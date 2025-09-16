Tips για να διαλέξεις το κατάλληλο αθλητικό σουτιέν

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε όταν πρόκειται να αγοράσουμε ένα αθλητικό σουτιέν: το μέγεθος, το κόψιμο, την άνεση, το σχέδιο. Και όλα αυτά, γιατί κάθε φορά που γυμναζόμαστε θέλουμε να είμαστε άνετες και στιλάτες!

Πέρα από το στιλ μας που δεν θέλουμε να θυσιάσουμε ακόμη κι όταν γυμναζόμαστε, θέλουμε πάνω απ’ όλα να νιώθουμε άνετα. Γιατί δεν φτάνει που τα… «δίνουμε όλα» κατά την διάρκεια της άσκησης, τουλάχιστον ας νιώθουμε άνετα!

Τι πρέπει να προσέχεις λοιπόν, όταν αγοράζεις ένα αθλητικό σουτιέν;

Το πιο σημαντικό πράγμα είναι το κάτω μέρος του σουτιέν. Ενώ πολλά σουτιέν έχουν φερμουάρ για κούμπωμα, ενώ άλλα έχουν κόπιτσα, αλλά αυτό που παίζει ρόλο είναι πώς εφαρμόζει η κάτω ελαστική φάσα του bra γιατί είναι αυτή που ορίζει την στήριξη.

Το σημείο αυτό του σουτιέν είναι και αυτό που στηρίζει το στήθος. Αν στο σημείο αυτό, δεν εφαρμόζει καλά το σουτιέν ή νιώθεις ότι δεν στηρίξει καλά το στήθος τότε ίσως το προϊόν αυτό να μην είναι το κατάλληλο για εσένα.

Για να είσαι σίγουρη λοιπόν, ότι το αθλητικό σουτιέν σου έχει καλή στήριξη βεβαιώσου ότι η κάτω φάσα δεν «γυρνάει» και παραμένει σταθερή και ασφαλής. Όταν αθλείσαι και κινείσαι γενικότερα, αυτό το σημείο δεν πρέπει να μετακινείται κάτι που σημαίνει ότι θα κρατάει και το στήθος σταθερό.

Όταν επιλέξεις λοιπόν, το σωστό αθλητικό σουτιέν, τότε θα μπορέσεις να αφοσιωθείς 100% στην γυμναστική σου!

Φροντίδα και Συντήρηση

Επειδή τα αθλητικά σουτιέν πλένονται συχνά πιο συχνά από άλλα εσώρουχα που φοράτε, προσπαθήστε να διασφαλίσετε ότι δεν διακυβεύετε την ποιότητα ή τη μακροζωία όταν φροντίζετε το προϊόν σας.

Πλύσιμο μετά από κάθε προπόνηση

Το πλύσιμο των αθλητικών σουτιέν σας μετά από κάθε προπόνηση, ειδικά των σούπερ ιδρωμένων, μπορεί να μειώσει τις δυσάρεστες οσμές και να βοηθήσει στην πρόληψη της συσσώρευσης βακτηρίων και μυκήτων. Το να φοράτε σουτιέν περισσότερες από μία φορές μπορεί να προκαλέσει τη διατήρηση της μυρωδιάς του υλικού ακόμα και μετά το πλύσιμο.

Πλύσιμο στο χέρι

Αν και σίγουρα μπορείτε να πετάξετε τα αθλητικά σουτιέν σας στο πλυντήριο, το πλύσιμο στο χέρι συμβάλλει στη μακροζωία τους. Συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση κανονικού απορρυπαντικού και αντ' αυτού να επιλέξετε ένα απαλό σαπούνι ή σαμπουάν για τα χέρια ή το πλυντήριο. Μουλιάστε το αθλητικό σουτιέν σε νερό με σαπούνι για 20-30 λεπτά και μετά τρίψτε ελαφρά το ύφασμα με τα χέρια σας. Στραγγίστε το βρώμικο νερό και ξεπλύνετε με κρύο νερό μέχρι να ξεπλύνετε όλο το σαπούνι.

Χρησιμοποιήστε μια τσάντα εσωρούχων

Εάν πλένετε τα αθλητικά σουτιέν σας στο πλυντήριο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μια τσάντα εσωρούχων για να μην μπλέκουν με τα άλλα ρούχα σας. Επίσης, προτείνεται να τα πλένετε σε ένα ευαίσθητο περιβάλλον και να χρησιμοποιείτε κρύο νερό.

Air Dry: Εάν έχετε χρόνο, είναι καλύτερο να στεγνώσετε τα αθλητικά σουτιέν σας στον αέρα. Αυτό βοηθά στη μείωση της συρρίκνωσης, καθώς ο ζεστός αέρας μπορεί να προκαλέσει την ταχύτερη υποβάθμιση του ελαστικού.

Αντικαταστήστε όταν χάσει την ακεραιότητά του: Συνήθως, είναι καιρός να αντικαταστήσετε ένα αθλητικό σουτιέν εάν παρατηρήσετε πόνο στην πλάτη ή στο στήθος, τριβή, το λάστιχο να κινείται προς τα πάνω ή οι ιμάντες να κινούνται πολύ ή να σκάβουν μέσα. Αν έχει χάσει την υποστήριξή του ή το αισθάνεστε τεντωμένο, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να ψάχνετε για ένα νέο.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: www.allyou.gr