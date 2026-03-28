Χρηστίδου: «Δεν μπορώ ακόμα να ακούσω τα φωνητικά μηνύματα της μαμάς μου»

«Πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας εκεί»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Βίντεο από το Χαμογέλα και Πάλι!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την εξομολόγηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για τη δική της εμπειρία με το πένθος για τη μαμά της, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», το Σάββατο 28 Μαρτίου.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη»

Η γνωστή παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι, αν και έχουν περάσει χρόνια, δεν έχει μπορέσει ακόμα να βρει τη δύναμη και να ακούσει τα ηχητικά μηνύματα της μητέρας της ή να δει βίντεο με εκείνη.

«Εμένα με συγκίνησε ο Γρηγόρης. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες στιγμές, ρε παιδί μου, όσοι έχουμε χάσει τους γονείς μας, ξέρουμε ότι… όταν έχεις χάσει το γονιό σου, έρχεται αυτή η στιγμή που λες «πω πω, τώρα να μπορούσα να πάρω αυτό το τηλέφωνο, να μπορούσα να μιλήσω μαζί του» και τον καταλαβαίνω απόλυτα. Και θυμάμαι Παύλο μου αυτό που μου είχες πει, αυτό μου θύμισε… πότε συνειδητοποίησες εσύ το χαμό της μαμάς σου, σε μία στιγμή που χρειαζόσουν τη μαμά σου» ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Κοίτα, το πένθος και η απώλεια δεν έρχονται με βάση κάποιο πρωτόκολλο, είναι πότε έχεις την ανάγκη, πότε είσαι ανοιχτός, πότε κατεβαίνουν οι άμυνες, γιατί σε ένα τέτοιο γεγονός ο άνθρωπος συνήθως ανεβάζει φοβερές άμυνες για να ανταπεξέλθει. Επομένως, όταν αυτό αρχίσει και χαλαρώνει… εκεί, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, εκεί ένιωσα την απώλεια και το πένθος. Αλλά αυτό που λέει, και ξέρεις, είναι ένα συναίσθημα που δεν φεύγει ποτέ. Και πολλές φορές αντανακλαστικά κιόλας λειτουργείς» είπε ο Παύλος Σταματόπουλος.

«Αυτό που λέει ο Γρηγόρης, «θέλω να ακούσω τη φωνή της», και λέω ρε παιδί μου, εγώ ακόμα δεν έχω βρει τη δύναμη… Έχω φωνητικά μηνύματα της μαμάς μου, έχω βιντεάκια της μαμάς μου… Δεν μπορώ ακόμα να τη δω. Που έχουν περάσει αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, έτσι; Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, δηλαδή πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας εκεί» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Η μητέρα της Σίσσυς Χρηστίδου έφυγε από τη ζωή μετά από μια μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο το 2022, ανήμερα μάλιστα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου. Η παρουσιάστρια, η οποία ήταν πολύ δεμένη με τη μητέρα της και βρισκόταν στο πλευρό της όλες εκείνες τις δύσκολες στιγμές και έκτοτε δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι την «έχασε» για πάντα..

Η εξομολόγηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του:

«Είμαι λίγο πληγωμένος σήμερα, από διάφορα πράγματα. Και της λέω, ρε Σοφία θα ήθελα να πάρω τη μάνα μου ένα τηλέφωνο τώρα. Και της λέω δεν μπορώ, ένα τηλέφωνο ρε παιδί μου… Απλά να της ακούσω, να ακούσω τη φωνή της, όχι τίποτα άλλο. Να της πω, μαμά καλά; Να μου πει καλά, εσύ τι κάνεις; Εγώ είμαι εδώ, να έρθεις, θα σου έχω κάνει να φας… Θα καθίσουμε λίγο να μιλήσουμε, και θα πάνε όλα καλά. Και αυτή την κουβέντα δεν μπορώ να την κάνω» είπε συγκινημένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Breakfast@Star.

Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top