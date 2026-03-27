Μπήλιου: ΣΚ με Σελήνη στον Λέοντα - Η αστρολογική όψη του Κρόνου- Πλούτωνα

Για τις σημερινές αστρολογικές όψεις αλλά και του Σαββατοκύριακου μίλησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

«Από σήμερα η Σελήνη στον Λέοντα, από το απογευματάκι και μετά, μέχρι τότε θα είναι στον Καρκίνο, θα είναι κάποιες ώρες κενής πορείας. Από το απόγευμα λοιπόν, μέχρι το βράδυ της Κυριακής θα είναι στο ζώδιο του Λέοντα. Η Σελήνη έχει να κάνει εδώ πέρα πιο πολύ με χαρά, με διασκέδαση, με ψυχαγωγία. Έχει να κάνει με τις επαφές μας, τις στενές, τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα παιδιά. Άρα είναι ένα Παρασκευο-Σαββατοκύριακο που, ok, έχει κάποια θεματάκια γενικά, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να περάσουμε και πολύ ωραία», είπε η αστρολόγος.

Η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε και στην όψη του Κρόνου με τον Πλούτωνα που γίνεται την Κυριακή. Όπως είπε, πρόκειται για εξάγωνο και είναι πιο ήπια, αλλά επηρεάζει όχι μόνο εκείνη τη μέρα. Υπενθύμισε δε, ότι η όψη Κρόνου Πλούτωνα ενεργοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020, όποτε ξεκίνησε η πανδημία και ακολούθησαν οι καραντίνες.

«Αυτό το Παρασκευο- σαββατοκύριακο έχουμε μία όψη του Κρόνου με τον Πλούτωνα, είναι αυτές οι όψεις που δεν επηρεάζουν μία μέρα, δηλαδή ότι γίνεται ακριβείας μία μέρα, δε σημαίνει ότι επηρεάζει εκείνη τη μέρα. Επηρεάζει όλη αυτή την περίοδο και μάλιστα είναι μέσα στον κύκλο του Κρόνου με τον Πλούτωνα. Αυτός ο κύκλος που ξεκίνησε με τη Σύνοδο που είχαμε το 2020, τον Ιανουάριο, ήταν ακριβείας η όψη. Θυμηθείτε, Ιανουάριος του 2020, πανδημία, COVID, καραντίνες κτλ. Αυτή η όψη λοιπόν του Κρόνου που είναι εξάγωνο με τον Πλούτωνα, είναι πιο ήπια, παρόλα αυτά δεν παύει να είναι μέρος του κύκλου», περιέγραψε.

Η αστρολόγος επισήμανε βέβαια, πως η όψη αυτή σε ατομικό επίπεδο μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά για ό,τι έχει να κάνει με τα μακροπρόθεσμα σχέδιά μας.

«Ακόμα και την περίοδο εκείνη που ήταν δύσκολη, μια χαρά οι άνθρωποι έκαναν σχέδια, υλοποιούσαν. Είναι μια όψη που θέλει πειθαρχία, θέλει δουλειά και τη διάθεση βέβαια να αλλάξεις τα κακώς κείμενα», εξήγησε.

Η Άση Μπήλιου υπενθύμισε και το ραντεβού της με τους τηλεθεατές του Stars System, αύριο Σάββατο στις 13:00 στο Star. Όπως ανέφερε, θα μιλήσει για την Πανσέληνο στον Κριό στις 4/4 αλλά και την Αφροδίτη που μπαίνει στον Ταύρο την ερχόμενη Δευτέρα 30/3.

