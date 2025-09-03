Μπακς: Θα επιστρέψει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο;

Τι είχε δηλώσει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για τη μεγάλη του αγάπη, το μπάσκετ/ Βίντεο από ΕΡΤ

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα ενσωματωθεί και πάλι στο ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι αναμένεται να αποδεσμεύσουν παίκτη.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο Αντρέ Τζάκσον αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τα «ελάφια», προκειμένου να υπάρξει χώρος στο ρόστερ, αλλά και στο μπάτζετ της ομάδας, ώστε να επιστρέψει ο Έλληνας παίκτης. Ο Τζάκσον αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την αμερικανική ομάδα, η οποία μελετάει τοε ενδεχόμενο να προχωρήσει και σε άλλη αποδέσμευση το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να προχωρήσει σε νέα προσθήκη.

Πηγή: www.novasports.gr