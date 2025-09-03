Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του

Τι κι αν μπήκε ο Σεπτέμβριος; Οι καλοκαιρινές αποδράσεις του Ogugua "OG" Anunoby Jr, μπασκετμπολίστα των Νιου Γιορκ Νικς της Εθνικής Ένωσης Μπάσκετ, συνεχίζονται.
Ο Βρετανός καλοθοσφαιριστής επέλεξε για άλλη μία φορά τη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα τη Μύκονο. Βρέθηκε λοιπόν στο νησί των Ανέμων με το πολυτελές σκάφος του έχοντας παρέα την σύντροφό του Klara Szabo.
Το ζευγάρι έπαιρνε το πρωινό γεύμα του στο σκάφος και μετά ξεκίναγε τα μακροβούτια.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι σε μία από αυτές του τις στιγμές.
Η σύντροφός του η οποία είναι Σύμβουλος Deloitte του Τορόντο, UWO Engineering & Απόφοιτος HBA του Ivey και έχει 12 χιλιάδες ακόλουθοι τράβηξε όλα τα βλέμματα με το ολόσωμο μαύρο μαγιό της.
Μαζί με τον OG ANUNOBY ήταν ένα φιλικό τους ζευγάρι. Το ζευγάρι σε λίγο καιρό θα επιστρέψει από τη Μύκονο καθώς ξεκινάνε οι υποχρεώσεις του Ogugua "OG" Anunoby Jr, στους Νιου Γιορκ Νικς.