Μάνος Χατζιδάκις: H «μαγική» βραδιά στο Ηρώδειο για τον σπουδαίο συνθέτη

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Celebrities & Gossip Νεα
Μάνος Χατζιδάκις: H «μαγική» βραδιά στο Ηρώδειο
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο Μάνο Χατζιδάκι πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, με ερμηνευτές τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και τη Μαρία Κωστράκη, σε μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού και με τη συμμετοχή της χορωδίας του δήμου Αθηναίων.

«Ο Μεγάλος Ερωτικός» και οι «Δεκαπέντε Εσπερινοί», δύο από τα μνημειώδη έργα του Μάνου Χατζιδάκι, παρουσιάστηκαν σε μια μοναδική βραδιά που έγινε sold out, σε παραγωγή της Panik Live Productions η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υλοποιεί ξεχωριστά αφιερώματα στον μεγάλο μας συνθέτη.  

χατζιδακισ

Το αφιέρωμα ξεκίνησε με τους «Δεκαπέντε Εσπερινούς» και συνεχίστηκε με τον «Μεγάλο Ερωτικό», μέσα σε μια καθηλωτική ατμόσφαιρα, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο έργο του συνθέτη και το σήμερα, που απέσπασε θερμό χειροκρότημα και θετικά σχόλια.

χατζιδακισ

Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο Ηρώδειο ήταν και άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού, των επιχειρήσεων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών, Δημήτρης Πασσάς, οι συνθέτες Δημήτρης Παπαδημητρίου και Νίκος Κυπουργός, οι ερμηνευτές Μάριος Φραγκούλης, Γιώργος Περρής και Βερόνικα Δαβάκη και οι δημοσιογράφοι - παρουσιαστές  Ελλη Στάη και Γιώργος Ευγενίδης.

