναυλωμένες πτήσεις με τσάρτερ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εμείς, σαν εταιρεία, στέλνουμε 550 άτομα. Υπάρχει πρόγραμμα που φεύγει Παρασκευή και επιστρέφει Δευτέρα. Ξεκινά από 1.200 ευρώ και περιλαμβάνει το αεροπορικό εισιτήριο, τη διαμονή, τις μεταφορές και έχουμε εξασφαλίσει εισιτήρια και για τον ημιτελικό και για τον τελικό», υποστηρίζει ο ταξιδιωτικός πράκτορας Νεκτάριος Ζαμπούνης.

Λετονία: «Μάχη» για ένα εισιτήριο στον ημιτελικό της διοργάνωσης 

Λετονία: «Μάχη» για ένα εισιτήριο στον ημιτελικό της διοργάνωσης 

Φίλαθλοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας δίνουν μάχη για ένα εισιτήριο και είναι διατεθειμένοι να φτάσουν στη Ρίγα ακόμα και χωρίς αυτό… όπως ο Μενέλαος Κουμάκης από το Ηράκλειο Κρήτης.

«Τα εισιτήρια για να πάμε στη Ρίγα είναι ανάρπαστα. Μόνο business class υπάρχει πάνω από 500 ευρώ τα αεροπορικά. Τουλάχιστον για τον ημιτελικό κάτι θα βρούμε, αλλά για τον τελικό θα περιμένουμε στον δρόμο να βρούμε από κάποιον που θα έχει αποκλειστεί».

Στη γειτονιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα Σεπόλια, επικρατεί αγωνία και ενθουσιασμός λίγες ώρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
 |
EUROBASKET
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top