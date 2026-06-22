Cash or Trash: Ο κύριος Ευάγγελος ενοχλήθηκε με τις παρατηρήσεις των buyers

Κατάφερε να πουλήσει το παλιό φωτιστικό που έφερε;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ευάγγελος Ζωγράφος, συνταξιούχος νευρολόγος από τον Πειραιά, συμμετείχε στο Cash or Trash με ένα φωτιστικό οροφής από τη Δρέσδη.
  • Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος κοστολόγησε το φωτιστικό στα 370 ευρώ, σημειώνοντας ότι αν ήταν πλήρες θα άγγιζε τα 700-1.000 ευρώ.
  • Οι αγοραστές διαφώνησαν για την παλαιότητα του αντικειμένου, με τον Δημήτρη Δεμερτζή να υπερασπίζεται την αυθεντικότητά του.
  • Η Άννα Μαρία προσέφερε τελικά 350 ευρώ, και ο Ευάγγελος δέχτηκε τη συμφωνία, αποχωρώντας ικανοποιημένος.
  • Η εκτίμηση του Θάνου επιβεβαίωσε την αξία του αντικειμένου, με τον Ευάγγελο να εκφράζει την ευχαρίστησή του για την εμπειρία.

Ο Ευάγγελος Ζωγράφος, συνταξιούχος διευθυντής παίδων νευρολόγος από τον Πειραιά, επισκέφθηκε το Cash or Trash φέρνοντας ένα αντικείμενο για το οποίο, όπως είπε, «πρέπει να κοιτάξει κανείς ψηλά». Η συμμετοχή του αποτελεί οικογενειακή υπόθεση, καθώς στο παρελθόν έχουν πουλήσει με επιτυχία στην εκπομπή τόσο η σύζυγός του όσο και ο γιος του. Μάλιστα, ο ίδιος ενθουσιάστηκε βλέποντας το επεισόδιο της γυναίκας του και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του.

Cash or Trash: Ο κύριος Ευάγγελος ενοχλήθηκε με τις παρατηρήσεις των buyers

Το αντικείμενο που έφερε είναι ένα μεγάλο φωτιστικό οροφής με βιτρό στο κάτω μέρος, το οποίο αγοράστηκε στη Δρέσδη της Γερμανίας, λίγο μετά την επανένωση της χώρας, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του '90. Ο ίδιος εξήγησε ότι το αποχωρίζεται με στεναχώρια, καθώς μετακομίζει σε μικρότερο διαμέρισμα όπου δε χωράει. Κατά την εκτίμηση, σημειώθηκε ότι το φωτιστικό έχει ποιοτική κατασκευή και ορειχάλκινο πλαίσιο, αλλά του λείπουν τα περιμετρικά γυαλάκια που κάλυπταν τις λάμπες, κάτι που ρίχνει την αξία του. Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος το κοστολόγησε στα 370 ευρώ, σημειώνοντας ότι αν ήταν πλήρες θα μπορούσε να αγγίξει τα 700 με 1.000 ευρώ.

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Cash or Trash: Ο κύριος Ευάγγελος ενοχλήθηκε με τις παρατηρήσεις των buyers

Στη συνέχεια, ο πωλητής πέρασε στο δωμάτιο των αγοραστών, όπου το αντικείμενο προκάλεσε αμέσως ποικίλες αντιδράσεις και διαφωνίες σχετικά με την παλαιότητά του. Η Άντα Πανά εξέφρασε την άποψη ότι πρόκειται για μια πιο σύγχρονη κατασκευή παραγωγής, τύπου ethnic, με τον Ευάγγελο να διαφωνεί αμέσως λέγοντας: «Όχι, δεν είναι. Δεν είναι παραγωγής. Δεν είναι». Όταν η Άντα τον ρώτησε αν ο εκτιμητής είχε την ίδια αίσθηση για την παλαιότητα, ο πωλητής απάντησε: «Κατά προσέγγιση ναι. Δηλαδή είπε ότι είναι κατασκευασμένο πριν το 2000. Το '80, '70, εκεί τριγύρω»..

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Cash or Trash: Ο κύριος Ευάγγελος ενοχλήθηκε με τις παρατηρήσεις των buyers

Ο πωλητής υπεραμύνθηκε της αυθεντικότητας του αντικειμένου, εξηγώντας το ιστορικό της αγοράς του: «Είναι αγορασμένο στη Δρέσδη. Όταν το αγοράσαμε εμείς ήταν πρόσφατη συνένωση της Γερμανίας. Και δεν ξέρω, αυτή η Δρέσδη ανήκει στην Ανατολική Γερμανία. Τότε που ήταν πρόσφατη η συνένωση, το '89 νομίζω, έτσι αν θυμάμαι καλά. Δεν μπορεί να είναι σύγχρονο αυτό το κομμάτι, διότι όταν αγοράστηκε ήδη ήταν παλιό».

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Παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων αγοραστών που το θεώρησαν μεταγενέστερο αντίγραφο, ο Δημήτρης Δεμερτζής διαφώνησε κάθετα μαζί τους και πήρε το μέρος του πωλητή, δηλώνοντας με σιγουριά: «Αυτό είναι, κύριε Ευάγγελε, είναι παλιό κομμάτι, αρτ ντεκό, είναι του '50, είναι αυθεντικό. Λείπουν τα γυαλάκια. Κάτω εκεί στις λάμπες είχε... δηλαδή γύρω-γύρω είχε γυαλάκια λευκά». Ο Ευάγγελος συμφώνησε, λέγοντας «ίσως», κι εξέφρασε ένα παράπονο: «Με ενοχλεί το ότι όλοι ασχολήθηκαν με τις λάμπες και δεν ασχολήθηκαν με το όμορφο αντικείμενο που είχα φέρει».

Cash or Trash: Ο κύριος Ευάγγελος ενοχλήθηκε με τις παρατηρήσεις των buyers

Ο Δημήτρης Δεμερτζής, θέλοντας να επιβάλει την άποψή του, τόνισε την εμπειρία του: «Αυτό σίγουρα εγώ καταθέτω το πτυχίο. Γιατί ξέρεις, έχω ένα πτυχίο που είναι τα 55 χρόνια εμπειρίας. Κι αυτό είναι το αντικείμενό μου πολύ καλά. Εγώ τα βλέπω από μακριά και γνωρίζω τώρα, αυτό καταρχήν δεν είναι μπρούτζος. Είναι σίδερο, είναι στο μασγαλότερνο γυρισμένο το απάνω μέρος, κι είναι ένα κομμάτι, όπως και το βιτρό από κάτω, είναι ένα κομμάτι πολύ ωραίο και παλιό. Σίγουρα». Αργότερα, όταν η διαπραγμάτευση προχώρησε, ο Δεμερτζής πρόσθεσε για την αξία του: «Εγώ θα δώσω 200 ευρώ, γιατί εγώ είμαι σίγουρος τι είναι και ξέρω τι πράγμα είναι. Κι όταν το αγόρασες, το '80, κύριε Ευάγγελε, είχε την πατίνα του χρόνου πάνω. Δεν ήταν μέσα από το κουτί βγαλμένο αυτό το πράγμα». Ο πωλητή επιβεβαίωσε τα λόγια του λέγοντας «όχι, όχι» και συμπλήρωσε ότι στα 200 ευρώ ένιωσε μια αισιοδοξία για το τελικό ποσό. 

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Καθώς το ενδιαφέρον της Άννας Μαρίας μεγάλωνε, ο Δημήτρης Δεμερτζής προσπάθησε να την αποτρέψει για να το κρατήσει για τον εαυτό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ λέω, Άννα Μαρία, εγώ θέλω να το πάρω, να το πάω στη Μυτιλήνη. Άννα Μαρία, εσύ, πιστεύω ότι να μην το πάρεις στην Πάτρα, να το πάρω στη Μυτιλήνη. Και να μιλήσω εγώ με τον κύριο Ευάγγελο». Ωστόσο, η Άννα Μαρία δεν πτοήθηκε, ανέβασε την προσφορά της στα 250 ευρώ, κι όταν ο Δεμερτζής αντιπρότεινε 280 ευρώ, ο πωλητής ξεκαθάρισε ότι η τιμή αυτή δεν τον ικανοποιεί.

Cash or Trash: Ο κύριος Ευάγγελος ενοχλήθηκε με τις παρατηρήσεις των buyers

Η Άννα Μαρία στρογγύλεψε την προσφορά στα 300 ευρώ, με τον Ευάγγελο Ζωγράφο να σχολιάζει ότι είναι «λίγο χαμηλά» και να αποκαλύπτει τις προσδοκίες του: «Κοιτάξτε, η τιμή που θα μπορούσε να εκτιμηθεί ή εγώ ο ίδιος θα είχα στο νου μου να την εκτιμήσω, ήταν από εκεί έως 900 ευρώ. Έως το ανώτερο δηλαδή. Μέσα στο όριο αυτό μπορεί να κινηθεί κανείς και να δούμε τι θα κάνουμε».

Η Άννα Μαρία έκανε την τελική της προσφορά στα 350 ευρώ, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό είναι το ταβάνι της.  Αφού το σκέφτηκε για μια στιγμή, ο κύριος Ευάγγελος δέχτηκε τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι το δίνει με χαρά στην Άννα Μαρία επειδή έχει αγοράσει κι άλλα αντικείμενα από την οικογένειά του στο παρελθόν. Στο τέλος, αποκαλύφθηκε ότι η εκτίμηση του Θάνου ήταν 370 ευρώ, με τον πωλητή να αποχωρεί απόλυτα ικανοποιημένος από την εμπειρία και να δηλώνει ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία.

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CASH OR TRASH ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
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ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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ΑΝΤΑ ΠΑΝΑ
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ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΡΟΓΔΑΚΗ
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