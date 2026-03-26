Νέα συνδρομητική πλατφόρμα από Motor Oil, Alter Ego Media και ΑΝΤ1

Συμφωνία για πλατφόρμα streaming

Γιάννης Βαρδινογιάννης, Βαγγέλης Μαρινάκης, Θοδωρής Κυριακού
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Όμιλοι Motor Oil, Alter Ego Media και Antenna Greece συνεργάζονται για τη δημιουργία νέας streaming πλατφόρμας, με αναβάθμιση της ANT1+.
  • Η νέα πλατφόρμα θα προσφέρει πλούσιο περιεχόμενο και εξατομικευμένες προτάσεις στους συνδρομητές.
  • Η συμφωνία απαιτεί έγκριση από τις αρμόδιες αρχές και προβλέπει ισότιμη συμμετοχή των τριών εταίρων.
  • Η IREON Investments Limited και η Alter Ego Media θα αποκτήσουν συμμετοχή 33,3% και 33,4% αντίστοιχα, με επένδυση 5,5 εκατ. ευρώ η καθεμία.
  • Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει αποκλειστικό περιεχόμενο όπως Formula 1 και πρωτότυπες παραγωγές.

Σε μία στρατηγική κίνηση για την ανάπτυξη της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, οι Όμιλοι Motor Oil, Alter Ego Media και Antenna Greece συμφώνησαν για τη δημιουργία κοινής streaming πλατφόρμας, με τη μετεξέλιξη της υφιστάμενης πλατφόρμας ANT1+, η οποία θα λειτουργήσει με νέα εταιρική ταυτότητα.

Η συμφωνία, η οποία τελεί υπό την αίρεση έγκρισης των αρμόδιων αρχών, προβλέπει την ισότιμη συμμετοχή των τριών εταίρων και την εξέλιξη του ANT1+ σε νέο ψηφιακό προορισμό διάθεσης οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Σκοπός είναι η αναβαθμισμένη πρόσβαση των συνδρομητών σε πλούσιο περιεχόμενο, με ευκολία χρήσης, προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και εξατομικευμένες προτάσεις.

Η νέα πλατφόρμα θα παρέχει πρόσβαση στο υφιστάμενο αποκλειστικό περιεχόμενο – όπως Formula 1, αγώνες F2 και F3 – καθώς και σε πρόσθετο περιεχόμενο, στο οποίο περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πρωτότυπων παραγωγών.

Η επένδυση αξιοποιεί την τεχνολογία τελευταίας γενιάς και τα σύγχρονα πρότυπα διάθεσης περιεχομένου, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε μία ισχυρή ελληνική πρόταση, η οποία θα προσελκύσει την  προτίμηση του εγχώριου κοινού. 

Η συμφωνία προβλέπει ότι η IREON Investments Limited του Ομίλου Motor Oil και η Alter Ego Media θα αποκτήσουν συμμετοχή 33,3% και 33,4% αντιστοίχως στην εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα, μέσω αγοράς μετοχών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος 5,5 εκατ. ευρώ έκαστη.


 

