Άση Μπήλιου: Το «αντίδοτο» στη δύσκολη όψη της Συνόδου Ήλιου - Κρόνου

Οι αστρολογικές προβλέψεις στο Breakfast@Star

STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές προβλέψεις της για Σήμερα 24/3/26 στο Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σύνοδος του Ήλιου με τον Κρόνο στο ζώδιο του Κριού είναι η κυρίαρχη αστρολογική όψη των ημερών.
  • Η Άση Μπήλιου προτείνει να συγκεντρωνόμαστε στα σημαντικά και να αποφεύγουμε απαισιόδοξες σκέψεις.
  • Η Σελήνη παραμένει στους Διδύμους, επηρεάζοντας τις όψεις της ημέρας.
  • Η εβδομάδα φέρνει ενδιαφέρουσες εξελίξεις, αν και όχι ιδιαίτερα αισιόδοξες.
  • Η δύσκολη πλευρά του Κρόνου μπορεί να προκαλέσει απαισιοδοξία, γι' αυτό είναι σημαντικό να διατηρούμε θετική σκέψη.

Η Σύνοδος του Ήλιου με τον Κρόνο στο ζώδιο του Κριού είναι η κυρίαρχη αστρολογική όψη της σημερινής μέρας και των ημερών που ακολουθούν. Η Άση Μπήλιου εξήγησε στο Breakfast@Star πως το αντίδοτο σε αυτές τις δύσκολες όψεις είναι να συγκεντρωνόμαστε στα σημαντικά που έχει  ο καθένας μας και να μην κάνουμε απαισιόδοξες σκέψεις. 

Άση Μπήλιου: «Η εβδομάδα θα είναι ζόρικη αστρολογικά» - Οι δύσκολες όψεις

«Η Σελήνη παραμένει στους Διδύμους. Σήμερα όμως, με όψεις τις οποίες δεν τις λες και πάρα πολύ συμπαθητικές και κυρίως αυτό το τετράγωνο που κάνει με τον Άρη στους Ιχθείς», είπε αρχικά η αστρολόγος. 

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου σήμερα στο Breakfast@Star 

«Αύριο θα είναι η Σελήνη στους Διδύμους μέχρι το μεσημέρι περίπου, αλλά θα είναι για πάρα πολλές ώρες σε φάση κενής πορείας. Ουσιαστικά η όψη που επηρεάζει τη σημερινή μέρα, την αυριανή μη σας πω και τη μεθαυριανή είναι η Σύνοδος του Ήλιου με τον Κρόνο. Σας τα έλεγα από χθες γι’ αυτήν την όψη που έχουμε, που ουσιαστικά ενεργοποιεί την όψη που σχηματίστηκε τον Φεβρουάριο», συμπλήρωσε. 

«Είναι μια εβδομάδα που έχει ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Δεν τις λες και πάρα πολύ -ας πούμε- έτσι αισιόδοξες ακριβώς, αλλά εν πάση περίπτωσει εμείς θα δούμε τι γίνεται για τον καθένα ξεχωριστά σε επίπεδο ατομικό», πρόσθεσε. 

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Στη συνέχεια, η αστρολόγος επισήμανε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές τις δύσκολες όψεις. «Καταρχάς, να πούμε το καλύτερο αντίδοτο πάντα στις όψεις αυτές που σχηματίζονται με τον Κρόνο είναι να συγκεντρωθούμε σε αυτά τα σημαντικά που έχει να κάνει ο καθένας μας στην καθημερινότητά του και το πολύ βασικό να μην αφήνουμε το μυαλό μας να τρέχει και να φτιάχνει σενάρια αρνητικά, απαισιόδοξα γιατί αυτή είναι ας πούμε η δύσκολη πλευρά της έκφρασης της όψης με τον Κρόνο.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου σήμερα στο Breakfast@Star

Το ότι μπορεί να είμαστε λίγο πιο απαισιόδοξοι να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο αντί για μισογεμάτο. Το αντίθετο ας πούμε συμβαίνει με τον Δία. Εκεί που γίνεσαι υπεραισιόδοξος, τα βλέπεις τα πράγματα και δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει μια βάση στο ότι τα βλέπεις αισιόδοξα. Είναι αυτό που λες θα πάνε όλα καλά, τέλεια. Με τον Κρόνο δεν είναι το ίδιο. Με τον Κρόνο τα βλέπεις λίγο μαύρα, χωρίς απαραίτητα και αυτό να στηρίζεται σε κάτι συγκεκριμένο», κατέληξε η Άση Μπήλιου. 
 

