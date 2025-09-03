Unknown Number: Μητέρα έστελνε ανώνυμα, απειλητικά μηνύματα στην κόρη της

Το Netflix φέρνει στο φως μια ανατριχιαστική υπόθεση που συγκλόνισε το Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Το ντοκιμαντέρ «Unknown Number: The High School Catfish», σε σκηνοθεσία της Skye Borgman, καταγράφει την ιστορία μιας μητέρας που παρενοχλούσε την ίδια της την κόρη μέσω ανώνυμων μηνυμάτων, φτάνοντας στο σημείο να την προτρέπει να αυτοκτονήσει.

Η Κέντρα Λικάρι, κάτοικος Beal City, από το φθινόπωρο του 2021 έστελνε για περισσότερο από έναν χρόνο εκατοντάδες επιθετικά και χυδαία μηνύματα στην 13χρονη τότε κόρη της, Λόριν, και στον φίλο της, Όουεν. Προσποιούνταν ότι ήταν συμμαθήτριά τους, ζητώντας τους να χωρίσουν και χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Ορισμένα μηνύματα ήταν σεξουαλικά υποτιμητικά, ενώ άλλα έφτασαν σε ακραίο σημείο, καλώντας τη Λόριν να βάλει τέλος στη ζωή της. Οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με το FBI, κατάφεραν να εντοπίσουν την Κέντρα μέσω της χρήσης εφαρμογής που απέκρυπτε τον αριθμό αποστολής.

Παρά το γεγονός ότι η μητέρα εμφανιζόταν συχνά στην αστυνομία, ζητώντας ενημέρωση για την έρευνα, τα ψηφιακά ίχνη οδήγησαν στις συσκευές της. Η σύλληψή της έγινε τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ το 2023 καταδικάστηκε σε τουλάχιστον 19 μήνες φυλάκιση.

Το ψυχολογικό υπόβαθρο της μητέρας

Η Λικάρι ισχυρίστηκε ότι η συμπεριφορά της οφειλόταν σε ανεπεξέργαστα τραύματα, αποκαλύπτοντας ότι είχε πέσει θύμα βιασμού στην εφηβεία.

Σύμφωνα με ειδικούς, η δράση της παραπέμπει σε «διαδικτυακή μορφή του συνδρόμου Μινχάουζεν», δηλαδή σε μια προσπάθεια να κρατήσει την κόρη της εξαρτημένη από εκείνη, ακόμα και μέσω ψυχολογικής βίας.

Σήμερα, η Λόριν, που πλέον έχει αποφοιτήσει από το λύκειο, δηλώνει πιο κοντά στον πατέρα της. Αν και στην αρχή διατηρούσε επαφή με τη μητέρα της κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της, σήμερα είναι πιο επιφυλακτική. «Τώρα που βγήκε, θέλω μόνο να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται», λέει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι έτοιμη να τη συναντήσει ξανά.