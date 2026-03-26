Novacinema: Απρίλιος με τις μεγάλες πρεμιέρες «Jurassic World: Rebirth»

Novacinema με άκρως πασχαλινή, οικογενειακή, συναρπαστική διάθεση
Ο Απρίλιος έρχεται με άκρως πασχαλινή, οικογενειακή, συναρπαστική διάθεση, στα κανάλια Novacinema, και τo Novalifε! Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες πρεμιέρες «Jurassic World: Rebirth» (υποψήφια για Oscar Καλύτερων Οπτικών Εφέ στη φετινή τελετή), «Flow» (Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων στα Oscars 2025), καθώς και τις νέες σειρές «A Prophet», «Under Salt Marsh», «American Classic». Ταυτόχρονα, η παιδική ζώνη «Easterland» από το Σάββατο 4/4 έως και την Τετάρτη 15/4 καθημερινά θα περιλαμβάνει αγαπημένες ταινίες.

Η ζώνη Sunday Premiereστο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Απριλίου στις 22:00 τους σινεφίλ. Την πρώτη Κυριακή του μήνα (5 Απριλίου, 22:00) θα μεταδοθεί η ταινία δράσης επιστημονικής φαντασίας «M3GAN 2.0​», ενώ ακολουθεί την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου η μεγάλη πρεμιέρα του «Jurassic World: Rebirth» με τους Scarlett Johansson, Mahershala Ali.​ Στις 19 Μαρτίου είναι η σειρά του αστυνομικού θρίλερ «She Rides Shotgun» και στις 26 Απριλίου θα κάνει πρεμιέρα δραματική κομεντί «Ezra».

Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν είναι οι «Bad Genius​» (4/4), «Faster​» (11/4), «MobCops​» (18/4), «PetShopDays» (26/4), ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι οι «Flow​» (7/4), «LondonCalling​» (14/4), «TheKingdom​» (21/4), «TheExorcism​» (28/4).

​Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «PrimeThursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «Chloe​» (2/4), «BlackorWhite​» (9/4), «OneDay​» (16/4), «21 Grams​» (23/4), «Sleepers» (30/4).

Ταυτόχρονα οι υπόλοιπες ζώνες θα καθηλώσουν τους σινεφίλ. Με «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «Mastermah»-3/4, «PleaseDon‘tFeedtheChildren»-24/4), με «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10 (με την πρεμιέρα «BookWorm»-11/4). Παράλληλα με «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με τις πρεμιέρες «The Victoria System»-1/4, «Three Friends»-22/4) καθώς και «Classic Cinema κάθε Κυριακή 17:00 (με έμφαση στις ταινίες «Shampoo​»-5/4, «GuessWho‘sComingtoDinner​»-12/4, «The China Syndrome»-19/4).

 

Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, έξι νέες σειρές και ένας νέος κύκλος! The Sentinels​ (από 1/4 και κάθε Τετάρτη στις 22:00), The Revenge​ (από 2/4 και κάθε Πέμπτη στις 22:00), American Classic (από 7/4 και κάθε Τρίτη στις 22:00),  A Prophet​ (από 11/4 και κάθε Σάββατο στις 22:00), Under Salt Marsh​ (από 17/4 και κάθε Παρασκευή στις 22:00), Pubertat – Secrets, Lies, and Human Castle​​ (από 20/4 και κάθε Δευτέρα στις 22:00). Η πρεμιέρα της 3ης σεζόν της σειράς «Billy the Kid» θα είναι την Τετάρτη 22/4 στις 22:00 και θα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «The German» (κάθε Δευτέρα στις 22:00 μέχρι 13/4), «Law & Order season 25» (κάθε Τρίτη στις 21:00), «St. Denis Medical season 2» (κάθε Τετάρτη  στις 21:15 μέχρι 15/4​), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου στην Αμερική), «Hal & Harper» (κάθε Παρασκευή στις 21:15), «Sweetpea» (κάθε Παρασκευή στις 22:00 μέχρι 10/4), «Black Daisies (κάθε Σάββατο 22:00 μέχρι 4/4) και «Doc season 2» (κάθε Κυριακή στις 22:00).

Ο Απρίλιος στη Nova όμως υπόσχεται και πασχαλινή διασκέδαση για τα παιδιά αλλά και όλη την οικογένεια. Από το Σάββατο 4 Απριλίου έως και την Πέμπτη 15 Απριλίου το Novacinema2 φιλοξενεί καθημερινά την πασχαλινή ζώνη Easterland και η όλη οικογένεια συντονίζεται στις οθόνες στις 20:00. Οι συνδρομητές θα απολαύσουν οικογενειακές και μεταγλωττισμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων και όλους τους αγαπημένους ήρωες καρτούν (μεταξύ αυτών TheAngry BirdsMovie, Paddington, TinTin, TheWildRobot, κ.α). Ταυτόχρονα η EON, δημιουργεί για την περίοδο του Πάσχα (από 3-20/4), την κατηγορία Easterland, προσφέροντας διασκέδαση, γέλιο και μάθηση — όλα σε ένα μέρος. Οι συνδρομητές μεταξύ άλλων θα δουν τις ταινίες «Μαβκα: Το ξωτικό του δάσους», «Χωρίς Οικογένεια», «Το κορίτσι και το λιοντάρι», κ.α.

Στο Novalifε στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) κάνει πρεμιέρα τα ντοκιμαντέρ «Olympia​» (7/4). Μια αδιάλλακτη επαναστάτρια στην αναζήτηση της αλήθειας, η Ολύμπια Δουκάκης αρνείται να υποταχθεί στα κοινωνικά πρότυπα, προωθώντας παράλληλα τη δική της υπονομευτική αφήγηση. Παράλληλα, πρεμιέρα θα κάνει και το ντοκιμαντέρ «I Am Raquel Welch​» (21/4). Ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που γιορτάζει τη ζωή μιας πρωτοπόρας ηθοποιού και μονογονιού, η οποία όχι μόνο επαναπροσδιόρισε την αντίληψη του κόσμου για το «Sex Symbol» του Χόλιγουντ, αλλά και άνοιξε τον δρόμο για τις σύγχρονες ηρωίδες δράσης.

Κάθε βράδυ στις 21:00 στο Novalifε προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο«The Tonight Show Starring JimmyFallon», ενώ μέσα στον Απρίλιο θα προβληθούν οι σειρές «Rapaseason 3» (από 8/4) και «1985» (από 29/4).

Την ίδια στιγμή, τα ΕΟΝ BoxSets τον Απρίλιο φέρνουν συλλογές από ταινίες, μεταξύ αυτών την «AprilFool’sDay» καθώς και τις σειρές «C*A*U*G*H*Τ» & «L.A’sFinest».

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Απριλίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

