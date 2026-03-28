Χρηστίδου: «Δεν μπορώ ακόμα να ακούσω τα φωνητικά μηνύματα της μαμάς μου»

Με αφορμή την εξομολόγηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για τη δική της εμπειρία με το πένθος για τη μαμά της, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», το Σάββατο 28 Μαρτίου.

Η γνωστή παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι, αν και έχουν περάσει χρόνια, δεν έχει μπορέσει ακόμα να βρει τη δύναμη και να ακούσει τα ηχητικά μηνύματα της μητέρας της ή να δει βίντεο με εκείνη.

«Εμένα με συγκίνησε ο Γρηγόρης. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες στιγμές, ρε παιδί μου, όσοι έχουμε χάσει τους γονείς μας, ξέρουμε ότι… όταν έχεις χάσει το γονιό σου, έρχεται αυτή η στιγμή που λες «πω πω, τώρα να μπορούσα να πάρω αυτό το τηλέφωνο, να μπορούσα να μιλήσω μαζί του» και τον καταλαβαίνω απόλυτα. Και θυμάμαι Παύλο μου αυτό που μου είχες πει, αυτό μου θύμισε… πότε συνειδητοποίησες εσύ το χαμό της μαμάς σου, σε μία στιγμή που χρειαζόσουν τη μαμά σου» ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Κοίτα, το πένθος και η απώλεια δεν έρχονται με βάση κάποιο πρωτόκολλο, είναι πότε έχεις την ανάγκη, πότε είσαι ανοιχτός, πότε κατεβαίνουν οι άμυνες, γιατί σε ένα τέτοιο γεγονός ο άνθρωπος συνήθως ανεβάζει φοβερές άμυνες για να ανταπεξέλθει. Επομένως, όταν αυτό αρχίσει και χαλαρώνει… εκεί, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, εκεί ένιωσα την απώλεια και το πένθος. Αλλά αυτό που λέει, και ξέρεις, είναι ένα συναίσθημα που δεν φεύγει ποτέ. Και πολλές φορές αντανακλαστικά κιόλας λειτουργείς» είπε ο Παύλος Σταματόπουλος.

«Αυτό που λέει ο Γρηγόρης, «θέλω να ακούσω τη φωνή της», και λέω ρε παιδί μου, εγώ ακόμα δεν έχω βρει τη δύναμη… Έχω φωνητικά μηνύματα της μαμάς μου, έχω βιντεάκια της μαμάς μου… Δεν μπορώ ακόμα να τη δω. Που έχουν περάσει αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, έτσι; Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, δηλαδή πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας εκεί» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Η μητέρα της Σίσσυς Χρηστίδου έφυγε από τη ζωή μετά από μια μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο το 2022, ανήμερα μάλιστα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου. Η παρουσιάστρια, η οποία ήταν πολύ δεμένη με τη μητέρα της και βρισκόταν στο πλευρό της όλες εκείνες τις δύσκολες στιγμές και έκτοτε δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι την «έχασε» για πάντα..

Η εξομολόγηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του:

«Είμαι λίγο πληγωμένος σήμερα, από διάφορα πράγματα. Και της λέω, ρε Σοφία θα ήθελα να πάρω τη μάνα μου ένα τηλέφωνο τώρα. Και της λέω δεν μπορώ, ένα τηλέφωνο ρε παιδί μου… Απλά να της ακούσω, να ακούσω τη φωνή της, όχι τίποτα άλλο. Να της πω, μαμά καλά; Να μου πει καλά, εσύ τι κάνεις; Εγώ είμαι εδώ, να έρθεις, θα σου έχω κάνει να φας… Θα καθίσουμε λίγο να μιλήσουμε, και θα πάνε όλα καλά. Και αυτή την κουβέντα δεν μπορώ να την κάνω» είπε συγκινημένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Breakfast@Star.