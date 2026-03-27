Μπήλιου: ΣΚ με Σελήνη στον Λέοντα - Η αστρολογική όψη του Κρόνου- Πλούτωνα

Όσα είπε η αστρολόγος στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.03.26 , 12:48 «Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
27.03.26 , 12:40 Μπήλιου: ΣΚ με Σελήνη στον Λέοντα - Η αστρολογική όψη του Κρόνου- Πλούτωνα
27.03.26 , 12:40 Το μωρό σώθηκε χάρη σε πολίτη που παρατήρησε τα τραύματά του στις κούνιες
27.03.26 , 12:13 Release Athens 2026: Οι Trivium στην Πλατεία Νερού δίπλα στους Pantera
27.03.26 , 12:11 Το Club του 1%: Η Ελένη και ο Ετεοκλής δοκιμάζουν το μυαλό τους!
27.03.26 , 12:04 Ιράν: Aπειλεί ξενοδοχεία που μένουν Αμερικανοί στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
27.03.26 , 11:54 Geely Auto: Σε ποιον τομέα έχει πρωτιά στην Κίνα
27.03.26 , 11:52 Σφοδρό τροχαίο στον Πύργο: Χαροπαλεύει 30χρονος
27.03.26 , 11:44 MasterChef: Τα λάθη που κόστισαν την παραμονή σε Άρη - Άγγελο
27.03.26 , 11:43 Τούνη στη δίκη για revenge porn: «Στιγματίστηκα. Με κυνηγάει μέχρι σήμερα»
27.03.26 , 11:42 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το Club του 1% είναι η τηλεόραση του 2026!»
27.03.26 , 11:32 Εσείς γνωρίζετε τι είναι το rudimental drumming;
27.03.26 , 11:16 Το Club του 1%: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τη μεγάλη πρεμιέρα!
27.03.26 , 11:12 Mind: Το διατροφικό πρότυπο που επιβραδύνει τη γήρανση κατά 2 χρόνια!
27.03.26 , 11:00 MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Φαίη Σκορδά: «Συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Είδα μαύρο»
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Μπήλιου: Οι αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα 27/3/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από σήμερα η Σελήνη μετακινείται στον Λέοντα, φέρνοντας χαρά και ψυχαγωγία μέχρι το βράδυ της Κυριακής.
  • Η Άση Μπήλιου αναφέρεται στην όψη του Κρόνου με τον Πλούτωνα που γίνεται την Κυριακή, η οποία είναι πιο ήπια αλλά επηρεάζει και την τρέχουσα περίοδο.
  • Η όψη αυτή συνδέεται με τον κύκλο που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020, κατά την έναρξη της πανδημίας.
  • Η όψη Κρόνου-Πλούτωνα μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων σχεδίων, απαιτώντας πειθαρχία και εργασία.
  • Η Άση Μπήλιου θα μιλήσει για την Πανσέληνο στον Κριό και την Αφροδίτη στον Ταύρο στο Stars System το Σάββατο στις 13:00.

Για τις σημερινές αστρολογικές όψεις αλλά και του Σαββατοκύριακου μίλησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

«Από σήμερα η Σελήνη στον Λέοντα, από το απογευματάκι και μετά, μέχρι τότε θα είναι στον Καρκίνο, θα είναι κάποιες ώρες κενής πορείας. Από το απόγευμα λοιπόν, μέχρι το βράδυ της Κυριακής θα είναι στο ζώδιο του Λέοντα. Η Σελήνη έχει να κάνει εδώ πέρα πιο πολύ με χαρά, με διασκέδαση, με ψυχαγωγία. Έχει να κάνει με τις επαφές μας, τις στενές, τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα παιδιά. Άρα είναι ένα Παρασκευο-Σαββατοκύριακο που, ok, έχει κάποια θεματάκια γενικά, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να περάσουμε και πολύ ωραία», είπε η αστρολόγος. 

Μπήλιου: ΣΚ με Σελήνη στον Λέοντα - Η αστρολογική όψη του Κρόνου- Πλούτωνα

Η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε και στην όψη του Κρόνου με τον Πλούτωνα που γίνεται την Κυριακή. Όπως είπε, πρόκειται για εξάγωνο και είναι πιο ήπια, αλλά επηρεάζει όχι μόνο εκείνη τη μέρα. Υπενθύμισε δε, ότι η όψη Κρόνου Πλούτωνα ενεργοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020, όποτε ξεκίνησε η πανδημία και ακολούθησαν οι καραντίνες. 

«Αυτό το Παρασκευο- σαββατοκύριακο έχουμε μία όψη του Κρόνου με τον Πλούτωνα, είναι αυτές οι όψεις που δεν επηρεάζουν μία μέρα, δηλαδή ότι γίνεται ακριβείας μία μέρα, δε σημαίνει ότι επηρεάζει εκείνη τη μέρα. Επηρεάζει όλη αυτή την περίοδο και μάλιστα είναι μέσα στον κύκλο του Κρόνου με τον Πλούτωνα. Αυτός ο κύκλος που ξεκίνησε με τη Σύνοδο που είχαμε το 2020, τον Ιανουάριο, ήταν ακριβείας η όψη. Θυμηθείτε, Ιανουάριος του 2020, πανδημία, COVID, καραντίνες κτλ. Αυτή η όψη λοιπόν του Κρόνου που είναι εξάγωνο με τον Πλούτωνα, είναι πιο ήπια, παρόλα αυτά δεν παύει να είναι μέρος του κύκλου», περιέγραψε. 

Η αστρολόγος επισήμανε βέβαια, πως η όψη αυτή σε ατομικό επίπεδο μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά για ό,τι έχει να κάνει με τα μακροπρόθεσμα σχέδιά μας. 

Μπήλιου: ΣΚ με Σελήνη στον Λέοντα - Η αστρολογική όψη του Κρόνου- Πλούτωνα

«Ακόμα και την περίοδο εκείνη που ήταν δύσκολη, μια χαρά οι άνθρωποι έκαναν σχέδια, υλοποιούσαν. Είναι μια όψη που θέλει πειθαρχία, θέλει δουλειά και τη διάθεση βέβαια να αλλάξεις τα κακώς κείμενα», εξήγησε. 

Η Άση Μπήλιου υπενθύμισε και το ραντεβού της με τους τηλεθεατές του Stars System, αύριο Σάββατο στις 13:00 στο Star. Όπως ανέφερε, θα μιλήσει για την Πανσέληνο στον Κριό στις 4/4 αλλά και την Αφροδίτη που μπαίνει στον Ταύρο την ερχόμενη Δευτέρα 30/3.
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top