Φωτιά τώρα σε φυτώριο στο Μενίδι - Επιχειρεί και ελικόπτερο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 3/9 σε αποθηκευτικό χώρο φυτωρίου στο Μενίδι, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης. 

Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για κάποιον εγκλωβισμένο στο κατάστημα. 

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ από αέρος έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.

 

