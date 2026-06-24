Ο Μάνος, ένας 21χρονος από την Άνω Γλυφάδα που ασχολείται με τη διαχείριση των Airbnb, βρέθηκε στο Cash or Trash φέρνοντας μαζί του μια ιδιαίτερη συλλογή από δέκα αντικείμενα.

Αρχικά, οι παρουσιαστές προσπαθούσαν να μαντέψουν τι ακριβώς βλέπουν μπροστά τους, με τη Δέσποινα να ξεχωρίζει μια μικροσκοπική ραπτομηχανή και τον Θάνο να αναρωτιέται για έναν μύλο, ομολογώντας πως δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή του. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε γρήγορα, καθώς όλα αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα ήταν στην πραγματικότητα παλιές, vintage ξύστρες της ισπανικής εταιρείας Playme, που παρήγαγε τέτοια κομμάτια τις δεκαετίες του '70, του '80 και του '90.

Όπως εξήγησε ο Μάνος, τη συλλογή αυτή την είχε ξεκινήσει ο πατέρας του όταν ο ίδιος ήταν σε μικρή ηλικία κι επειδή του τράβηξε το ενδιαφέρον πάρα πολύ, συνέχισε κι εκείνος να προσθέτει κομμάτια. Μάλιστα, η εκπομπή αποδείχθηκε οικογενειακή υπόθεση, αφού ο πατέρας του, ο Σοφοκλής, είχε εμφανιστεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν. Την πρώτη φορά είχε φέρει έναν πίνακα του Σταθόπουλου, με τον Μάνο να θυμάται ότι η εκτίμηση ήταν στα 700 ευρώ αλλά τελικά πουλήθηκε και πολύ παραπάνω, αφού «πήγε στα 1.300».

Αυτή τη φορά, ο Μάνος ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του με τις ξύστρες, έχοντας εμπλουτίσει τη συλλογή με κομμάτια που είχαν προσωπική σημασία για τον ίδιο. Ξεχώρισε ένα κομοδίνο με τον Αιγόκερω πάνω, λέγοντας με χιούμορ: «Μιας κι εγώ είμαι Αιγόκερως, οπότε είπα ότι κάτσε να βάλω και κάτι για μένα», μια ιδιαίτερη υδρόγειο επειδή το όνειρό του είναι να ταξιδέψει τον κόσμο, καθώς και μια παλιά μηχανή γραφικής τέχνης, ένα πιεστικό με την προσωπογραφία του Γκούντενμπεργκ, αφιερωμένο στους γονείς του που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Ο Θάνος έκανε την εκτίμηση της συλλογής στα 120 ευρώ, σημειώνοντας ότι αυτού του είδους τα αντικείμενα συνήθως πωλούνται από 5 μέχρι 15 ευρώ το καθένα, αλλά ως σύνολο αποκτούν μια μικρή υπεραξία. Ο Μάνος, ωστόσο, στόχευε πιο ψηλά, δηλώνοντας ότι θα τα αποχωριζόταν για ένα ποσό κοντά στα 250 ευρώ.

Όταν η κουβέντα μεταφέρθηκε στο δωμάτιο της δημοπρασίας, οι αγοραστές στην αρχή μπερδεύτηκαν και άρχισαν τα πειράγματα, με τον Θάνο να λέει: «Πεινάω, κάτι φαγώσιμο ήθελα» και να προτείνει να φτιάξουν κρέπες ή κρεμ μπρουλέ βλέποντας ένα μικρό φλογιστράκι, πριν συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για ξύστρες. Ο Μάνος προσπάθησε να ανεβάσει την αξία της συλλογής αποκαλύπτοντας μια σπάνια λεπτομέρεια για την υδρόγειο, καθώς ανέφερε ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει γίνει με λάθος σειριακός αριθμό, ο οποίος ανήκει κανονικά στον μύλο του καφέ, γεγονός που το κάνει ακόμη πιο συλλεκτικό.

Οι προσφορές ξεκίνησαν χαμηλά, από τα 30 ευρώ, και σταδιακά ανέβηκαν στα 50 και στα 100 ευρώ. Κάποιοι από τους αγοραστές εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη συλλογή, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να αποτελείται από τουλάχιστον 50 αντικείμενα. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον παρέμεινε ζωντανό κι η προσφορά έφτασε στα 150 ευρώ. Ο Μάνος ξεκαθάρισε ότι σε αυτά τα χρήματα είναι λίγο δύσκολο να τα δώσει και ζήτησε «από 180 και πάνω». Όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει αυτά τα χρήματα, απάντησε με αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να ξεκινήσει μια καινούρια συλλογή και να τη φέρει ξανά στην εκπομπή.

Τελικά, ο Άλεξ αποφάσισε να κλείσει τη συμφωνία στα 180 ευρώ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Δε χαλάνε οι συμφωνίες για 30 ευρώ» και συμπληρώνοντας χαριτολογώντας προς τον Μάνο πως, αφού αγόρασε και τον πίνακα του πατέρα του, πλέον είναι «πρωτοξάδερφο, να το θυμάσαι». Ο Μάνος αποχώρησε απόλυτα ικανοποιημένος, με τους αγοραστές να κλείνουν τη δημοπρασία σχολιάζοντας με χιούμορ ότι για 180 ευρώ η συλλογή ήταν ουσιαστικά τσάμπα και πως ήρθε η ώρα να ακονίσουν τα μολύβια τους.

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