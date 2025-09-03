Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»

Για τα τελευταία χρόνια της ζωής του αείμνηστου Στέλιου Καζαντζίδη μίλησε η χήρα του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή, Βάσω Καζαντζίδη.

Όπως αποκάλυψε, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την ασθένειά του, επηρέασαν και τη συμπεριφορά του. «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, χθες.

«Πιστεύω ότι όλα, ό,τι δημιουργήθηκε, ήταν πρόβλημα της ασθένειας του. Δεν ήταν ο Στέλιος. Πρώτη φορά το λέω αυτό. Ήταν πρόβλημα της αρρώστιας του. Γιατί αυτό δεν εξελίχθηκε μέσα σε ένα χρόνο. Οι γιατροί μας είπαν ότι είχε δέκα όγκους στον εγκέφαλο, σαν να ήταν μπαλάκια του πινγκ πονγκ. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη αυτό. Είχε επηρεαστεί όλο του το είναι», είπε χαρακτηριστικά η Βάσω Καζαντζίδη.

Στέλιος Καζαντζίδης/ φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

«Του έλεγα “Στέλιο, σε παρακαλώ, θα το μετανιώσεις αργότερα. Δεν είναι σωστό”. Εκείνη την περίοδο έβλεπα έναν διαφορετικό Στέλιο. Του έφταιγε το καθετί. Έπαιρνα αυτό και το έβαζα από δω εκεί και μου έλεγε “με τρέλανες, δεν αντέχω άλλο”. Mου εξήγησε μετά ο γιατρός ότι “αν πέσει τώρα η βελόνα κάτω, δε θα την ακούσεις. Ο Στέλιος την ακούει σαν να έχει χτυπήσει χίλιες φορές”», περιέγραψε.

Η χήρα του αείμνηστου τραγουδιστή αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση με ειδικό χειρισμό, σαν να αντιμετώπιζε ένα παιδί.

«Δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα. Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Ο γιατρός λοιπόν, μου εξήγησε ότι κάτι συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Δεν είναι ο Στέλιος που ξέρω ούτε εγώ, μου έλεγε. Και μετά όταν διαγνώστηκε... με καρκίνο και είχε 10 όγκους στο εγκέφαλο, μου λέει, “τι σου είχα πει;”, συνέχισε.

Στέλιος Καζαντζίδης και Βάσω Καζαντζίδη/ φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Ο Στέλιος Καζαντζίδης έφυγε από τη ζωή στις 15 Σεπτεμβρίου του 2001, εξίμισι μήνες μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο στον εγκέφαλο.

«Μου είπαν βγαίνοντας από το Ιατρικό Κέντρο, ότι ο Στέλιος δεν έχει επιστροφή. Μην κοροϊδευόμαστε. Όμως θέλουμε να έχει ποιότητα ζωής. Τα μηχανήματα τα έχουμε και στην Ελλάδα, όμως δεν είχαμε τους κατάλληλους ανθρώπους να τα δουλέψουν. Γι' αυτό πήγαμε στη Γερμανία. Και πραγματικά δεν ένιωσε πόνο. Του έδωσε καλύτερη ποιότητα ζωής», αποκάλυψε.

«Δεν είχα προετοιμαστεί ποτέ. Μου ζήτησε συγγνώμη ο Στέλιος. Μου είπε πριν πέσει, Πριν τον 15 Αύγουστο. […] Μου λέει να σου ζητήσω συγγνώμη για ό,τι έχω κάνει για σένα και σε πίκρανα. Του λέω "δεν έκανες κάτι κακό για μένα, έχω να θυμάμαι τα καλύτερα. Εγώ μήπως στεναχώρησε εσένα Στέλιο μου"», κατέληξε.

