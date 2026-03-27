Ο Ανδρέας Μπονάτσος δημοπρατεί το Versace σακάκι του για καλό σκοπό!

Ο Ανδρέας Μπονάτσος έκανε την εμφάνισή του στο Cash or Trash, με τη Δέσποινα Μοιραράκη να του επιφυλάσσει θερμή υποδοχή. Οι δυο παλιοί φίλοι, μπορεί τα τελευταία χρόνια να είχαν χαθεί, ωστόσο η εκπομπή τους έδωσε την ευκαιρία να αναθερμάνουν τις σχέσεις τους.

Cash or Trash: Το χειροφίλημα του Ανδρέα Μπονάτσου στη Δέσποινα Μοιραράκη

Ο γνωστός στιχουργός, συνθέτης και ερμηνευτής, που έχει πλέον την ιδιότητα του αντικέρ, προτίμησε να μην έρθει με ένα αντικείμενο από το μαγαζί του στην Ακρόπολη, αλλά με ένα ρούχο από την γκαρνταρόμπα του. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι τα χρήματα από τη δημοπρασία θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο δημιουργός τεράστιων ραδιοφωνικών επιτυχιών, κάποιες από τις οποίες ακούστηκαν και στο δωμάτιο εκτίμησης, δημοπράτησε ένα σακάκι Gianni Versace, το οποίο φορούσε πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν τραγουδούσε στο πλευρό του Δάκη.

Ο Ανδρέας Μπονάτσος ήρθε στο Cash or Trash με ένα επώνυμο ρούχο από την προσωπική του συλλογή

Ο Θάνος Μαρίνης και η Ιόλη Χιωτίνη ανακοίνωσαν πως θα διεκδικήσουν το σακάκι, αφού πρώτα το δοκίμασαν και διαπίστωσαν ότι τους ταιριάζει γάντι. Ο Θάνος Μαρίνης πρόσφερε 500 ευρώ, ενώ η Ιόλη, με 600 ευρώ, έφτασε την εκτίμηση. Ήταν, όμως, η ώρα της Άννας Μαρίας Ρογδάκη να μιλήσει! Ο Ανδρέας Μπονάτσος, χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, δέχτηκε την προσφορά της στα 650 ευρώ και η συμφωνία έκλεισε!

Οι αγοραστές αποχαιρέτησαν με χαμόγελο τον Ανδρέα Μπονάτσος και τον ευχαρίστησαν για τη γνωριμία. Από την πλευρά του, εκείνος δήλωσε πρόθυμος να ξαναέρθει στην εκπομπή ακόμη και ως αγοραστής.

«Το Cash or Trash για μένα σήμερα ήταν μια μεγάλη γιορτή, μια πολύ δημιουργική εμπειρία πάνω στο αντικείμενο που λατρεύω και θα ερχόμουν με πολύ μεγάλη χαρά ακόμη και ως αγοραστής - αυτό δεν είναι απειλή για κάποιους άλλους. Με αυτούς, με πολλή μεγάλη χαρά, θα μπορούσα να παρευρεθώ», ανέφερε με χαμόγελο και τη θετική διάθεση που τον χαρακτηρίζει.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash