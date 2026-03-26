Γέλια στον Τροχό της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο και κέρδισε το αυτοκίνητο!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 26/3/2026 στο Star, ο Χρήστος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πάνε Πακέτο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, το Μ κι έξτρα σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Οι επιλογές του αποδείχθηκαν εξαιρετικές.

Η κρίσιμη στιγμή ήρθε όταν σχηματίστηκε η λέξη «νονός». Από εκεί, η σκέψη οδήγησε φυσικά στο «βαφτιστήρι» και τότε όλα ξεκαθάρισαν.

Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Μπράβο! Έκανες εξαιρετικές επιλογές! Χάρη στο “Ν”, το γράμμα-μπαλαντέρ, βρήκες τον “νονό” και ο νονός έχει βαφτιστήρι!».

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης λίγα λεπτά αργότερα άνοιξε τον φάκελο που έκρυβε τη μεγάλη έκλπηξη...το μεγάλο έπαθλο. Το αυτοκίνητο!

«Δεν το πιστεύω… δεν το πιστεύω ότι είναι δικό του!», επαναλάμβανε ο Πέτρος, κοιτώντας το αυτοκίνητο.

Η έκπληξη κορυφώθηκε όταν αποκάλυψε:«Δεν έχω καν δίπλωμα!».

Η ατάκα αυτή προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα, με τον παρουσιαστή να απαντά με χιούμορ: «Δεν πειράζει! Φέρτε μας σχολές οδηγών το αμάξι το πήραμε!».

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης