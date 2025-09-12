Ελλάδα-Τουρκία: Γιγαντοοθόνες για τον ημιτελικό στο Eurobasket

Ελλάδα και Τουρκία σήμερα στις 21:00

STAR.GR
Αθλητικα
Eλλάδα- Τουρκία σήμερα στις 21:00/ Βίντεο από Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έτοιμη να αντιμετωπίσει την Τουρκία και να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο στο φετινό Eurobasket είναι η Ελλάδα. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και έτσι στις 21:00 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στη Ρίγα της Λετονίας. Σε πολλά μέρη της Αθήνας λοιπόν έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες προκειμένου οι fans να παρακολουθήσουν τον μεγάλο αγώνα. 

Ο Αταμάν είναι προπονητής στην Εθνική Τουρκίας/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Ο Αταμάν είναι προπονητής στην Εθνική Τουρκίας/ φωτογραφία από eurokinissi.gr
Γαλανόλευκο πάρτι στη Ρίγα - Η Εθνική στους «4» του Ευρωμπάσκετ

Γιγαντοοθόνη στήθηκε στον Κορυδαλλό 

Γιγαντοοθόνη στήθηκε στον Κορυδαλλό 

Στον Κορυδαλλό στήθηκε μία φουσκωτή γιγαντοοθόνη με σημαίες και γαλανόλευκα κασκόλ προκειμένου οι fans του Eurobasket να παρακολουθήσουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και να “μπουν στον ρυθμό του παιχνιδιού”.

Η είσοδος όπως τόνισε ο Δήμαρχος κύριος Χουρσαλάς Νίκος θα είναι ελεύθερη. 

 

Και οι κάτοικοι όμως των Νοτίων Προαστίων θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνες το υπερθέαμα καθώς η  3η Μαρίνα Γλυφάδας για όλους τους φίλους και τις φίλες της Εθνικής και πιο συγκεκριμένα το John’s hotel, το ξενοδοχείο που έμεναν ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας και τα άλλα παιδιά το ’87.

Γιγαντοοθόνη για το Eurobasket και στην Αργυρούπολη 

Γιγαντοοθόνη για το Eurobasket και στην Αργυρούπολη 

Γιγαντοοθόνη θα στηθεί και στην  πλατεία Βάρναλη στην Αργυρούπολη, στην Ηλιούπολη αλλά και στον Άγιο-Δημήτριο. 

Γιγανοοθόνη στο Περιστέρι για τους Ημιτελικούς 

Γιγανοοθόνη στο Περιστέρι για τους Ημιτελικούς 

Τον Ημιτελικό Ελλάδα- Τουρκία θα μπορούν να παρακολουθήσουν και οι κάτοικοι του Περιστερίου και μάλιστα στη μεγαλύτερη φουσκωτή οθόνη 10 μέτρων. 

Σε ρυθμούς Eurobasket θα κινηθεί και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ιδρύματος. Οι fans του κορυφαίου αθλητικού γεγονόνος θα μπορούν να παρακολουθήσουν το ματς Ελλάδας- Τουρκίας στις γιγαντοοθόνες.

Γιγαντοοθόνες θα στηθούν και στο Σταύρος Νιάρχος/ φωτογραφία από Intime 

Γιγαντοοθόνες θα στηθούν και στο Σταύρος Νιάρχος/ φωτογραφία από Intime 

«*Οι προβολές του ημιτελικού της Παρασκευής 12/9, θα πραγματοποιηθούν στα Canal Steps. 

Παρακολούθησε τους σημαντικότερους αγώνες του EuroBasket 2025 και της Εθνικής Ελλάδας σε μεγάλη οθόνη!

Από τις 13.30 έως τις 21.30 (έναρξη τελευταίου αγώνα)– κάθε αγώνας, κάθε στιγμή, κάθε καρδιοχτύπι!

Οι προβολές των αγώνων πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη NOVA. 

Ημιτελικός

Γερμανία – Φιλανδία, Παρασκευή 12/9 στις 17.00, στα Canal Steps

Ελλάδα – Τουρκία, Παρασκευή 12/9 στις 21.00, στα Canal Steps

Μικρός τελικός

Κυριακή 14/9 στις 17.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα

Μεγάλος τελικός

Κυριακή 14/9 στις 21.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του το Σταύρος Νιάρχος. 

