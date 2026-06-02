Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, τέσσερις νέες σειρές και ένας νέος κύκλος! Από τη Δευτέρα 1/6 και κάθε Δευτέρα στις 22:00 προβάλλεται η 2η σεζόν της σειράς «The Brigade» ενώ από την Τρίτη 2/6 και κάθε Τρίτη στις 22:00 θα μεταδίδεται η σειρά «The Corsican Line». Παράλληλα, από το Σάββατο 6/6 και κάθε Σάββατο στις 22:00 θα προβάλλεται η σειρά «Prisoner» και από την Κυριακή 7/6 και κάθε Κυριακή στις 22:00 οι φαν των σειρών θα βλέπουν «Sherlock and Daughter». Τέλος, από την Τετάρτη 17/6 και κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα μεταδίδεται η σειρά «The Paper», spinoff του «The Office».





Από τις 2/6 οι φαν των σειρών θα απολαμβάνουν το αστυνομικό «The Corsican Line» με τους Raphaël Acloque, Lina El Arabi, Veerle Baetens. Μετά από 10 χρόνια φυλάκισης για μια αποτυχημένη ληστεία, ο Ρεντά αποφυλακίζεται και επιστρέφει στην Κορσική, όπου έχει αποκοπεί από τον κόσμο του εγκλήματος. Η αδελφή του, Ινές, καταφθάνει ως μέλος της Δίωξης Μαφίας, αποφασισμένη να ρίξει τον ισχυρό νονό Καρλότι. Τα δύο αδέλφια σχηματίζουν μια επικίνδυνη συμμαχία για να διαλύσουν την αυτοκρατορία του εκ των έσω, σε έναν κόσμο όπου η εμπιστοσύνη μπορεί να αποβεί μοιραία.

Η σειρά δράσης - θρίλερ «Prisoner» που θα απολαμβάνουν οι συνδρομητές από τις 6/6 με τους Tahar Rahim, Izuka Hoyle, Finn Bennett δείχνει πως ο εργολάβος Τζον Γουέιν Γκέισι από την περιοχή του Σικάγο ζει μια διπλή ζωή ως κατά συρροή δολοφόνος, ενώ οι ντετέκτιβ συνθέτουν στοιχεία που οδηγούν σε μια σοκαριστική αποκάλυψη.

Ακολουθεί από τις 7/6 η σειρά θρίλερ – μυστηρίου «Sherlock and Daughter» με τους David Thewlis, Blu Hunt. Ο Σέρλοκ Χολμς έρχεται αντιμέτωπος με μια σκοτεινή υπόθεση που θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των φίλων του. Η Αμερικανίδα Αμέλια εμφανίζεται αναζητώντας τον πατέρα της μετά τη δολοφονία της μητέρας της. Παρά τις διαφορές τους, οι δυο τους προσπαθούν να εξιχνιάσουν μια συνωμοσία και την υπόθεση της δολοφονίας της μητέρας της.

Η κωμική σειρά «The Paper» με τους Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei θα προβάλλεται από τις 17/6. Ένα συνεργείο ντοκιμαντέρ που αναζητά νέο θέμα βρίσκει μια ετοιμοθάνατη εφημερίδα της αμερικανικής Μεσοδυτικής περιφέρειας και τις προσπάθειες του εκδότη της να την αναβιώσει χρησιμοποιώντας εθελοντές ρεπόρτερ.

Παράλληλα, από την 1η Ιουνίου προβάλλεται ο 2ος κύκλος της αστυνομικής σειράς «The Brigade» με τους Sofian Khammes, Ophélie Bau, Théo Christine. Μετά από μια ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε εμπόρους ναρκωτικών και την αστυνομία, η επίλεκτη ομάδα νεαρών αστυνομικών του Σαΐντ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας που αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν. Καθώς κάνουν τα πάντα για να εξαρθρώσουν έναν από τους μεγαλύτερους διακινητές στην Ευρώπη, εμφανίζεται μια αδίστακτη και μυστηριώδης συμμορία ένοπλων ληστών, απειλώντας να εκτροχιάσει την αποστολή τους.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Law & Order season 25» (κάθε Τρίτη στις 21:00), «Billy the Kid season 3» (κάθε Τετάρτη στις 21:00, μέχρι 10/6), «Ponies» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Allegiance season 3» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «Devil in Disguise: John Wayne Gacy» (κάθε Πέμπτη στις 22:00), «Patience season 1» (κάθε Παρασκευή στις 22:00).

