Βαλεντίνα Καραγεωργίου: Τι είναι αυτό που τη γοητεύει σε έναν άντρα οδηγό;

Η Βαλεντίνα Καραγεωργίου καλεσμένη στο TractioN!

29.03.26 , 15:15 Βαλεντίνα Καραγεωργίου: Τι είναι αυτό που τη γοητεύει σε έναν άντρα οδηγό;
29.03.26 , 11:01 TractioN: Στη θέση του οδηγού η δημοσιογράφος Βαλεντίνα Καραγεωργίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βαλεντίνα Καραγεωργίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Traction, όπου οδήγησε το Chery Tiggo 9 Plug-in Hybrid.
  • Αναφέρθηκε ότι η ευγένεια είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που την γοητεύει σε έναν άντρα οδηγό.
  • Επέλεξε να συνεντευξιαστεί με τον διάσημο σχεδιαστή μόδας Giorgio Armani αντί με ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.
  • Μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, μεγαλώνοντας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας λόγω της δουλειάς του πατέρα της.
  • Αρχικά δεν είχε ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο, αλλά το εκτίμησε μεγαλώνοντας και θα ήθελε να είναι επιθετικός αν έπαιζε.

Στην εκπομπή Traction της Κυριακής 29 Μαρτίου, καλεσμένη ήταν η Βαλεντίνα Καραγεωργίου, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων στο Star. H Βαλεντίνα οδήγησε το Chery Tiggo 9 Plug-in Hybrid και μίλησε με άνεση και αυθορμητισμό, αποκαλύπτοντας προσωπικές πτυχές της ζωής και της προσωπικότητάς της.

Όταν ρωτήθηκε τι είναι αυτό που την γοητεύει σε έναν άντρα οδηγό, δεν δίστασε να απαντήσει πως η ευγένεια είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό.

Λίγο αργότερα, κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε μια συνέντευξη με ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ ή με τον διάσημο σχεδιαστή μόδας Giorgio Armani που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Παρότι το δίλημμα ήταν δύσκολο, τελικά επέλεξε τον δεύτερο, δείχνοντας την αγάπη της για τον χώρο της μόδας.

Η Βαλεντίνα μίλησε επίσης για τα παιδικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλωσε σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας — από την Ξάνθη, στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στο Ηράκλειο — λόγω της δουλειάς του πατέρα της. Όπως ανέφερε, αυτή η εμπειρία την έφερε από μικρή κοντά στο ποδόσφαιρο, καθώς βρέθηκε πολλές φορές μέσα σε γήπεδα.

Παρόλο που μικρή δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το άθλημα, μεγαλώνοντας άρχισε να το παρακολουθεί και να το εκτιμά περισσότερο. Σε σχετική ερώτηση, αποκάλυψε πως αν έπαιζε ποδόσφαιρο, θα επέλεγε τη θέση της επιθετικού.

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
TRACTIOΝ
