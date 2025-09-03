Unknown Number: Μητέρα έστελνε ανώνυμα, απειλητικά μηνύματα στην κόρη της

Η αληθινή ιστορία που έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.25 , 12:00 Λισαβόνα: «Υπάρχουν παιδιά από κάτω» - Η στιγμή που απεγκλωβίζουν επιζώντες
04.09.25 , 11:50 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι σειρές στους τηλεοπτικούς σταθμούς
04.09.25 , 11:34 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
04.09.25 , 11:33 Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό
04.09.25 , 11:27 Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ
04.09.25 , 11:26 Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
04.09.25 , 11:16 Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό
04.09.25 , 11:10 Eύκολη και γρήγορη συνταγή για το πιο απολαυστικό σπιτικό παγωτό
04.09.25 , 10:49 Aυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που βάζει στο στόχαστρο η Σεληνιακή έκλειψη
04.09.25 , 10:47 Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ με Μερκοσούρ και με Μεξικό
04.09.25 , 10:45 Ανθή Βούλγαρη για Αλεξάνδρα Νίκα: «Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση»
04.09.25 , 10:32 Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
04.09.25 , 10:22 Τροχαίο Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο» - Συγκινεί η μητέρα του 27χρονου
04.09.25 , 10:16 Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης
04.09.25 , 10:05 Aυτή είναι η νέα επιχείρηση που ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – Το μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της
Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Ζόζεφιν: Το πρώτο μήνυμα μετά από τον πνιγμό της γιαγιάς της
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Η επίσημη ανακοίνωση
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Κατσούλης: «Δεν υπάρχει θεραπεία και ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής μου»
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Μποφίλιου: «Με πλήγωσε βαθιά αυτό που έγινε με τον πατέρα μου»
Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Marek Levak)
Unknown Number Netflix: H Ιστορία Πίσω Από Το Ντοκιμαντέρ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Netflix φέρνει στο φως μια ανατριχιαστική υπόθεση που συγκλόνισε το Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Το ντοκιμαντέρ «Unknown Number: The High School Catfish», σε σκηνοθεσία της Skye Borgman, καταγράφει την ιστορία μιας μητέρας που παρενοχλούσε την ίδια της την κόρη μέσω ανώνυμων μηνυμάτων, φτάνοντας στο σημείο να την προτρέπει να αυτοκτονήσει.

Η Κέντρα Λικάρι, κάτοικος Beal City, από το φθινόπωρο του 2021 έστελνε για περισσότερο από έναν χρόνο εκατοντάδες επιθετικά και χυδαία μηνύματα στην 13χρονη τότε κόρη της, Λόριν, και στον φίλο της, Όουεν. Προσποιούνταν ότι ήταν συμμαθήτριά τους, ζητώντας τους να χωρίσουν και χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Ορισμένα μηνύματα ήταν σεξουαλικά υποτιμητικά, ενώ άλλα έφτασαν σε ακραίο σημείο, καλώντας τη Λόριν να βάλει τέλος στη ζωή της. Οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με το FBI, κατάφεραν να εντοπίσουν την Κέντρα μέσω της χρήσης εφαρμογής που απέκρυπτε τον αριθμό αποστολής.

Παρά το γεγονός ότι η μητέρα εμφανιζόταν συχνά στην αστυνομία, ζητώντας ενημέρωση για την έρευνα, τα ψηφιακά ίχνη οδήγησαν στις συσκευές της. Η σύλληψή της έγινε τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ το 2023 καταδικάστηκε σε τουλάχιστον 19 μήνες φυλάκιση.

Το ψυχολογικό υπόβαθρο της μητέρας

Η Λικάρι ισχυρίστηκε ότι η συμπεριφορά της οφειλόταν σε ανεπεξέργαστα τραύματα, αποκαλύπτοντας ότι είχε πέσει θύμα βιασμού στην εφηβεία.

Σύμφωνα με ειδικούς, η δράση της παραπέμπει σε «διαδικτυακή μορφή του συνδρόμου Μινχάουζεν», δηλαδή σε μια προσπάθεια να κρατήσει την κόρη της εξαρτημένη από εκείνη, ακόμα και μέσω ψυχολογικής βίας.

Σήμερα, η Λόριν, που πλέον έχει αποφοιτήσει από το λύκειο, δηλώνει πιο κοντά στον πατέρα της. Αν και στην αρχή διατηρούσε επαφή με τη μητέρα της κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της, σήμερα είναι πιο επιφυλακτική. «Τώρα που βγήκε, θέλω μόνο να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται», λέει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι έτοιμη να τη συναντήσει ξανά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NETFLIX
 |
UNKNOWN NUMBER
 |
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
 |
ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top