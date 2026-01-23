Άση Μπήλιου: Σήμερα η Σελήνη στον Κριό και την Κυριακή στον Ταύρο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η Άση Μπήλιου βρέθηκε στο πλατό του Breakfast@Star, δίνοντας το αστρολογικό της στίγμα για το πώς αναμένεται να κυλήσει το Παρασκευοσαββατοκύριακο για τα 12 ζώδια.

Με τη Σελήνη να περνά αρχικά στον Κριό και στη συνέχεια στο ζώδιο του Ταύρου, οι εξελίξεις φαίνεται πως θα έχουν έντονο ενδιαφέρον, εξωστρέφεια αλλά και συναισθηματικές εναλλαγές.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η γνωστή αστρολόγος ανέλυσε τη δυναμική των ημερών, εξηγώντας πώς επηρεάζονται τα ζώδια από τις πλανητικές όψεις και δίνοντας πολύτιμες συμβουλές για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το διάστημα αυτό προς όφελός μας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:
«H Σελήνη θα περάσει στον Κριό το μεσημέρι σήμερα και θα φύγει από τον Κριό το βράδυ της Κυριακής. Γύρω στις οκτώ και πέντε που θα περάσει στο ζώδιο του Ταύρου. Άρα έχουμε, έτσι, μία έντονη παρουσία και των ζωδίων της φωτιάς και του αέρα μέσα στο Παρασκευοσαββατοκύριακο».

Η παρουσία της Σελήνης στον Κριό φέρνει ένταση, παρόρμηση και διάθεση για δράση, ενώ ενισχύει την ανάγκη για κοινωνικότητα, επικοινωνία και πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, το κλίμα ευνοεί τις εξόδους, τις συναντήσεις με φίλους αλλά και τις αποφάσεις που απαιτούν θάρρος και γρήγορα αντανακλαστικά.

Η ίδια πρόσθεσε πως οι πλανητικές όψεις του Σαββατοκύριακου είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικές: «Άρα έχει μία εξωστρέφεια όλο αυτό. Έχει και ωραίες όψεις αύριο η Σελήνη από το ζώδιο του Κριού, κάνει ωραία εξάγωνα δηλαδή και με τον Ερμή και την Αφροδίτη. Άρα κοιτάξτε να αξιοποιήσετε το Σαββατοκύριακο, το Παρασκευοσαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο».

Οι συγκεκριμένες όψεις ευνοούν τις συζητήσεις, τις μετακινήσεις, τα φλερτ αλλά και την έκφραση των συναισθημάτων, κάνοντας το διήμερο ιδανικό για επανασυνδέσεις, νέες γνωριμίες και δημιουργικές δραστηριότητες. Από το βράδυ της Κυριακής, με τη Σελήνη να περνά στον Ταύρο, το σκηνικό αλλάζει, φέρνοντας περισσότερη ανάγκη για ηρεμία, σταθερότητα και ξεκούραση.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star 

 

