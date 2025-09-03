Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο

Στη Μύκονο πήγε για καλοκαιρινές διακοπές η Βίκυ Κουλιανού μαζί με τον σύντροφό της.

Το πρώην μοντέλο και ο σύντροφός της έκαναν πρόσφατα μια ρομαντική βραδινή έξοδο στα κοσμοπολίτικα Ματογιάννια, τραβώντας πάνω τους όλα τα βλέμματα.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε το ζευγάρι να περνάει στιγμές χαλάρωσης μαζί με φίλους, απολαμβάνοντας τη νυχτερινή ζωή του νησιού με ευχάριστη παρέα. Στη συνέχεια, περπάτησαν χέρι-χέρι στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, γεμάτοι έρωτα και ηρεμία.

Η Βίκυ Κουλιανού όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να προστατεύει την προσωπική της ζωή, γι’ αυτό και σχεδόν ποτέ δε μιλάει για τις σχέσεις της σε συνεντεύξεις.

Μέχρι στιγμής η Βίκυ Κουλιανού δεν έχει κάνει κάποια δήλωση, καθώς ούτε έχει επιβεβαιώσει αλλά ούτε διαψεύσει την είδηση.

«Είμαι ένας άνθρωπος που παραδοσιακά μου αρέσει να βρίσκομαι σε μια σχέση, να δίνω αγάπη και να παίρνω εννοείται. Διαφορετικά δεν μου αρέσει να είμαι πουθενά. Δηλαδή δεν μου αρέσουν οι μεσοβέζικες καταστάσεις και το περίπου» είχε πει σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της τον περασμένο Μάιο στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.