Φωτιά τώρα σε φυτώριο στο Μενίδι - Επιχειρεί και ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 3/9 σε αποθηκευτικό χώρο φυτωρίου στο Μενίδι, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για κάποιον εγκλωβισμένο στο κατάστημα.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2025

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ από αέρος έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.