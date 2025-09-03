Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο

Το πρώην μοντέλο και ο σύντροφός της έκαναν πρόσφατα μια ρομαντική έξοδο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.25 , 16:53 Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
03.09.25 , 16:41 Και διευθυντές Υπουργείων κατηγορούνται για ξέπλυμα μέσω στοιχήματος!
03.09.25 , 16:18 Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»
03.09.25 , 15:53 Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την κούκλα σύντροφό του
03.09.25 , 15:40 Φωτιά τώρα σε φυτώριο στο Μενίδι - Επιχειρεί και ελικόπτερο
03.09.25 , 15:33 Άγιος Δημήτριος: Περίπτερο Έγινε Στόχος Ληστών Για 5η Φορά Σε 2 Μήνες
03.09.25 , 15:12 Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ
03.09.25 , 15:08 Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»
03.09.25 , 15:04 Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
03.09.25 , 14:58 Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
03.09.25 , 14:52 Μαφία Κρήτης: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων
03.09.25 , 14:41 Νέες τηλεοπτικές σειρές: Πότε, πού και τι θα δούμε
03.09.25 , 14:17 Μύκονος: Άγριο ξύλο μεταξύ αστυνομικών και Ιταλών τουριστών
03.09.25 , 14:08 Τι σημαίνει η 13ωρη εργασία και τι ισχύει σήμερα
03.09.25 , 14:00 Έλον Μάσκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Τι έγραψε για το δημογραφικό
Οι βουτιές του &#34;OG&#34; Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο
Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί
Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge
Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»
Αλέξης Τσίπρας: Ποια πρόσωπα θέλει να στελεχώσουν το νέο του κόμμα
Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε
Άντζελα Γκερέκου: Εντυπωσιακή με μπλε καφτάνι στο Ηρώδειο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίκυ Κουλιανού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Μύκονο πήγε για καλοκαιρινές διακοπές η Βίκυ Κουλιανού μαζί με τον σύντροφό της.

Το πρώην μοντέλο και ο σύντροφός της έκαναν πρόσφατα μια ρομαντική βραδινή έξοδο στα κοσμοπολίτικα Ματογιάννια, τραβώντας πάνω τους όλα τα βλέμματα.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε το ζευγάρι να περνάει στιγμές χαλάρωσης μαζί με φίλους, απολαμβάνοντας τη νυχτερινή ζωή του νησιού με ευχάριστη παρέα. Στη συνέχεια, περπάτησαν χέρι-χέρι στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, γεμάτοι έρωτα και ηρεμία.

Η Βίκυ Κουλιανού όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να προστατεύει την προσωπική της ζωή, γι’ αυτό και σχεδόν ποτέ δε μιλάει για τις σχέσεις της σε συνεντεύξεις.

Μέχρι στιγμής η Βίκυ Κουλιανού δεν έχει κάνει κάποια δήλωση, καθώς ούτε έχει επιβεβαιώσει αλλά ούτε διαψεύσει την είδηση.

«Είμαι ένας άνθρωπος που παραδοσιακά μου αρέσει να βρίσκομαι σε μια σχέση, να δίνω αγάπη και να παίρνω εννοείται. Διαφορετικά δεν μου αρέσει να είμαι πουθενά. Δηλαδή δεν μου αρέσουν οι μεσοβέζικες καταστάσεις και το περίπου» είχε πει σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της τον περασμένο Μάιο στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BΙΚΥ ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top