Οριστικοποιείται η απόκτηση του Έντερσον

Παίκτης της Φενέρμπαχτσε θα πρέπει να θεωρείται ο Έντερσον Μοράες, ο οποίος αποχαιρέτησε τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Αυτό θα έχει χρονική διάρκεια τριών ετών. Το κόστος της μεταγραφής του θα φτάσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ετήσιες απολαβές του θα φτάσουν τα έντεκα εκατομμύρια ευρώ.

Ο 32χρονος παίκτης αναφέρει στο μήνυμά του, με το οποίο αποχαιρέτησε τους «πολίτες»: «Αποχωρώ απίστευτα περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί. Αισθάνομαι τιμή που φόρεσα τη φανέλα τόσες φορές. Υπό τον Πεπ, κυριαρχήσαμε στην Αγγλία και κατακτήσαμε την Ευρώπη».

Πηγή: www.novasports.gr