Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του

Το ζευγάρι επέλεξε για τις διακοπές του τη Μύκονο

O "OG" Anunoby και η σύντροφός του στη Μύκονο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τι κι αν μπήκε ο Σεπτέμβριος; Οι καλοκαιρινές αποδράσεις του Ogugua "OG" Anunoby Jr, μπασκετμπολίστα των  Νιου Γιορκ Νικς της Εθνικής Ένωσης Μπάσκετ, συνεχίζονται.

Μάικλ Τζόρνταν: Διακοπές στην Ελλάδα για τον «θρύλο» του NBA

Ο "OG" Anunoby" κάνει τις διακοπές του στη Μύκονο/ φωτογραφία από NDP, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: Νίκος Ζότος

Ο "OG" Anunoby" κάνει τις διακοπές του στη Μύκονο/ φωτογραφία από NDP, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: Νίκος Ζότος

Ο Βρετανός καλοθοσφαιριστής επέλεξε για άλλη μία φορά τη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα τη Μύκονο. Βρέθηκε λοιπόν στο νησί των Ανέμων με το πολυτελές σκάφος του έχοντας παρέα την σύντροφό του Klara Szabo.

Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του

To ζευγάρι πέρασε στιγμές χαλάρωσης στο Νησί των Ανέμων/ φωτογραφία από NDP, Νίκος ΖΟΤΟΣ 
 

Το ζευγάρι έπαιρνε το πρωινό γεύμα του στο σκάφος και μετά ξεκίναγε τα μακροβούτια. 

Ο OG ANUNOBY και η σύντροφός του, Klara Szabo/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ 

Ο OG ANUNOBY και η σύντροφός του, Klara Szabo/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ 

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι σε μία από αυτές του τις στιγμές. 

Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του

Η Κλαρα έκανε τις βουτιές της στα καταγάλανα νερό/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Νίκος ΖΟΤΟΣ 

Η σύντροφός του η οποία είναι Σύμβουλος Deloitte του Τορόντο, UWO Engineering & Απόφοιτος HBA του Ivey και έχει 12 χιλιάδες ακόλουθοι τράβηξε όλα τα βλέμματα με το ολόσωμο μαύρο μαγιό της.

Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του

OG ONUNOBY και Κlara/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος ΖΟΤΟΣ 

Μαζί με τον OG ANUNOBY ήταν ένα φιλικό τους ζευγάρι.  Το ζευγάρι σε λίγο καιρό θα επιστρέψει από τη Μύκονο καθώς ξεκινάνε οι υποχρεώσεις του Ogugua "OG" Anunoby Jr, στους  Νιου Γιορκ Νικς. 
 

