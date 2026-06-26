Φαίη Σκορδά: Η συγκινητική ανάρτηση της αρχισυντάκτριας του Buongiornο

Συγκίνηση στο Mega πριν από το τελευταίο Buongiornο

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Λίγες μόνο ώρες πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους για το «Buongiorno» μετά το άδοξο τέλος του μια συγκινητική ανάρτηση ήρθε να αποτυπώσει όλα όσα έζησαν πίσω από τις κάμερες οι συνεργάτες  της εκπομπής της Φαίης Σκορδά.

Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Κατερίνα Πόθα, επέλεξε να αποχαιρετήσει τη φετινή χρονιά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα. Μέσα από τα λόγια της έκανε έναν προσωπικό απολογισμό για τη διετία που πέρασε, στέλνοντας το δικό της «ευχαριστώ» στους συνεργάτες της, αλλά και αποκαλύπτοντας γιατί το συγκεκριμένο τηλεοπτικό ταξίδι θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην καρδιά της.

«Ένας κύκλος κλείνει αύριο...»

Η ανάρτησή της ξεκίνησε με λόγια που δεν άφησαν κανέναν ασυγκίνητο: «Με τα τελευταία ξυπνητήρια της σεζόν ήρθαν στο μυαλό μου όλα πάλι από την αρχή… Ένας κύκλος κλείνει αύριο, αλλά αν το σκεφτείς, αυτή είναι η δουλειά του κύκλου τελικά».

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Στη συνέχεια, η Κατερίνα Πόθα αναφέρθηκε σε όλα όσα βίωσε αυτά τα δύο χρόνια στο πλευρό της Φαίης Σκορδά και της ομάδας του Buongiorno, εξηγώντας πως επιλέγει να κρατήσει μόνο τις όμορφες στιγμές.

Τα γέλια, τις φιλίες, τις χαρές, τις δυσκολίες, την πίεση της καθημερινής τηλεόρασης, αλλά και την κοινή προσπάθεια όλων όσοι εργάστηκαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες αποτέλεσαν, όπως ανέφερε, το πιο πολύτιμο κομμάτι αυτής της διαδρομής.

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Κατερίνα Πόθα: «Στην εκπομπή αυτή έγινα μαμά»

Το πιο δυνατό σημείο της ανάρτησης ήρθε λίγο πριν το τέλος, όταν αποκάλυψε πως το Buongiorno δεν θα είναι απλώς μία ακόμη τηλεοπτική δουλειά για εκείνη, αλλά ένας σταθμός ζωής.

«Μαζί με όλα αυτά εγώ κρατάω στην αγκαλιά μου και κάτι ακόμα κι έτσι θα θυμάμαι για πάντα με πολλή πολλή αγάπη αυτήν την εκπομπή σταθμό στη ζωή μου… την εκπομπή στην οποία έγινα μαμά!!! Buona notte».

 

Φαίη Σκορδά: Η συγκινητική ανάρτηση της αρχισυντάκτριας του Buongiornο

Η εξομολόγησή της συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς αποκάλυψε πως η πιο σημαντική στιγμή της προσωπικής της ζωής συνέπεσε με αυτή τη μεγάλη επαγγελματική διαδρομή.

Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, όπως είναι γνωστό, η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της αποχαιρετούν το τηλεοπτικό κοινό με την τελευταία εκπομπή της σεζόν, ολοκληρώνοντας τον δεύτερο κύκλο του Buongiorno και βάζοντας προσωρινά τελεία σε μια χρονιά γεμάτη ένταση, απαιτήσεις αλλά και πολλές δυνατές τηλεοπτικές στιγμές.

 

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