Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Η επίσημη ανακοίνωση

Αναβλήθηκε η συναυλία που θα έδινε στον Βόλο

Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία του πέρασε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και χρειάστηκε να οδηγηθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό χθες 2/9, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συναυλία που είχε ο καλλιτέχνης στον Βόλο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο αγαπημένος τραγουδοποιός εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Μετά από σειρά ιατρικών εξετάσεων, κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε επέμβαση ρουτίνας.

Οι οικογένεια και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται θετικά.

Νίκος Πορτοκάλογλου - Νέα συνάντηση με το κοινό:

Οι επόμενες μεγάλες συναυλίες του Νίκου Πορτοκάλογλου με τον Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά παραμένουν κανονικά προγραμματισμένες για τις 14 και 15 Σεπτεμβρίου.

ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ
