Σλούκας: "Χάσαμε το μυαλό μας σε επίθεση και άμυνα"

Tι είπε ο μπασκετμπολίστας για το Ισραήλ

Αθλητικα
Πηγή: φωτογραφία από eurokinissi.gr, φωτογράφος: Αναστασία Καρεκλά
Δείτε τον Κώστα Σλούκα να σκοράρει στο παιχνίδι Ελλάδα-Λετονία/ Βίντεο από ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την πρόκριση στους «16» του EuroBasket 2025 μετά τη νίκη επί της Ισπανίας και το επικείμενο ματς με το Ισραήλ μίλησε ο Κώστας Σλούκας.

Aυτή είναι η νέα επιχείρηση που ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Αναλυτικά όσα είπε:

«Εμείς κοιτάμε το παιχνίδι, δεν μιλάμε ούτε για εκδίκηση, ούτε για τίποτα άλλο. Το σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη. Μπήκαμε δυνατά, πήραμε διαφορά, αλλά θα πρέπει να κρατάμε το μυαλό μας καθαρό όταν παίρνουμε διαφορές για να μην τις χάνουμε. Πρέπει να έχουμε καλύτερες επιλογές.

Χάσαμε το μυαλό μας σε επίθεση και άμυνα. Αυτό είναι το μπάσκετ, αλλά θα πρέπει να προσπαθούμε σε όλο το παιχνίδι. Μπορούμε να παίξουμε σίγουρα πολύ καλύτερα. Η απόδοσή μας έπεσε, οι επιλογές μας δεν ήταν καλές, αλλά δείξαμε χαρακτήρα απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε με το μαχαίρι στα δόντια.

Για το Ισραήλ δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη. Έκανε ζημιά στη Γαλλία, αλλά τα επόμενα 24ωρα θα μάθουμε περισσότερα. Έχω εμπειρία και από θεωρητικά βατές και από κακές διαδρομές. Αυτό που κοιτάζω αυτή τη στιγμή είναι ότι φτάσαμε στους 16».

Πηγή: Novasports.gr

KΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ
 |
EUROBASKET 2025
