Το MasterChef ξεκίνησε: Οι ριζικές αλλαγές που φέρνει ο 10ος κύκλος

Η κουζίνα του MasterChef άνοιξε για 10η συνεχόμενη χρονιά και δε θα μοιάζει με καμία άλλη! Στην έναρξη του πρώτου επεισοδίου του επετειακού κύκλου, οι κριτές Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ανακοίνωσαν με μία φωνή τις ριζικές αλλαγές που θα δούμε στον δρόμο προς την ανάδειξη του μεγάλου νικητή.

MasterChef: Η 10η σεζόν δε θα μοιάζει με καμία άλλη!

Η πρώτη αλλαγή αφορά στις μπριγάδες, οι οποίες θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, όπως μας διαβεβαίωσαν οι τρεις κριτές.

«10 χρόνια MasterChef, 10 χρόνια αυτή η φλόγα καίει δυνατά. Η μαγειρική είναι χαρακτήρας, είναι ταυτότητα. Για μας είναι ο τρόπος να δείξεις ποιος είσαι. Εδώ, όμως, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δε σου χαρίζεται. Εδώ, ένα πιάτο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Σήμερα, σε λίγο, η φλόγα θα ανάψει ξανά για 10η φορά. Η ιστορία συνεχίζεται και όσοι βρεθούν φέτος στο MasterChef θα γράψουν τη δική τους. Ένα νέο κεφάλαιο που θα αλλάξει τα πάντα. Έρχεται το MasterChef 10, επετειακό, εορταστικό, αλλά πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό, πιο συναρπαστικό. Κάθε στιγμή, κάθε απόφαση, κάθε πιάτο μετράει. Φέτος, οι δύο μπριγάδες -μπλε και κόκκινοι- επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς όμως να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη της άλλης. Μία κουζίνα, όμως δύο κόσμοι. Δύο μπριγάδες που αρχικά θα μένουν σε δύο ξεχωριστά σπίτια και δε θα συναντά η μία την άλλη, παρά μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες».

MasterChef: Ο μεγάλος νικητής κερδίζει 100.000 ευρώ!

Το καλύτερο και πιο συναρπαστικό είναι η σύγκρουση των δύο μπριγάδων λίγο πριν το τέλος. Μόνο τα μέλη της νικήτριας μπριγάδας -πέντε στον αριθμό- θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ!

«Θα έρθει η στιγμή που οι δύο μπριγάδες θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη, παραμένοντας όμως αντίπαλοι. Mπλε και κόκκινοι. Στην τελική 10άδα, όταν κάθε μπριγάδα θα έχει 5 μέλη, μπλε και κόκκινοι θα συγκρουστούν για μία τελευταία φορά, γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος. Μόνο τα πέντε μέλη της νικήτριας μπριγάδας θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας. Και ένας θα είναι ο απόλυτος νικητής του MasterChef 10, που θα κερδίσει τίτλο, έπαθλο και συνολικά 100.000 ευρώ. Η κουζίνα του MasterChef ανοίγει, η μαγειρική μάχη ξεκινά και αυτή η μάχη δε θα μοιάζει με καμία άλλη!»