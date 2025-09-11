Eurobasket: «Πυρετός» λίγο πριν το Ελλάδα - Τουρκία - Στο STAR οι Πελαργοί

Οι πελαργοί, που βρίσκονται πάντα στο πλευρό της Εθνικής Μπάσκετ, μιλούν στο STAR (11/9/2025)

Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής μάχη της εθνικής μας ομάδας και ο πυρετός στη Ρίγα έχει χτυπήσει κόκκινο. Ήδη εκατοντάδες φίλαθλοι έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στην Λετονική πρωτεύουσα. Ο αρχηγός των «Πελαργών» μίλησε στο STAR και τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου, καλώντας τους Έλληνες για ενισχύσεις.

Ελλάδα - Τουρκία: Ο «πυρετός» ανεβαίνει λίγες ώρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό

«Ο κόσμος έρχεται πάρα πολύ εδώ για να ενισχύσει την ομάδα, γιατί θα είναι μια μεγάλη νίκη· νίκη γοήτρου πλέον και μεγάλη νίκη για το μπάσκετ, ώστε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε ένα βήμα πριν από τον τελικό», λέει στο STAR ο Μιχάλης Λαμπράκης, αντιπρόεδρος «Πελαργών».

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, εμείς ακολουθούμε την εθνική από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το τουρνουά και έχουμε δει στα βλέμματα των παικτών μας ότι κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια και έχουν φτάσει ήδη ψηλά», πρόσθεσε με τη σειρά του ο Λευτέρης Δρύλης, μέλος των «Πελαργών».

Στα γαλανόλευκα θα ντυθεί η Ρίγα - Γεμάτες οι πτήσεις

Πτήσεις τσάρτερ αναχωρούν γεμάτες από τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και πτήσεις της γραμμής, ενώ το κόστος του ταξιδιού ξεκινά από τα 1.200 ευρώ και μπορεί να φτάσει αστρονομικά ποσά.

«Η μεγαλύτερη μάζα είναι ναυλωμένες πτήσεις με τσάρτερ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εμείς, σαν εταιρεία, στέλνουμε 550 άτομα. Υπάρχει πρόγραμμα που φεύγει Παρασκευή και επιστρέφει Δευτέρα. Ξεκινά από 1.200 ευρώ και περιλαμβάνει το αεροπορικό εισιτήριο, τη διαμονή, τις μεταφορές και έχουμε εξασφαλίσει εισιτήρια και για τον ημιτελικό και για τον τελικό», υποστηρίζει ο ταξιδιωτικός πράκτορας Νεκτάριος Ζαμπούνης.

Λετονία: «Μάχη» για ένα εισιτήριο στον ημιτελικό της διοργάνωσης

Φίλαθλοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας δίνουν μάχη για ένα εισιτήριο και είναι διατεθειμένοι να φτάσουν στη Ρίγα ακόμα και χωρίς αυτό… όπως ο Μενέλαος Κουμάκης από το Ηράκλειο Κρήτης.

«Τα εισιτήρια για να πάμε στη Ρίγα είναι ανάρπαστα. Μόνο business class υπάρχει πάνω από 500 ευρώ τα αεροπορικά. Τουλάχιστον για τον ημιτελικό κάτι θα βρούμε, αλλά για τον τελικό θα περιμένουμε στον δρόμο να βρούμε από κάποιον που θα έχει αποκλειστεί».

Στη γειτονιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα Σεπόλια, επικρατεί αγωνία και ενθουσιασμός λίγες ώρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό.