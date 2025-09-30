Ποια ζώδια τον Οκτώβριο πρέπει να προσέξουν τις ίντριγκες;

Η ατμόσφαιρα για κάποιους θα είναι ηλεκτρισμένη

Πηγή: φωτογραφία από pexels
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καθώς ο Σεπτέμβριος φτάνει προς το κλείσιμό του, το φινάλε του δεν προμηνύεται ήρεμο για όλους. Οι πλανητικές όψεις δυναμιτίζουν το παρασκήνιο και ενισχύουν τις παρεξηγήσεις, φέρνοντας δύο ζώδια στο επίκεντρο σχολίων, ψιθύρων και όχι και τόσο καλοπροαίρετων κουβέντων πίσω από την πλάτη τους. Η ατμόσφαιρα μοιάζει φορτισμένη, και όσα λέγονται μακριά τους ίσως φτάσουν στ’ αυτιά τους αργότερα – αλλοιωμένα και πιο βαριά απ’ όσο ξεκίνησαν.

Τα ζώδια που θα έχουν μεγάλες εντάσεις τον Οκτώβριο

Παρθένος

Η παρουσία του Ήλιου στο ζώδιό σου για το μεγαλύτερο μέρος του Σεπτεμβρίου σε φέρνει στο επίκεντρο – και αυτό, όσο καλό κι αν ακούγεται, έχει και τις παγίδες του. Μέχρι το τέλος του μήνα, καλείσαι να διαχειριστείς πρόσωπα που δεν χαίρονται με την επιτυχία σου ή δεν συμφωνούν με τον τρόπο που επικοινωνείς τις απόψεις σου. Κουτσομπολιά, κακοπροαίρετα σχόλια και μικροπολιτικές στο χώρο εργασίας είναι πιθανά σενάρια. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις αυτήν την περίοδο είναι να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να αποφύγεις τις συγκρούσεις, ειδικά με άτομα που έχουν ήδη δείξει τάσεις ανταγωνισμού.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί - ή αλλιώς οι καχύποπτοι του ζωδιακού - συνήθως εντοπίζουν το παρασκήνιο προτού καν αυτό υπάρξει. Όμως αυτή την περίοδο, ακόμα και οι πιο προσεκτικοί Σκορπιοί μπορεί να πιαστούν εξ απήνης. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, άτομα του στενού ή επαγγελματικού κύκλου σου ενδέχεται να συζητούν θέματα που σε αφορούν, χωρίς όμως να έχεις δώσει αφορμή – ή τουλάχιστον έτσι θα νιώσεις. Απόφυγε τις απότομες αντιδράσεις και τη διάθεση για ξεκαθαρίσματα. Μπορεί να είναι παγίδα. Προτίμησε να παρατηρείς αντί να μιλάς και επιβεβαίωσε ποιους θεωρείς κοντά σου και συνεπώς ποιοι αξίζουν την εμπιστοσύνη σου.

Επιμέλεια: ΜyLife Team
Πηγή: mylife.com.cy 

 

