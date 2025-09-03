Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της

Η επιχειρηματίας πήγε στο νησί των Ανέμων

Περισσότερα

Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Αργυρός - Νίκα: Oι βόλτες στα Ματογιάννια / βίντεο Καλοκαίρι Παρέα, Ant1
Στη Μύκονο βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες η Μιράντα Πατέρα ενόψει τις βάπτισης του εγγονού της που έγινε τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στο νησί των Ανέμων.

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο

Η μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα απόλαυσε ξέγνοιασες στιγμές στο νησί, και ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε να κάνει τη βόλτα της στα Ματογιάννια.

Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της

Η Μιράντα Πατέρα ήταν ιδιαίτερη ευδιάθετη, ενώ επέλεξε να φορέσει ένα κοντό καφτάνι με κρόσια σε γήινες αποχρώσεις, το οποίο συνδύασε με χρυσά σανδάλια.

Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της

Γάμος Αργυρού - Νίκα: Λαμπερές εμφανίσεις της μαμάς & της αδελφής της νύφης

Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της

ΟΚωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα επιθυμούσαν να κρατήσουν το μυστήριο της βάπτισης μακριά από τα φώτα της δημοσιόττητας γι' αυτό τον λόγο έγινε σε πολύ στενό κύκλο.

Η τελετή αλλά και η δεξίωση έγινε σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας της Μαριάννας Λάτση, η οποία είναι μία από τις νονές του μικρού Βασίλη. Νονοί έγιναν επίσης τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού κι ο επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος.

Το πρώτο παιδί του ζευγαριού πήρε το όνομα του παππού του, Βασίλη, πατέρα του τραγουδιστή. 

Ποια είναι η Μιράντα Πατέρα

Η Μιράντα Πατέρα είναι η μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα, και κατάγεται από τη γνωστή οικογένεια εφοπλιστών. 

Υπήρξε παντρεμένη με τον Γιώργο Νίκα, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο των αλλαντικών.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και έχει αποκτήσει ακόμη δύο παιδιά, τον Παναγιώτη και την Νταίζη. 

Ωστόσο αποφάσισαν μετά από αρκετά χρόνια γάμου, να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις και απόλυτη προτεραιότητά τους παραμένουν τα τρία τους παιδιά.

