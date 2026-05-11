Και αυτό τον Μάιο η Nova βάζει τα καλά της και πάει Κάννες!

Με αφορμή τη λαμπερή διοργάνωση του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών που φέτος θα έχει στην προεδρία τον σκηνοθέτη Park Chan-wook, το Novacinema2 στρώνει το κόκκινο χαλί και δίνει την ευκαιρία στους σινεφίλ να απολαύσουν σπέσιαλ αφιέρωμα από την Τρίτη 12/5 έως και την Παρασκευή 22/5 τις καθημερινές από τις 22:00 με δύο σπουδαίες ταινίες back to back που βραβεύτηκαν ή ήταν υποψήφιες στο Φεστιβάλ Καννών.

Οι 18 ταινίες που θα απολαύσουν οι συνδρομητές στο Novacinema2 είναι οι εξής:



Τρίτη 12 Μαΐου

 22:00 Η Αποπλάνηση (The Beguiled) – Δραματική, πολεμική ταινία με τους Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst, Elle Fanning σε σκηνοθεσία της Sofia Coppola (2017, διάρκειας 94’). Στην περίοδο του Αμερικανικού Εμφυλίου, ένας τραυματισμένος στρατιώτης βρίσκει καταφύγιο σε ένα σχολείο θηλέων, όπου ο πόθος, η ζήλια και ο φόβος οδηγούν σε μία επικίνδυνη σύγκρουση εξουσίας.

 23:40 Επιστροφή στη Σεούλ (Return to Seoul) - Δραματική ταινία με τους Park Ji-min, Kim Sun-young, Oh Gwang-Rok σε σκηνοθεσία Davy Chou (2022, διάρκειας 114’). Μια 25χρονη γυναίκα επιστρέφει για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα μετά την υιοθεσία της, αναζητώντας τις ρίζες της. Καθώς ψάχνει την ταυτότητά της, απρόσμενα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια.



Τετάρτη 13 Μαΐου

 22:00 Το Φοινικικό Σχέδιο (The Phoenician Scheme) – Αστυνομική κωμωδία με τους Benicio Del Toro, Willem Dafoe, Rupert Friend και σκηνοθεσία του Wes Anderson (2025, διάρκειας 111’). Ένας σχολαστικός μεγιστάνας, μια εύθραυστη αυτοκρατορία και μια παράλογη κληρονομιά μπλέκονται, καθώς τα μυστικά συσσωρεύονται, οι συμμαχίες τρίζουν και το έγκλημα χορεύει με στεγνό χιούμορ.

 23:45 Ένα Καλοκαίρι (Mud) – Δραματική περιπέτεια με τους Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Michael Shannon, Reese Witherspoon σε σκηνοθεσία του Jeff Nichols (2012, διάρκειας 90’). Στο επαρχιακό Αρκάνσας, δύο 14χρονα αγόρια, αχώριστοι φίλοι που προέρχονται από μη προνομιούχες οικογένειες, παίρνουν μαθήματα ενηλικίωσης, φιλίας και έρωτα από έναν μυστηριώδη φυγά...





Πέμπτη 14 Μαΐου

 22:00 Riddle of Fire – Κωμική περιπέτεια με τους Lio Tipton, Charles Halford, Phoebe Ferro σε σκηνοθεσία του Weston Razooli (2023, διάρκειας 110’). Τρία παιδιά ξεκινούν μια ξέφρενη αποστολή μέσα σε δάση με αλλόκοτες συναντήσεις για να βρουν μια χαμένη κονσόλα, μετατρέποντας μια απλή δουλειά σε φανταστική περιπέτεια φιλίας.

 00:00 Το Σύνδρομο της Κίνας (The China Syndrome) – Θρίλερ με τους Jane Fonda, Jack Lemmon, Michael Douglas σε σκηνοθεσία του James Bridges (1979, διάρκειας 120’). Στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ, μια δημοσιογράφος γίνεται μάρτυρας ενός ατυχήματος σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο, αλλά συναντά πολλά εμπόδια στη δημοσιοποίηση της ιστορίας.



Παρασκευή 15 Μαΐου (αφιέρωμα στον σκηνοθέτη & σεναριογράφο Michael Haneke)

 22:00 Αγάπη (Amour) – Κοινωνική, δραματική ταινία με τους Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva (2012, διάρκειας 122’). Έχοντας περάσει τα 80, ο Ζορζ και η Αν έρχονται αντιμέτωποι με το αναπόφευκτο του θανάτου και το τέλος της, επί δεκαετίες, κοινής τους διαδρομής.

 00:15 Κρυμμένος (Hidden) – Θρίλερ με τους Daniel Auteuil και Juliette Binoche (2006, διάρκειας 117’). Ένα ευκατάστατο ζευγάρι αστών στο Παρίσι, ο Ζορζ (τηλεοπτικός παρουσιαστής) και η Άν (εκδότρια), δέχεται ανώνυμες βιντεοκασέτες που δείχνουν το σπίτι τους από το δρόμο, υποδηλώνοντας ότι παρακολουθούνται. Οι κασέτες συνοδεύονται από σκοτεινά, παιδικά σχέδια που προκαλούν ανησυχία.



Δευτέρα 18 Μαΐου

 22:00 The Apprentice – Αληθινή ιστορία με τους Sebastian Stan, Jeremy Strong, Maria Bakalova, Martin Donovan σε σκηνοθεσία του Ali Abbasi (2024, διάρκειας 117’). Ένας νεαρός εισέρχεται σε έναν αδίστακτο κόσμο εξουσίας. Καθώς η φιλοδοξία φουντώνει, τα μαθήματα επιρροής και ελέγχου τον μεταμορφώνουν, θολώνοντας τη γραμμή μεταξύ της επιτυχίας και της διαφθοράς.

 00:05 Bird – Δραματική ταινία με τους Nykiya Adams, Barry Keoghan και Franz Rogowski σε σκηνοθεσία του Andrea Arnold (2024, διάρκεια 119’). Η 12χρονη Μπέιλι πασχίζει να επιβιώσει στο ναρκοπέδιο της δυσλειτουργικής της οικογένειας, διχασμένη ανάμεσα σε έναν ανώριμο πατέρα που ετοιμάζεται να παντρευτεί τη νέα του φιλενάδα και μια μητέρα που ζει υπό τις μόνιμες απειλές ενός κακοποιητικού συντρόφου.



Τρίτη 19 Μαΐου

 22:00 Flow: Η Γάτα που δεν Φοβόταν το Νερό (Flow) – Οικογενειακή ταινία κινουμένων σχεδίων του Gints Zilbalodis (2024, διάρκειας 95’). Ύστερα από μια μεγάλη πλημμύρα, μια μοναχική γάτα βρίσκει καταφύγιο σε μια βάρκα με άλλα ζώα. Καθώς ταξιδεύουν σε έναν βυθισμένο κόσμο, μαθαίνουν την εμπιστοσύνη, το θάρρος και τη δύναμη της συντροφιάς.

 23:30 Η Ανταλλαγή (Changeling) – Αληθινή ιστορία με τους Angelina Jolie, John Malkovich, Jeffrey Donovan σε σκηνοθεσία του Clint Eastwood (2008, διάρκειας 120’). Μια μητέρα προσπαθεί να πείσει τις αρχές ότι ένα αγόρι που εμφανίστηκε απ'το πουθενά δεν είναι το δικό της εξαφανισμένο παιδί.





Τετάρτη 20 Μαΐου

 22:00 Emilia Perez – Αστυνομικό θρίλερ με τους Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana, Selena Gomez, Edgar Ramirez σε σκηνοθεσία του Jacques Audiard (2024, διάρκειας 127’). Ο επικεφαλής ενός καρτέλ στο Μεξικό σκηνοθετεί τον θάνατό του για να υποβληθεί σε μετάβαση φύλου για να ζήσει με ηρεμία τη ζωή που ονειρεύεται, με τη βοήθεια μιας απογοητευμένης δικηγόρου.

 00:15 Anselm – Ντοκιμαντέρ του Wim Wenders (2023, διάρκειας 90’). Ένα προσωπικό ταξίδι στον κόσμο ενός οραματιστή καλλιτέχνη, όπου η μνήμη, η ιστορία και η φαντασία ενώνονται αποκαλύπτοντας πώς οι εικόνες διαμορφώνουν τον χρόνο, την απώλεια και την αναγέννηση.



Πέμπτη 21 Μαΐου

 22:00 Μπανέλ & Άνταμα (Banel & Adama) – Δραματική ταινία με τους Mamadou Diallo, Khady Mane, Ndiabel Diallo και σκηνοθεσία του Ramata-Toulaye Sy (2023, διάρκειας 83’). Σε ένα απομονωμένο χωριό στη Σενεγάλη, ένα νεαρό ζευγάρι διαλέγει τον έρωτα αντί της παράδοσης, αποσύρεται στη φύση και δοκιμάζεται από την επιθυμία, την ελευθερία και το σκληρό τοπίο.

 23:30 Το Τέρας (Monster) – Δραματική ταινία με τους Sakura Andô, Eita Nagayama, Soya Kurokawa, Hinata Hiiragi και σκηνοθεσία του Hirokazu Koreeda (2023, διάρκειας 126’). Όταν ο μικρός της γιος Μινάτο αρχίζει να συμπεριφέρεται περίεργα, η μητέρα του νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ανακαλύπτοντας ότι ένας δάσκαλος είναι υπεύθυνος, απαιτεί από το σχολείο να μάθει τι συμβαίνει. Καθώς όμως η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από τα μάτια της μητέρας, της δασκάλας και του παιδιού, η αλήθεια αναδεικνύεται σταδιακά.

Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

 22:00 Η Συνωμοσία του Καΐρου (Boy from Heaven) – Πολιτικό θρίλερ με τους Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri σε σκηνοθεσία του Tarik Saleh (2022, διάρκειας 126’). Ο Άνταμ, γιος ενός ψαρά, έχει το μοναδικό προνόμιο να σπουδάζει στο πανεπιστήμιο Αλ-Αζχάρ του Καΐρου, την κοιτίδα του σουνιτικού Ισλάμ. Λίγο μετά την άφιξη του στη πόλη, ο πιο υψηλόβαθμος θρησκευτικός ηγέτης του πανεπιστημίου -ο μεγάλος ιμάμης- πεθαίνει ξαφνικά. Έτσι, σύντομα ο Άνταμ θα γίνει ένα πιόνι στο αδίστακτο παιχνίδι εξουσίας που εκτυλίσσεται ανάμεσα στη θρησκευτική και την πολιτική ελίτ της Αιγύπτου.

 00:05 May December – Δραματική ταινία με τους Julianne Moore, Natalie Portman, Charles Melton σε σκηνοθεσία του Todd Haynes (2023, διάρκειας 107’). Είκοσι χρόνια ύστερα από ένα μεγάλο σκάνδαλο, μια ηθοποιός τη ζωή μιας γυναίκας που είχε σχέση με έφηβο. Όταν εισχωρεί στην οικογένεια, οι εντάσεις, τα μυστικά και οι ταυτότητες μπερδεύονται

Για ακόμα μία χρονιά, η Πόλυ Λυκούργου κριτικός κινηματογράφου της Nova, θα βρίσκεται στις Κάννες και θα μεταφέρει όλη την ατμόσφαιρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών με καθημερινές ανταποκρίσεις μέσα από τα social media των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema. Θα παρουσιάσει ποιες ταινίες θα πρωταγωνιστήσουν φέτος, θα μεταφέρει όλα όσα γίνονται μέσα κι έξω από τις αίθουσες και θα προβληθούν στιγμιότυπα με τους λαμπερούς καλεσμένους του φεστιβάλ!

